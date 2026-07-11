Μουντιάλ 2026: «Βουτιά» έως και 60% στα εισιτήρια των προημιτελικών – Από τα 2.950 στα 1.200 δολάρια

Οι τιμές των εισιτηρίων αγώνων του Μουντιάλ στη δευτερογενή αγορά υποχώρησαν πάνω από 50% μέσα σε μερικές ημέρες, καθώς μειώθηκε η ζήτηση για τους αγώνες της φάσης των «προημιτελικών»

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: «Βουτιά» έως και 60% στα εισιτήρια των προημιτελικών – Από τα 2.950 στα 1.200 δολάρια
AP.
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  • Οι τιμές εισιτηρίων για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026 στη δευτερογενή αγορά μειώθηκαν έως και 60% μετά τους αποκλεισμούς Ηνωμένων Πολιτειών και Πορτογαλίας.
  • Η τιμή για τον αγώνα Ισπανία-Βέλγιο υποχώρησε από 2.950 σε περίπου 1.200 δολάρια λόγω μειωμένης ζήτησης.
  • Ο προημιτελικός Γαλλία – Μαρόκο ήταν ο φθηνότερος στη δευτερογενή αγορά, με εισιτήρια από 989 δολάρια.
  • Οι μέσες τιμές των εισιτηρίων για τους προημιτελικούς μειώθηκαν πάνω από 50% μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων σε 49.415.
  • Η τιμή εισόδου για τον τελικό ανέρχεται στα 9.346 δολάρια και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ομάδες που θα συμμετάσχουν.
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Οι τιμές των εισιτηρίων για τον προημιτελικό του Μουντιάλ στην περιοχή του Λος Άντζελες σημείωσαν απότομη πτώση στις αγορές μεταπώλησης, μετά τους αποκλεισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και της Πορτογαλίας από τη διοργάνωση.

Η τιμή εισόδου για την αναμέτρηση της Παρασκευής ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο υποχώρησε από τα 2.950 δολάρια στα περίπου 1.200 δολάρια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την πλατφόρμα TickPick.

Η πτώση σημειώθηκε μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, καθώς ηττήθηκε με 4–1 από το Βέλγιο, στο Σιάτλ.

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Παράλληλα, η Ισπανία επικράτησε με 1–0 της Πορτογαλίας, βάζοντας τέλος στην παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στον θεσμό και αφαιρώντας σημαντικό μέρος της εμπορικής απήχησης από τον προημιτελικό του Λος Άντζελες. Πιθανή αναμέτρηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών – Πορτογαλίας θα είχε οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Ο προημιτελικός Γαλλία – Μαρόκο, που διεξήχθη την Πέμπτη (09/07) στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, αποτέλεσε τον φθηνότερο από τους αγώνες της φάσης των «8» στη δευτερογενή αγορά, με τις τιμές να ξεκινούν από 989 δολάρια.

Παράλληλα, η τιμή εισόδου για τον μεγάλο τελικό ανέρχεται στα 9.346 δολάρια, με το ποσό να αναμένεται να μεταβληθεί ανάλογα με τις ομάδες που θα φτάσουν στην τελευταία αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί τη 19η Ιουλίου στο Νιού Τζέρσεϊ.

Οι μέσες τιμές εισόδου για τους προημιτελικούς έχουν μειωθεί κατά 31,5% μέσα σε μία ημέρα και κατά 50,4% μέσα σε τρεις ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία της SeatPick. Παράλληλα, ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων στη δευτερογενή αγορά αυξήθηκε σε 49.415, από 28.285 όταν άρχισε το Μουντιάλ.

Οι συγκεκριμένοι δείκτες αφορούν τη δευτερογενή αγορά μεταπώλησης και όχι τις επίσημες τιμές διάθεσης των εισιτηρίων, ενώ, μπορούν να μεταβάλλονται συνεχώς ανάλογα με τη ζήτηση.

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