Γαλλία: «Εισβολή» μεδουσών σε πυρηνικό σταθμό για δεύτερη φορά σε ένα μήνα

Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, ένα σμήνος μεδουσών προκάλεσε σημαντική διακοπή λειτουργίας σε ένα από τα μεγαλύτερα πυρηνικά εργοστάσια της Γαλλίας.

Οι μέδουσες εισέβαλαν στα φίλτρα του αντλιοστασίου και του πυρηνικού εργοστασίου Paluel, σύμφωνα με την γαλλική εταιρεία ενέργειας EDF.

Το περιστατικό μείωσε την παραγωγή του εργοστασίου στη Νορμανδία κατά 2,4 γιγαβάτ και τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του.

Τον Αύγουστο, η παραγωγή σε έναν άλλο μεγάλο πυρηνικό σταθμό στη Γαλλία διακόπηκε επίσης από μέδουσες, αφού ένα «τεράστιο και απρόβλεπτο» σμήνος ανάγκασε τον σταθμό Gravelines να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του.

Η ζημιά αυτή αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής των 5,2 γιγαβάτ του Paluel, μετά την παύση λειτουργίας ενός από τους τέσσερις αντιδραστήρες του και τη μείωση της ισχύος ενός δεύτερου ως προληπτικό μέτρο.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Πυρηνικής Ενέργειας (WNA), η πυρηνική ενέργεια καλύπτει περίπου το 70% της ενεργειακής κατανάλωσης της Γαλλίας.

Το Paluel είναι ένα από τα μεγαλύτερα πυρηνικά εργοστάσια της Γαλλίας, με κάθε μία από τις τέσσερις μονάδες του να παράγει πάνω από 1.300 μεγαβάτ ισχύος.

Η EDF ανέφερε σε δήλωσή της ότι έλαβε τα μέτρα στις 21:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) μετά την «εισβολή μεδουσών» στα φίλτρα του μη πυρηνικού τμήματος του σταθμού.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι οι ομάδες της «διεξάγουν τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και παρεμβάσεις» για να επαναφέρουν και τους δύο αντιδραστήρες σε πλήρη λειτουργία.

