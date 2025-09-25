Γιγαντιαίες ροζ μέδουσες τρομοκρατούν λουόμενους στις ακτές σε Μεσόγειο και ΗΠΑ - Πλοκάμια 20 μέτρων

Οι ζεστές συνθήκες  έχουν ευνοήσει την παρουσία τους όχι μόνο στον Κόλπο του Μεξικού, αλλά και στη Μεσόγειο και τις ακτές της Νότιας Αφρικής

Newsbomb

Γιγαντιαίες ροζ μέδουσες τρομοκρατούν λουόμενους στις ακτές σε Μεσόγειο και ΗΠΑ - Πλοκάμια 20 μέτρων
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι μέδουσες στις ακτές δεν είναι και η προτιμότερη συνάντηση των λουόμενων. Στο Τέξας όμως, όσοι βρέθηκαν σστις ακτές είδαν ένα ασυνήθιστο θέαμα. Μία μαζική άφιξης της γιγάντιας μέδουσας Drymonema larsoni, γνωστής ως pink meanie, ενός είδους που μπορεί να φτάσει σε πλοκάμια έως και 21 μέτρα και έχει εκπλήξει τόσο τους θαλάσσιους ειδικούς όσο και τους λουόμενους.

Όπως αναφέρει το NBC, η εμφάνιση αυτών των δειγμάτων, με έντονο ροζ χρώμα και επιβλητική εμφάνιση, έχει προκαλέσει ανησυχία σε όσους συχνάζουν στις παραλίες του Κόλπου του Μεξικού, όπου η παρουσία τους είναι τόσο εντυπωσιακή όσο και ασυνήθιστη.

Το pink meanie αναγνωρίστηκε ως είδος το 2011 και ανήκει στην οικογένεια Drymonematidae. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να ζυγίζουν έως και 22.7 κιλά και είναι αξιοσημείωτοι για τα εκτεταμένα πλοκάμια τους, τα οποία τους δίνουν μια υποβρύχια όψη ροζ σύννεφου.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), όταν εγκλωβίζονται στην άμμο, τόσο τα μεγάλα όσο και τα μικρά δείγματα διακρίνονται εύκολα από τον έντονο χρωματισμό και το ζελατινώδες σχήμα τους. Αν και μπορεί να φαίνονται τρομακτικά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν είναι βρώσιμα και ότι πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή, καθώς το δάγκωμά τους μπορεί να προκαλέσει οτιδήποτε, από ήπια ενόχληση έως σημαντικό πόνο.

Χαρακτηριστικά και συμπεριφορά του pink meanie

Ο Jace Tunnell, διευθυντής κοινοτικής δέσμευσης στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Harte στο Τέξας, εξήγησε ότι ο πολλαπλασιασμός του pink meanie στην περιοχή σχετίζεται άμεσα με τη μετανάστευση της μέδουσας του φεγγαριού, της κύριας πηγής τροφής της. «Όταν υπάρχουν μέδουσες του φεγγαριού, τρέφονται με αυτές και, μόλις εξαφανιστούν, το ίδιο συμβαίνει και με το «pink meanie»», διευκρίνισε ο Tunnell.

Η επιβίωση αυτού του είδους εξαρτάται τόσο από τη διαθεσιμότητα του θηράματος όσο και από τις συνθήκες θερμοκρασίας του νερού. Επί του παρόντος, οι ζεστές συνθήκες στα τέλη του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου έχουν ευνοήσει την παρουσία τους όχι μόνο στον Κόλπο του Μεξικού, αλλά και στη Μεσόγειο και τις ακτές της Νότιας Αφρικής.

Η αύξηση των θεάσεων έχει τεκμηριωθεί τόσο από επιστήμονες όσο και από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας χρήστης μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είδα ένα από αυτά για πρώτη φορά κατά την κατάδυση αυτό το Σαββατοκύριακο», συνοδεύοντας τη μαρτυρία του με μια φωτογραφία του πλάσματος. Ένας άλλος λουόμενος περιέγραψε την εμπειρία του: «Με τσίμπησε στην πλάτη και με πόνεσε αρκετά», ενώ ένας τρίτος ισχυρίστηκε: «Είναι σίγουρα επιθετικοί, το δάγκωμά τους είναι δυνατό».

Συστάσεις παρουσία της γιγάντιας μέδουσας

Αντιμέτωποι με την πιθανότητα τσιμπήματος, οι ειδικοί συνιστούν να ενεργείτε γρήγορα και με προσοχή. Σύμφωνα με τον Tunnell, η εφαρμογή ξιδιού στην πληγείσα περιοχή διευκολύνει την αφαίρεση των πλοκαμιών που συνδέονται με το δέρμα και βοηθά στη μείωση της αίσθησης καψίματος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TikTok: Μετρά 200 εκατ. χρήστες σε όλη την Ευρώπη, 3 στους 4 ανακαλύπτουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες

22:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Υπογράφηκε ενεργειακή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας

22:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συζήτησε με τον πρόεδρο Lockheed: Ομαλή πρόοδος για αναβάθμιση F16 και αγορά F35

22:23ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: «Το φθινόπωρο θα διεξαχθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό»

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Europa League: Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-3

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail - Τραμπ προς Ερντογάν: Αυτός ξέρει από νοθεία στις εκλογές

22:14ΥΓΕΙΑ

Αυτές οι συνηθισμένες τροφές προστατεύουν τη μνήμη - Τι πρέπει να τρώνε οι άνω των 60

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (25/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.700.000 ευρώ

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο άτομα για ναρκωτικά σε Ρέθυμνο και Χανιά

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα - Απέφυγε τη δημόσια κριτική στον Ερντογάν

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε πρώην παίκτης της Άρσεναλ μόλις στα 21 του χρόνια

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ερντογάν: Να σταματήσει η Τουρκία να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαίες ροζ μέδουσες τρομοκρατούν λουόμενους στις ακτές σε Μεσόγειο και ΗΠΑ - Πλοκάμια 20 μέτρων

21:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εντολή στους αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού από όλο τον κόσμο να πάνε στη Βιρτζίνια

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Πέθανε το τετράχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο

21:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος εποχής για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2030 - Η NASA καλωσορίζει τους εμπορικούς

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Στο λιμάνι του Κατακόλου έφτασαν 57 μετανάστες από την Κεφαλονιά

21:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν - Διήρκεσε 2 ώρες και 18 λεπτά

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή ώρας: Πόσο επιβαρυντική είναι για τον οργανισμό μας - Τι υποστηρίζει νέα έρευνα

20:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Εκτεταμένο rotation, οκτώ αλλαγές στην «πράσινη» ενδεκάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, θέλουν να αγοράσουν F-16 και F-35,και Patriot», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε πρώην παίκτης της Άρσεναλ μόλις στα 21 του χρόνια

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στη Μεσαρά: Δύο αδέλφια μαχαιρωμένα σε χωράφι

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Στη φυλακή στις 13 Οκτωβρίου για την παράνομη χρηματοδότηση από τον Καντάφι

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Europa League: Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-3

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4% της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ - 4η η Πλεύση Ελευθερίας

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail - Τραμπ προς Ερντογάν: Αυτός ξέρει από νοθεία στις εκλογές

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (25/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.700.000 ευρώ

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

16:53LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας - Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Μοιράζονται τα πάντα - ακόμα και τα γενέθλιά τους - Η ερωτική διαδρομή τους από το 1998

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Πέθανε το τετράχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο

21:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν - Διήρκεσε 2 ώρες και 18 λεπτά

20:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναρτήθηκε ο πίνακας με τις 10.000 προσλήψεις αναπληρωτών – Πότε αναλαμβάνουν καθήκοντα

22:14ΥΓΕΙΑ

Αυτές οι συνηθισμένες τροφές προστατεύουν τη μνήμη - Τι πρέπει να τρώνε οι άνω των 60

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας που γύρισε το βίντεο στο TikTok

18:07LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Δεν άφησε τίποτα στη φαντασία του κοινού με το διάφανο catsuit της

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας παραμένει ασύλληπτος και μιλά στην τηλεόραση – «Με στενοχωρεί όλο αυτό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ