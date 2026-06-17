Renault cleveR insights: Το Twingo που «διαβάζει» την πόλη σε πραγματικό χρόνο
Η Renault αξιοποίησε το Twingo E-Tech electric ως βάση για ένα διαφορετικό είδος αστικού αυτοκινήτου.
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Το cleveR insights δεν σχεδιάστηκε για να μεταφέρει απλώς επιβάτες, αλλά για να κινείται μέσα στην πόλη, να συλλέγει δεδομένα από το περιβάλλον και να τα μετατρέπει σε χρήσιμη πληροφορία για δήμους, δημόσιους φορείς και οργανισμούς.
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