Renault cleveR insights: Το Twingo που «διαβάζει» την πόλη σε πραγματικό χρόνο

Το cleveR insights δεν σχεδιάστηκε για να μεταφέρει απλώς επιβάτες, αλλά για να κινείται μέσα στην πόλη, να συλλέγει δεδομένα από το περιβάλλον και να τα μετατρέπει σε χρήσιμη πληροφορία για δήμους, δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

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