Γαλλία: Οι... μέδουσες έκλεισαν τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Gravelines (Nord) αναγκάστηκε να κλείσει τους αντιδραστήρες του λόγω της «μαζικής και απρόβλεπτης παρουσίας μεδουσών» στους σταθμούς άντλησης θαλασσινού νερού, που χρησιμοποιούνται για ψύξη.

Σύμφωνα με την EDF , οι μονάδες 2, 3, 4 και 6 έκλεισαν αυτόματα, ενώ οι άλλες δύο (1 και 5) βρίσκονταν ήδη σε συντήρηση.

Ως αποτέλεσμα, ο σταθμός παραγωγής ενέργειας σταμάτησε κάθε παραγωγή.

Πώς όμως μπορούν αυτά τα πλάσματα να παραλύσουν μια πυρηνική εγκατάσταση;

«Όλοι οι γαλλικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας βρίσκονται στις όχθες ενός μεγάλου ποταμού ή της θάλασσας, μια εγγύτητα που είναι απαραίτητη για την ψύξη των αντιδραστήρων», εξηγεί ένας εκπρόσωπος της EDF.

Στη Γαλλία, ο πυρηνικός στόλος διαθέτει 57 αντιδραστήρες κατανεμημένους σε 18 τοποθεσίες, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται στις όχθες μεγάλων ποταμών όπως ο Λίγηρας, και άλλοι στην παραλία, όπως ο αντιδραστήρας Gravelines ή ο πιο πρόσφατος αντιδραστήρας Flamanville.

Francia.- La mayor central nuclear de Francia y Europa Occidental, Gravelines, detuvo este lunes cuatro de sus seis reactores debido a la presencia masiva de medusas en las estaciones de bombeo de agua utilizadas para enfriar los reactores, informó el grupo energético EDF.… pic.twitter.com/Cp48fBwIbz — ehplusdo (@ehplusdo) August 11, 2025

Από αυτούς τους 57 αντιδραστήρες, οι 27 λειτουργούν σε ένα λεγόμενο «ανοιχτό» κύκλωμα, όπως ο αντιδραστήρας Gravelines: «σε αυτή τη διαμόρφωση, το νερό λαμβάνεται απευθείας από ένα ποτάμι ή τη θάλασσα, πριν φιλτραριστεί και κατευθυνθεί στον συμπυκνωτή για να ψυχθεί, και στη συνέχεια απορρίπτεται στην ίδια πηγή νερού», συνεχίζει ο εκπρόσωπος.

Ο κύριος κίνδυνος στον οποίο θα μπορούσαν να εκτεθούν αυτοί οι σταθμοί είναι αυτός των τυχαίων πλημμυρών, όπως συνέβη στη Φουκουσίμα το 2011. Αυτό το Σαββατοκύριακο, ωστόσο, μια εισβολή μεδουσών παρέλυσε τον σταθμό. «Πριν μεταφερθεί στον αντιδραστήρα, το νερό συλλέγεται και φιλτράρεται σε ένα αντλιοστάσιο, που βρίσκεται κοντά στον σταθμό », εξηγεί η EDF. « Σε αυτό το μη πυρηνικό τμήμα των εγκαταστάσεων Gravelines εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα μεδουσών, η οποία πυροδότησε την αυτόματη διακοπή λειτουργίας των ενεργών μονάδων, σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας».

Ο μεγαλύτερος σταθμός παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη

Βρίσκεται στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας, το Gravelines είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Ευρώπη, όσον αφορά τον αριθμό των αντιδραστήρων και την παραγωγική του ικανότητα (έξι αντιδραστήρες πεπιεσμένου νερού, 900 μεγαβάτ ο καθένας).

Η τοποθεσία πρόκειται επίσης να φιλοξενήσει δύο αντιδραστήρες νέας γενιάς (EPR2) ισχύος 1.600 MW ο καθένας έως το 2040. Ο σταθμός έχει κλείσει συχνά τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ 2020 και 2025, η Αρχή Πυρηνικής Ασφάλειας κατέγραψε 927 διακοπές λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων 109 μόνο το 2024.