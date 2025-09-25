Γιγαντιαίες ροζ μέδουσες τρομοκρατούν λουόμενους στις ακτές σε Μεσόγειο και ΗΠΑ - Πλοκάμια 20 μέτρων

Οι μέδουσες στις ακτές δεν είναι και η προτιμότερη συνάντηση των λουόμενων. Στο Τέξας όμως, όσοι βρέθηκαν σστις ακτές είδαν ένα ασυνήθιστο θέαμα. Μία μαζική άφιξης της γιγάντιας μέδουσας Drymonema larsoni, γνωστής ως pink meanie, ενός είδους που μπορεί να φτάσει σε πλοκάμια έως και 21 μέτρα και έχει εκπλήξει τόσο τους θαλάσσιους ειδικούς όσο και τους λουόμενους.

Όπως αναφέρει το NBC, η εμφάνιση αυτών των δειγμάτων, με έντονο ροζ χρώμα και επιβλητική εμφάνιση, έχει προκαλέσει ανησυχία σε όσους συχνάζουν στις παραλίες του Κόλπου του Μεξικού, όπου η παρουσία τους είναι τόσο εντυπωσιακή όσο και ασυνήθιστη.

Το pink meanie αναγνωρίστηκε ως είδος το 2011 και ανήκει στην οικογένεια Drymonematidae. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να ζυγίζουν έως και 22.7 κιλά και είναι αξιοσημείωτοι για τα εκτεταμένα πλοκάμια τους, τα οποία τους δίνουν μια υποβρύχια όψη ροζ σύννεφου.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), όταν εγκλωβίζονται στην άμμο, τόσο τα μεγάλα όσο και τα μικρά δείγματα διακρίνονται εύκολα από τον έντονο χρωματισμό και το ζελατινώδες σχήμα τους. Αν και μπορεί να φαίνονται τρομακτικά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν είναι βρώσιμα και ότι πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή, καθώς το δάγκωμά τους μπορεί να προκαλέσει οτιδήποτε, από ήπια ενόχληση έως σημαντικό πόνο.

Χαρακτηριστικά και συμπεριφορά του pink meanie

Ο Jace Tunnell, διευθυντής κοινοτικής δέσμευσης στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Harte στο Τέξας, εξήγησε ότι ο πολλαπλασιασμός του pink meanie στην περιοχή σχετίζεται άμεσα με τη μετανάστευση της μέδουσας του φεγγαριού, της κύριας πηγής τροφής της. «Όταν υπάρχουν μέδουσες του φεγγαριού, τρέφονται με αυτές και, μόλις εξαφανιστούν, το ίδιο συμβαίνει και με το «pink meanie»», διευκρίνισε ο Tunnell.

Η επιβίωση αυτού του είδους εξαρτάται τόσο από τη διαθεσιμότητα του θηράματος όσο και από τις συνθήκες θερμοκρασίας του νερού. Επί του παρόντος, οι ζεστές συνθήκες στα τέλη του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου έχουν ευνοήσει την παρουσία τους όχι μόνο στον Κόλπο του Μεξικού, αλλά και στη Μεσόγειο και τις ακτές της Νότιας Αφρικής.

Η αύξηση των θεάσεων έχει τεκμηριωθεί τόσο από επιστήμονες όσο και από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας χρήστης μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είδα ένα από αυτά για πρώτη φορά κατά την κατάδυση αυτό το Σαββατοκύριακο», συνοδεύοντας τη μαρτυρία του με μια φωτογραφία του πλάσματος. Ένας άλλος λουόμενος περιέγραψε την εμπειρία του: «Με τσίμπησε στην πλάτη και με πόνεσε αρκετά», ενώ ένας τρίτος ισχυρίστηκε: «Είναι σίγουρα επιθετικοί, το δάγκωμά τους είναι δυνατό».

Συστάσεις παρουσία της γιγάντιας μέδουσας

Αντιμέτωποι με την πιθανότητα τσιμπήματος, οι ειδικοί συνιστούν να ενεργείτε γρήγορα και με προσοχή. Σύμφωνα με τον Tunnell, η εφαρμογή ξιδιού στην πληγείσα περιοχή διευκολύνει την αφαίρεση των πλοκαμιών που συνδέονται με το δέρμα και βοηθά στη μείωση της αίσθησης καψίματος.