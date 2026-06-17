Τουρισμός για Όλους 2026: Ποιες οικογένειες δικαιούνται προσαύξηση €50 – Τα νέα εισοδηματικά

Οι δύο φάσεις υλοποίησης του προγράμματος

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τουρισμός για Όλους 2026: Ποιες οικογένειες δικαιούνται προσαύξηση €50 – Τα νέα εισοδηματικά
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026 2027» ξεκινά τον Αύγουστο και υλοποιείται σε δύο φάσεις με στόχο τη διασφάλιση συνεχούς ροής και κάλυψης τόσο της καλοκαιρινής όσο και της χειμερινής περιόδου.
  • Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας τη συμμετοχή περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης και οικογενειών με υψηλότερο εισόδημα έως και 58.000 ευρώ.
  • Για πρώτη φορά, δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα με αναπηρία και οικογένειες με τέκνα με αναπηρία, χωρίς περιορισμούς εισοδήματος.
  • Πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, αυξάνοντας την οικονομική τους ενίσχυση.
  • Το ύψος των voucher κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και η επιδότηση υλοποιείται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας με δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και από ΚΕΠ, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και ευκολία πρόσβασης.
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Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ξεκινήσει ο Τουρισμός για Όλους 2026, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα φέτος αναμένεται να έχει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, με την πλατφόρμα για τις αιτήσεις να αναμένεται να ανοίξει τον Αύγουστο.

Οι φάσεις του προγράμματος

Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις.

  • Η α’ φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027,
  • η β’ φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της β’ φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της α΄φάσης, καθώς στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περιόδου τόσο του 2026 όσο και του 2027, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα ενσωματώνει μια σαφή στρατηγική για την ενίσχυση των πλάγιων μηνών (Οκτώβριο έως Απρίλιο), κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς, υλοποιώντας στην πράξη την εθνική στρατηγική για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στηρίζοντας τις τοπικές οικονομίες σε όλη τη διάρκεια του έτους.

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Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα συνδέεται και με την ευρύτερη καμπάνια του υπουργείου για την «Ορεινή Ελλάδα», συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων ορεινών προορισμών, με στόχο την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και τη διασπορά των επισκεπτών σε όλη την επικράτεια.

Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000€ σε 21.000€ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000€ σε 33.000€ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φθάνοντας έως και τα 58.000€, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων.

Ιδιαίτερα σημαντική τομή αποτελεί η πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία, καθώς για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (≥67%) και σε οικογένειες με τέκνα – άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής τουρισμού.

Τουρίστες ; τουρισμός ;

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Επιπλέον, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα του 2025, στο οποίο η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Voucher έως 600 ευρώ

Παράλληλα, διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, διασφαλίζοντας ταχύτητα, διαφάνεια και ευκολία για τους πολίτες.

Επιπλέον, το πρόγραμμα ενισχύει την προσβασιμότητα των πολιτών με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και με την υποστήριξη οργανωμένου μηχανισμού εξυπηρέτησης (help desk), διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης παραμένουν ισχυρά, με ποσά επιδότησης που κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, και με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

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