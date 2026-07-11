Βερολίνο: Ελεύθερη η όμηρος που κρατούνταν σε σούπερ μάρκετ από ένοπλο για 11 ώρες

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση της αστυνομίας σε ένα σούπερ μάρκετ του Βερολίνου στη Γερμανία, όπου ένας ένοπλος κρατούσε όμηρο μια γυναίκα για 11 ώρες και 20 λεπτά.

«Ο δράστης εξουδετερώθηκε και η όμηρος απελευθερώθηκε», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Πέτερσεν-Σούμαν στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Η ομηρεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα) και διήρκησε καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας. «Επί του παρόντος, (ο δράστης) παραμένει μέσα στο κατάστημα. Οι δυνάμεις μας βρίσκονται εκεί και η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη», είχε δηλώσει τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα BILD, ο άνδρας είχε διατυπώσει διάφορα αιτήματα, ενώ το κίνητρο του παραμένει άγνωστο. Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο ακινητοποίησαν τον ένοπλο με την χρήση Taser, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Ο ένοπλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο BILD

Η γυναίκα διασώθηκε και μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τόσο η ίδια όσο και ο δράστης τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια του περιστατικού, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς να παρέχει κάποια άλλη λεπτομέρεια.

Όλα ξεκίνησαν, το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο ένοπλος μπήκε στο σούπερ μάρκετ, υποδυόμενος τον πελάτη. «Ο δράστης κατευθύνθηκε στο ταμείο, αρνήθηκε να βάλει τα προϊόντα στον ιμάντα και ξαφνικά έβγαλε ένα μαχαίρι», δήλωσε ένας υπάλληλος του καταστήματος, ο 22χρονος Ελάιτζα, μιλώντας στην εφημερίδα BILD, προσθέτοντας ότι ο ίδιος τράπηκε σε φυγή και κατάφερε να ξεφύγει.

Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται στην οδό Χίλντμπουργκχάουζερ στη συνοικία Μαρίενφελντε, στο νότιο άκρο της γερμανικής πρωτεύουσαςείχε αποκλειστεί κατά την διάρκεια της επιχείρησης.

Διαβάστε επίσης