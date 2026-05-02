Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση αιτήσεων - Πότε λήγει η προθεσμία

Παράταση έως και την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 23:59 δόθηκε στις αιτήσεις του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση, που δίνεται προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους.

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς μόνο χθες κατατέθηκαν περίπου 60.000 αιτήσεις.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 340.000, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη ανάγκη και ζήτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών.

Ωστόσο, η αυξημένη επισκεψιμότητα έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας.

Οι χρήστες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και δυσκολίες στην υποβολή των αιτήσεων, καθώς το σύστημα δεν λειτουργεί αδιάκοπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πληροφοριακό σύστημα «αντιλαμβάνεται» τον τεράστιο όγκο αιτήσεων ως πιθανή κυβερνοεπίθεση, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει προσωρινά τη λειτουργία του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ποια η διαδικασία για τις αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr πατώντας εδώ:

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από 21.04.2026 έως 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

Διαβάστε επίσης