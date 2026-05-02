Εύβοια: Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες

Τι ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης

Newsbomb

Εύβοια: Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη νότια Εύβοια η εμφάνιση μωβ μεδουσών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η Περιφέρεια Εύβοιας αποφάσισε την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων μήκους 10 χιλιομέτρων στη θάλασσα του νότιου Ευβοϊκού, όπως ανέφερε μιλώντας στην ERT NEWS ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης.

Ο κ. Κελαϊδίτης τόνισε ότι παράλληλα με τις συμβουλές των επιστημόνων για την αντιμετώπιση της εμφάνισης των μωβ μεδουσών θα τοποθετηθούν πλωτά φράγματα με δίχτυα σε συγκεκριμένες παραλίες. Διευκρίνισε ότι η εμφάνιση των μεδουσών σε παραλίες οφείλεται τόσο στον κυματισμό όσο και στα θαλάσσια ρεύματα.

Σε ερώτηση για το κατά πόσον αποδίδουν τα πλωτά φράγματα ο κ. Κελαϊδίτης απάντησε καταφατικά διευκρινίζοντας ότι στον Ευβοϊκό εφαρμόζονται φέτος για πρώτη φορά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
