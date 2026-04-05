Μέδουσες: Ειδική πλατφόρμα καταγράφει την πυκνότητά τους στις ελληνικές θάλασσες

Snapshot Η πλατφόρμα Pelagia 2026 Dashboard καταγράφει την παρουσία και πυκνότητα μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες από την αρχή της χρονιάς.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως iNaturalist και κοινωνικά δίκτυα, και περιλαμβάνει περιβαλλοντικές παραμέτρους για κάθε καταγραφή.

Διαθέτει εργαλεία όπως heatmap, διαδραστικό χάρτη, στατιστικά με οπτικοποίηση και αυτόματη ανάλυση με τεχνητή νοημοσύνη για καλύτερη κατανόηση των δεδομένων.

Παρέχει πληροφορίες για τον κίνδυνο από το τσίμπημα της μωβ μέδουσας και οδηγίες πρώτων βοηθειών, ενώ υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες και ειδοποιήσεις ανά περιοχή. Snapshot powered by AI

Ένα νέο εργαλείο έχουν πλέον στα χέρια τους οι ειδικοί για την καταγραφή της πυκνότητας των μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες, το οποίο θα βοηθήσει και στην εγκυρότερη ενημέρωση του κοινού.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, ο πλήρης έλεγχος και η διαχείριση των καταγραφών των μεδουσών περνά πλέον στη Merman Conservation, η οποία ανέπτυξε αυτό το πιο εξελιγμένο εργαλείο, το Pelagia 2026 Dashboard που θα καταγράφει την παρουσία των μεδουσών από την αρχή της χρονιάς, γεγονός που θα επιτρέψει σε ειδικούς και αρμόδιους να είναι και καλύτερα προετοιμασμένοι.

Στοιχεία που δημοσιεύονται και αφορούν ελέγχους που έγιναν στην Εύβοια, μαζική παρουσία μεδουσών εντοπίστηκε στα τέλη Μαρτίου, και συγκεκριμένα από τις 25 έως τις 29 του μήνα, στις Αλυκές Δροσιάς και στον Θεοτόκο Πολιτικών. Οι καταγραφές έγιναν και στον Άγιο Νικόλα στη Χαλκίδα όπου εντοπίστηκαν αρκετές μέδουσες, ενώ λιγότερες εντοπίστηκαν στην παραλία Camping στα Πολιτικά.

Τι περιλαμβάνει η πλατφόρμα

Πίνακας καταγραφών : Όλες οι αναφορές συγκεντρωμένες σε ένα σημείο από πλατφόρμες όπως iNaturalist, το Facebook group «Μέδουσες στην Ελλάδα» και άλλα social media. Κάθε καταγραφή συνοδεύεται από χρήσιμα δεδομένα όπως θερμοκρασία θάλασσας, ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Και με δυνατότητες αναζήτησης και φιλτραρίσματος.

Heatmap (χάρτης συγκέντρωσης) : Στην αρχή κάθε μήνα προστίθεται ο προηγούμενος, ώστε να φαίνεται καθαρά πού υπήρξαν αυξημένες συγκεντρώσεις μεδουσών.

Διαδραστικός χάρτης : Ο κλασικός χάρτης που όλοι γνωρίζετε, όπου μπορείτε να πατήσετε σε κάθε σημείο και να δείτε λεπτομέρειες για την καταγραφή.

Στατιστικά & οπτικοποίηση δεδομένων : Ξεχωριστή ενότητα με γραφήματα και οπτικές αναλύσεις που μετατρέπουν τα δεδομένα σε εύκολα κατανοητή πληροφορία.

Ανανεωμένο JellyReport με Τεχνητή Νοημοσύνη : Αυτόματη ανάλυση δεδομένων για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, δίνοντας μια πιο καθαρή εικόνα της κατάστασης.

Πληροφορίες κινδύνου : Τι μπορεί να προκαλέσει το τσίμπημα από τη μωβ μέδουσα (*Pelagia noctiluca*), ώστε να γνωρίζετε τι να περιμένετε.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών : Πρακτικές οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση επαφής.

Ενσωμάτωση (embed) : Δυνατότητα να βάλετε όλη την πλατφόρμα στη δική σας ιστοσελίδα ή blog.

Πολυγλωσσική υποστήριξη : Διαθέσιμο σε 10 γλώσσες, για να ενημερώνονται και οι επισκέπτες της χώρας στη γλώσσα τους.

Η Περιοχή Παρατήρησής μου: Αποθηκεύστε την προτιμώμενη τοποθεσία σας και λάβετε ειδοποιήσεις μέσα στην εφαρμογή, για τη δραστηριότητα μεδουσών στην περιοχή που σας ενδιαφέρει.

