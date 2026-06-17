Ράμα: Δεν έχει κλειστεί καμία συμφωνία με τον γαμπρό του Τραμπ - Είναι όλα ψέματα

Snapshot Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα αρνείται ότι έχει κλειστεί συμφωνία για την πώληση του νησιού Σαζάν, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές ειδήσεις ψευδείς.

Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται πιθανή σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την ανέγερση πολυτελούς θέρετρου, με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ως έναν από τους δυνητικούς επενδυτές.

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία κατά της επένδυσης οφείλονται, σύμφωνα με τον Ράμα, σε παραπληροφόρηση και πολιτική οργή κατά του Τραμπ.

Η προπαρασκευαστική εργασία σε προστατευόμενη περιοχή κοντά στη λιμνοθάλασσα Νάρτα έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω της πίεσης των αντιδράσεων, αλλά η επένδυση προγραμματίζεται να προχωρήσει.

Ο πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι δεν έχουν υποβληθεί ακόμη σχέδια και ότι θα τηρηθούν πλήρως οι περιβαλλοντικές μελέτες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Snapshot powered by AI

Στην διάψευση της είδησης ότι προστατευόμενη περιοχή στο νησί Σαζάν πωλήθηκε στον γαμπρό του Τραμπ και άλλους επενδυτές για την ανέγερση πολυτελούς θερέτρου, προχώρησε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, που θεωρεί ότι οι διαδηλώσεις οφείλονται σε παραπληροφόρηση.

«Το γεγονός είναι πως δεν έχει κλειστεί καμιά συμφωνία για το νησί Σαζάν. Είναι όλα ψέματα», είπε ο Ράμα στο Γερμανικό Πρακτορείο στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τον Ράμα, η κυβέρνησή του διαπραγματεύεται ακόμη πιθανή σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την ανέγερση αυτού που δυνητικά θα γίνει το μεγαλύτερο πολυτελές θέρετρο της χώρας, στο νησί Σαζάν.

Επιβεβαιώνει ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, είναι ανάμεσα στους δυνητικούς επενδυτές. Ωστόσο διαψεύδει κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για ψευδείς ειδήσεις, ότι «οι Κούσνερ απέκτησαν το νησί» ή ότι «η Αλβανία πούλησε το νησί». «Η Αλβανία έχει μετατραπεί σε πλατφόρμα όλης της οργής εναντίον του Τραμπ σε ολόκληρο τον κόσμο», υποστηρίζει ο Έντι Ράμα.

Στη χώρα των Βαλκανίων, υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφονται ογκώδεις διαδηλώσεις επί εβδομάδες εναντίον της σχεδιαζόμενης επένδυσης. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα, όπου ξέσπασαν επεισόδια με την αστυνομία.

Πέρα από το Σαζάν, το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την εκχώρηση σε ιδιώτες μικρής χερσονήσου κοντά στην πόλη Ζβερνέτς, που χωρίζει τη λιμνοθάλασσα Νάρτα από την Αδριατική. Πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή, καθώς χαρακτηρίζεται βιότοπος πουλιών και άλλων ειδών πανίδας.

Ο Έντι Ράμα δηλώνει πως η προπαρασκευαστική, ερευνητική δουλειά εκεί ανεστάλη προσωρινά, εξαιτίας της «πίεσης». Επιμένει, όμως, ότι η επένδυση θα προχωρήσει. Κατά τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σχέδια για καμιά από τις δυο τοποθεσίες. Τονίζει πως προϋπόθεση είναι να διενεργηθούν μελέτες περιβαλλοντικής επίπτωσης.

Πλήθος διαδηλωτών στους δρόμους των Τιράνων AP

Οργανώσεις υπεράσπισης του περιβάλλοντος επικρίνουν τροποποιήσεις της αλβανικής νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές, που εγκρίθηκαν το 2024. Η κυβέρνηση Ράμα λέει πως ήταν «διευκρινιστικές» για το καθεστώς προστατευόμενων περιοχών. Η ΕΕ ωστόσο εκτίμησε πως οι αλλαγές της νομοθεσίας αποδυνάμωσαν το νομικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο πρωθυπουργός Ράμα απορρίπτει τη θέση αυτή. Τονίζει πως δεν υπάρχει «καμιά περίπτωση» η χώρα που βρίσκεται σε πορεία ένταξης στην ΕΕ να εγκρίνει σχέδια που δεν βρίσκονται σε «πλήρη συμμόρφωση» προς τα ευρωπαϊκά κριτήρια για το περιβάλλον.