Μωβ Μέδουσες: Συναγερμός για την μετακίνησή τους - Επεκτείνονται σε Κυκλάδες και Κορινθιακό

Αυξημένος είναι φέτος ο αριθμός των μωβ μεδουσών (Pelagia noctiluca) στις ελληνικές θάλασσες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους λουόμενους και αρμόδιους οργανισμούς, οι οποίοι φροντίζουν να εντοπίζουν τις περιοχές που παρατηρούνται τα θαλάσσια είδη.

Το τσίμπημά της μωβ μέδουσας θεωρείται ιδιαίτερα επώδυνο και ενδέχεται να είναι επικίνδυνο, γι’ αυτό και οι ειδικοί συνιστούν μεγάλη προσοχή και αυστηρή τήρηση των οδηγιών σε περίπτωση επαφής.

Επεκτείνονται προς Κορινθιακό και Κυκλάδες οι μωβ μέδουσες

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας αναφέρει πως καταγραφές μωβ μεδουσών μέσα στον Ιούλιο άρχισαν στον νότιο Ευβοϊκό ενώ «βλέπουμε επεκτάσεις προς τις Κυκλάδες και τον Κορινθιακό». Τα καλά νέα είναι «πως ο Παγασητικός και οι Σποράδες είναι αρκετά καλύτερα από τον Ιούνιο».

Το Παρατηρητήριο δημοσίευσε και χάρτες με επιβεβαιωμένες καταγραφές μωβ μεδουσών τον Ιούλιο στην Ελλάδα. Οι μαύρες κουκίδες στον χάρτη δείχνουν τις επιβεβαιωμένες καταγραφές του Ιουλίου. Η κόκκινη σκίαση απεικονίζει την εξάπλωσή τους: όσο πιο έντονη είναι η απόχρωση, τόσο πιο συχνή και σοβαρή είναι η παρουσία τους. Οι περιοχές με απαλό κόκκινο έχουν μεμονωμένα ή περιστασιακά περιστατικά, που αλλάζουν ανάλογα με τα θαλάσσια ρεύματα.

Διαβάστε επίσης