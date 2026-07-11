«Ξυριστείτε τώρα»: Η οργή Χέγκσεθ για τους ναύτες με γένια και η νέα αυστηρή γραμμή στο Πεντάγωνο

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί αυστηρή τήρηση των κανόνων εμφάνισης, ενώ η πολιτική του προκαλεί αντιδράσεις

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

«Ξυριστείτε τώρα»: Η οργή Χέγκσεθ για τους ναύτες με γένια και η νέα αυστηρή γραμμή στο Πεντάγωνο
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Πιτ Χέγκσεθ, φέρεται να εκνευρίστηκε όταν κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού τον Ιούνιο, διαπίστωσε ότι υπήρχαν ναύτες με γένια, οι οποίοι έδειχναν να αγνοούν τις οδηγίες του για υποχρεωτικό ξύρισμα του προσωπικού.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι ο υπουργός Πολέμου παρακολουθεί στενά την πρόοδο», ανέφερε αξιωματούχος του Πενταγώνου σε μήνυμα προς συναδέλφους του μετά το περιστατικό, σύμφωνα με το CNN.

«Στην πραγματικότητα, η προσπάθεια είναι να κινηθούμε ταχύτερα. Υπάρχει ανάγκη να αναθεωρηθούν ορισμένα από τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει», τονίστηκε ακόμη.

«Ο Πιτ Χέγκσεθ διατηρεί τις υψηλότερες απαιτήσεις ώστε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να τηρούν τα επαγγελματικά πρότυπα εμφάνισης, φυσικής κατάστασης και πειθαρχίας που χαρακτηρίζουν τη μαχητική μας δύναμη και συνεχίζει να δίνει έμφαση στη συνεπή εφαρμογή των κανόνων για τα μαλλιά, το βάρος και την περιποίηση σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας», τόνισε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

Δεν είναι σαφές πού ακριβώς σημειώθηκε η φερόμενη συνάντηση του Χέγκσεθ με τους ναύτες· είχε επισκεφτεί το αεροπλανοφόρο Carl Vinson στο Σαν Ντιέγκο, τον Ιούνιο.

Την περασμένη χρονιά, ο Χέγκσεθ αυστηροποίησε τους κανόνες για τη χορήγηση εξαιρέσεων από την πολιτική ξυρίσματος του στρατού. Παράλληλα, σε ομιλία του ενώπιον ανώτατων στρατιωτικών ηγετών τον Σεπτέμβριο, είχε επιτεθεί στους λεγόμενους beardos, όπως αποκάλεσε όσους υπηρετούν με γένια.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική του, η οποία αποκαλύφθηκε σε υπόμνημα τον Αύγουστο, ο στρατός θα επιδιώξει την απομάκρυνση στελεχών που χρειάζονται εξαιρέσεις για τη διατήρηση γενειάδας πέραν του ενός έτους.

«Το υπουργείο πρέπει να παραμένει σε εγρήγορση για τη διατήρηση των προτύπων περιποίησης, που αποτελούν θεμέλιο του πολεμικού ήθους», έγραψε ο Χέγκσεθ στο υπόμνημα.

Αρκετοί επικριτές υποστήριξαν ότι η νέα πολιτική έχει ως αποτέλεσμα να στοχοποιούνται δυσανάλογα οι Αφροαμερικανοί στρατιώτες. Πολλές από τις άδειες ξυρίσματος αφορούν στελέχη που πάσχουν από ψευδοθυλακίτιδα γενειάδας, μία επώδυνη πάθηση κατά την οποία οι τρίχες γυρίζουν προς το δέρμα προκαλώντας ερεθισμούς, πρόβλημα που εμφανίζεται συχνότερα σε Αφροαμερικανούς στρατιώτες. Με βάση τη νέα πολιτική, οι διοικητές μπορούν να απομακρύνουν προσωπικό που χρειάζεται εξαίρεση ξυρίσματος έπειτα από περισσότερο από 1 χρόνο θεραπείας.

Η πολιτική για το ξύρισμα φέρεται να αποτελεί συχνό θέμα ενδιαφέροντος για τον Χέγκσεθ. Μάλιστα, είχε αρνηθεί να συναντήσει στρατιώτες με γένια κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Νότια Κορέα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο υπουργός, βετεράνος και πρώην παρουσιαστής του Fox News, έχει καταστήσει ως βασική προτεραιότητα την εμφάνιση και τη φυσική κατάσταση των στρατιωτών. Επιπλέον, έχει δώσει έμφαση στη συμμετοχή σε προπονήσεις μαζί με ενεργό στρατιωτικό προσωπικό, οι οποίες συχνά καταγράφονται φωτογραφικά. Τον Σεπτέμβριο, είχε επικρίνει τους «παχύσαρκους στρατηγούς» και είχε ζητήσει από στελέχη όλων των βαθμίδων να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις φυσικής κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, οι στρατιωτικές ακαδημίες των Ηνωμένων Πολιτειών έλαβαν εντολή να σταματήσουν τη διδασκαλία υλικού που «προωθεί, ενισχύει ή ενσταλάζει» ιδέες που χαρακτηρίζονται ως «αντιαμερικανικές», συμπεριλαμβανομένης της «ιδεολογίας φύλου» και της άποψης ότι τα ιδρυτικά έγγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ρατσιστικά ή σεξιστικά.

Παράλληλα, οι Ένοπλες Δυνάμεις επανέφεραν τις ονομασίες στρατιωτικών βάσεων που αρχικά είχαν δοθεί προς τιμήν προσώπων της Συνομοσπονδίας, οι οποίοι είχαν εξεγερθεί εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών τον 19ο αιώνα για την υπεράσπιση της δουλείας.

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