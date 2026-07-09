Μουντιάλ 2026: Η μεγάλη ταλαιπωρία της Αγγλίας – Πάνω από 20.000 χιλιόμετρα στον δρόμο για το όνειρο

Η Αγγλία έχει διανύσει περισσότερα από 20.000 χιλιόμετρα, με την Ισπανία να ακολουθεί σε ένα Μουντιάλ γεμάτο εξαντλητικές μετακινήσεις

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Η μεγάλη ταλαιπωρία της Αγγλίας – Πάνω από 20.000 χιλιόμετρα στον δρόμο για το όνειρο
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το εφετινό Μουντιάλ δεν κρίνεται μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Πριν από κάθε σέντρα, οι ομάδες δίνουν τη δική τους «μάχη» απέναντι στις αποστάσεις, τις συνεχείς πτήσεις και τη συσσωρευμένη κόπωση. Καθώς η διοργάνωση «απλώνεται» σε τρεις χώρες, η Αγγλία έχει «γράψει» τα περισσότερα χιλιόμετρα από κάθε άλλη ομάδα, ενώ, η Ισπανία ακολουθεί με περισσότερα από 19.000.

Συγκεκριμένα, τα «Τρία Λιοντάρια» έχουν μετρήσει 20.918 χιλιόμετρα και έχουν ταξιδέψει σε επτά διαφορετικές πόλεις. Συγκεκριμένα, έχουν κάνει την διαδρομή: Κάνσας – Ντάλας – Βοστώνη – Νιού Τζέρσι – Ατλάντα – Μέξικο Σίτι – Μαϊάμι.

Οι 10 ομάδες που έχουν ταξιδέψει περισσότερο:

  • Αγγλία: 20.918 χιλιόμετρα.
  • Ισπανία: 19.634 χιλιόμετρα.
  • Παραγουάη: 17.931 χιλιόμετρα.
  • Ελβετία: 17.561 χιλιόμετρα.
  • Κολομβία: 17.477 χιλιόμετρα.
  • Μαρόκο: 14.104 χιλιόμετρα.
  • Πορτογαλία: 13.647 χιλιόμετρα.
  • Αίγυπτος: 13.464 χιλιόμετρα.
  • Καναδάς: 13.103 χιλιόμετρα.
  • Νορβηγία: 12.196 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η μεγάλη ταλαιπωρία της Αγγλίας – Πάνω από 20.000 χιλιόμετρα στον δρόμο για το όνειρο

01:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ο φόβος επιστρέφει – «Βουτιά» για τον Dow Jones μετά το τέλος της εκεχειρίας με το Ιράν

01:03ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός 2.500 ετών στην Ιταλία: Ανακαλύφθηκε τάφος πρίγκιπα – πολεμιστή μαζί με το άρμα του

00:40ΕΛΛΑΔΑ

Το Natsu Matsuri επέστρεψε στην Αθήνα για πέμπτη συνεχή χρονιά

00:19ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου, 5℃ πάνω από το κανονικό και… καμπανάκι για ακραίο καύσωνα

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μαθήματα φιλοξενίας - Νεαρός δόκιμος αστυνομικός έδωσε λύση στο πρόβλημα Γερμανού τουρίστα

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παππούς και εγγονός έβγαλαν τεράστιο λαγοκέφαλο και τον μετέφεραν με παιδικό παιχνίδι

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύο νεκροί εργαζόμενοι από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κρούσμα βανδαλισμού στo Ρέθυμνο: Αναποδογύρισαν παγκάκια, τα στράβωσαν και έγιναν «καπνός»

23:23ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να προστατευτείτε από τον καύσωνα - Οδηγός επιβίωσης

23:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποιεί νέα επίθεση κοντά στα Στενά του Ορμούζ

23:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο των φορολογικών ελέγχων οι influencers - Πρόστιμο 70.000 ευρώ επιβλήθηκε σε instagrammer

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Το σπίτι του πρώην προέδρου Μπολσονάρου ερευνήθηκε για κρυμμένα όπλα

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Αποζημίωση ύψους 5,8 εκατ. δολαρίων καλείται να πληρώσει ο Τραμπ στην Τζιν Κάρολ μετά από απόφαση Δικαστηρίου

22:56ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: «Καμία αυτοεκτίμηση;» -Δημοσιογράφος από τη Δανία στριγμώνει τον Ρούτε για τον «μπαμπά» Τραμπ

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε ποτάμι στην Αμφίκλεια

22:43LIFESTYLE

Σάλος για τη συναυλία των 4 εκατ. ευρώ του Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα – Τι απαντά ο Έντι Ράμα

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος νεαρός που βούτηξε από τη Σκάλα Περαίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παππούς και εγγονός έβγαλαν τεράστιο λαγοκέφαλο και τον μετέφεραν με παιδικό παιχνίδι

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

20:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ολική μεταβολή το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Είναι ζάπλουτος, ξόδεψε εκατομμύρια για να φτιάξει σώμα εφήβου και να επιβραδύνει τη γήρανση αλλά διαγνώστηκε με αυτοάνοσο νόσημα

23:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποιεί νέα επίθεση κοντά στα Στενά του Ορμούζ

22:56ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: «Καμία αυτοεκτίμηση;» -Δημοσιογράφος από τη Δανία στριγμώνει τον Ρούτε για τον «μπαμπά» Τραμπ

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για F-35: «Ρωτήσαμε ποτέ τον Μητσοτάκη "γιατί τα αγοράσατε αυτά;"» -Τι είπε για casus belli

15:44ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν μια παράνομη εισβολή, δεχτείτε το»: «Θερμό» επεισόδιο Νταβούτογλου - Χατζηβασιλείου για την Κύπρο

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μαθήματα φιλοξενίας - Νεαρός δόκιμος αστυνομικός έδωσε λύση στο πρόβλημα Γερμανού τουρίστα

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Για ανθρωποκτονία διώκονται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο - Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θριάσιο: 50 Ρομά επιχείρησαν να... σπάσουν το νοσοκομείο - Αιτία η σειρά προτεραιότητας στον αξονικό τομογράφο

16:44ΕΛΛΑΔΑ

«Έλαμψε με το πνεύμα του»: Θρήνος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τον θάνατο του 33χρονου Γιάννη Μισιούδη

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

01:03ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός 2.500 ετών στην Ιταλία: Ανακαλύφθηκε τάφος πρίγκιπα – πολεμιστή μαζί με το άρμα του

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για εγκυμονούσα σε πρόωρο τοκετό - Από τα ΚΤΕΛ στο Ιπποκράτειο σε 12 λεπτά

16:10WHAT THE FACT

Έβαζε κέρματα σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ