Βρετανία: 6χρονη βλέπει ξανά κανονικά χάρη σε καινοτόμο γονιδιακή θεραπεία

Η 6χρονη Σάφι Σάντφορντ διαγνώστηκε με συγγενής αμαύρωση του Leber (LCA), η οποία προκαλείται από κληρονομικές γενετικές μεταλλάξεις

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Great Ormond Street Hospital μέσω Good News Network
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα 6χρονο κορίτσι από την Βρετανία μπορεί πάλι να βλέπει κανονικά, χάρη σε μια καινοτόμο γονιδιακή θεραπεία για μια σπάνια μορφή συγγενούς τύφλωσης.

Ο λόγος για την Σάφι Σάντφορντ από το Στίβενεϊτζ, η οποία διαγνώστηκε με συγγενής αμαύρωση του Leber (LCA), η οποία προκαλείται από κληρονομικές γενετικές μεταλλάξεις, -στην συγκεκριμένη περίπτωση στο γονίδιο RPE65- της οποίας και οι δύο γονείς της ήταν φορείς χωρίς να το γνωρίζουν.

Η συγγενής αμαύρωση του Leber συνήθως επηρεάζει παιδιά και εκδηλώνεται αρχικά ως δυσκολία όρασης σε χαμηλό φωτισμό και στο φως της ημέρας. Ωστόσο, επειδή παιδιά σε αυτήν την ηλικία δεν μπορούν να κάνουν όλες τις απαραίτητες οφθαλμολογικές εξετάσεις, η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει, παρόλο που η νόσος υπάρχει εκ γενετής. Η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται μέχρι να εμφανιστεί η τύφλωση στις αρχές της ενήλικης ζωής.

Ευτυχώς, όμως, για τη Σάφι, το νοσοκομείο Great Ormond Street Hospital (GOSH) Children’s Trust στο Λονδίνο έχει αναπτύξει μια καινοτόμο γονιδιακή θεραπεία για αυτή ακριβώς την πάθηση. Σύμφωνα με την θεραπεία, η οποία ονομάζεται Luxturna, ένας ασθενής λαμβάνει ένα υγιές αντίγραφο του γονιδίου RPE65, το οποίο χορηγείται απευθείας και στα δύο μάτια με μία μόνο δόση.

«Αυτή η θεραπεία άλλαξε τη ζωή μας. Είναι σαν κάποιος να κούνησε ένα μαγικό ραβδί και να την θεράπευσε», είπε η μητέρα της Σάφι, Λίσα. «Πλέον, μπορούμε να πηγαίνουμε βόλτες το βράδυ — κάτι που πριν ήταν αδύνατο, ενώ η περιφερική της όραση στο φως της ημέρας έχει επίσης βελτιωθεί. Τώρα μπορεί να διακρίνει κινδύνους και έχει παρουσιάσει βελτίωση στο σχολείο».

Η καινοτόμος θεραπεία

Το νοσοκομείο Great Ormond Street Hospital δημοσίευσε πρόσφατα μια μελέτη σχετικά με τα αποτελέσματα της θεραπείας Luxturna, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το νοσοκομείο Moorfields, και χορηγήθηκε σε παιδιά ηλικίας από 15 μηνών έως 12 ετών που έπασχαν από συγγενής αμαύρωση του Leber. Τα ευρήματα έδειξαν ότι 7 στα 10 παιδιά παρουσίασαν κλινικά σημαντικές βελτιώσεις στην όραση τους, χάρη στη θεραπεία Luxturna.

«Για πρώτη φορά, καταφέραμε να αποδείξουμε αντικειμενικά ότι η γονιδιακή θεραπεία μπορεί να ενισχύσει τις οπτικές οδούς σε μωρά και μικρά παιδιά που ζουν με αυτή τη σπάνια οφθαλμολογική πάθηση», δήλωσε ο Ρομπ Χέντερσον, συμβουλευτικός οφθαλμίατρος στο Great Ormond Street Hospital.

«Για πολλές από τις οικογένειες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, ακόμη και μικρές βελτιώσεις στην ικανότητα του παιδιού τους στην όραση κάνουν τεράστια διαφορά», κατέληξε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:06ΕΛΛΑΔΑ

«Κινδυνεύει η ζωή του, μπορούσαν να μην τον φυλακίσουν», λέει ο δικηγόρος του 89χρονου πιστολέρο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7

09:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ενέκριναν πώληση Patriot στο Κατάρ - Ισραήλ, Κουβέιτ και ΗΑΕ θα λάβουν στρατιωτικό εξοπλισμό

09:39ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Μπάρετ με απίθανο τρίποντο έστειλε σε Game 7 τη σειρά των Ράπτορς με τους Καβαλίερς!

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση αιτήσεων - Πότε λήγει η προθεσμία

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Εύβοια για τις μέδουσες: Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιομέτρων για να τις κρατήσουν μακριά από τις ακτές

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: «2.000 ευρώ ή θα την βρεις σε κάδο» - Οι απειλές της ιδιοκτήτριας του γηροκομείου-κολαστήριο σε κόρη ηλικιωμένης - Αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι συγγενείς

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Ημαθία ένα μήνα πριν το καλοκαίρι: Μαγικές εικόνες από το χιονισμένο τοπίο στο Σέλι

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 6χρονη βλέπει ξανά κανονικά χάρη σε καινοτόμο γονιδιακή θεραπεία

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αναβάθμιση για το Mazda2 Hybrid

08:55ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Playoffs: Οι Λέικερς «διέλυσαν» τους Ρόκετς με ηγέτη τον ΛεΜπρον Τζέιμς – Ημιτελικά με Θάντερ!

08:48LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σήμερα η πρώτη πρόβα του Akylas στην Βιέννη

08:35ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα κυριαρχεί μέσω του λογισμικού πλατφορμών

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κηρύκου: Μυστήριο με το πρόσωπο που τηλεφώνησε το βράδυ πριν την εξαφάνισή της

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Ανθρωποκυνηγητό μετά την εν ψυχρώ δολοφονία δύο τραπεζικών υπαλλήλων σε ένοπλη ληστεία

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID. Polo: Η ηλεκτρική επιστροφή ενός θρύλου

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παρατείνεται το φθινοπωρινό σκηνικό - Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Έχουμε ήδη κερδίσει, αλλά θέλω μεγαλύτερη νίκη - Οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα μόλις τελειώσει ο πόλεμος»

07:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η μόνη ομάδα με εκτός έδρας νίκη στην post season – Ισοφάρισε επίδοση του 2009

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:18ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: «2.000 ευρώ ή θα την βρεις σε κάδο» - Οι απειλές της ιδιοκτήτριας του γηροκομείου-κολαστήριο σε κόρη ηλικιωμένης - Αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι συγγενείς

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - 30 χρόνια μετά μιλούν οι επιστολές

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Ημαθία ένα μήνα πριν το καλοκαίρι: Μαγικές εικόνες από το χιονισμένο τοπίο στο Σέλι

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον 89χρονο «πιστολέρο»: Τα παγωτά, τα μαγειρευτά και τα... μάγια

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κηρύκου: Μυστήριο με το πρόσωπο που τηλεφώνησε το βράδυ πριν την εξαφάνισή της

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση αιτήσεων - Πότε λήγει η προθεσμία

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παρατείνεται το φθινοπωρινό σκηνικό - Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο

07:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η μόνη ομάδα με εκτός έδρας νίκη στην post season – Ισοφάρισε επίδοση του 2009

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή η αγγελία αποκάλυψε το «γηροκομείο» της ντροπής στους Αμπελόκηπους

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι η Γιορτή της Μητέρας το 2026

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική ληστεία στην Αρτέμιδα: Άρπαξαν ολόκληρο ATM από σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκαν

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Εύβοια για τις μέδουσες: Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιομέτρων για να τις κρατήσουν μακριά από τις ακτές

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ