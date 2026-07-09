Μουντιάλ 2026: Η μεγάλη ταλαιπωρία της Αγγλίας – Πάνω από 20.000 χιλιόμετρα στον δρόμο για το όνειρο

Το εφετινό Μουντιάλ δεν κρίνεται μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Πριν από κάθε σέντρα, οι ομάδες δίνουν τη δική τους «μάχη» απέναντι στις αποστάσεις, τις συνεχείς πτήσεις και τη συσσωρευμένη κόπωση. Καθώς η διοργάνωση «απλώνεται» σε τρεις χώρες, η Αγγλία έχει «γράψει» τα περισσότερα χιλιόμετρα από κάθε άλλη ομάδα, ενώ, η Ισπανία ακολουθεί με περισσότερα από 19.000.

Συγκεκριμένα, τα «Τρία Λιοντάρια» έχουν μετρήσει 20.918 χιλιόμετρα και έχουν ταξιδέψει σε επτά διαφορετικές πόλεις. Συγκεκριμένα, έχουν κάνει την διαδρομή: Κάνσας – Ντάλας – Βοστώνη – Νιού Τζέρσι – Ατλάντα – Μέξικο Σίτι – Μαϊάμι.

Οι 10 ομάδες που έχουν ταξιδέψει περισσότερο:

Αγγλία: 20.918 χιλιόμετρα.

Ισπανία: 19.634 χιλιόμετρα.

Παραγουάη: 17.931 χιλιόμετρα.

Ελβετία: 17.561 χιλιόμετρα.

Κολομβία: 17.477 χιλιόμετρα.

Μαρόκο: 14.104 χιλιόμετρα.

Πορτογαλία: 13.647 χιλιόμετρα.

Αίγυπτος: 13.464 χιλιόμετρα.

Καναδάς: 13.103 χιλιόμετρα.

Νορβηγία: 12.196 χιλιόμετρα.

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