Οι μεγαλύτερες ανατροπές των Μουντιάλ: Όταν τίποτα δεν τελειώνει πριν σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής

Ο Μέσι πανηγυρίζει το γκολ που σημείωσε στον αγώνα με την Αίγυπτο

Snapshot Η ανατροπή της Αργεντινής από 0-2 σε 3-2 απέναντι στην Αγυπτο επιβεβαιώνει ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν τελειωμένοι αγώνες πριν τη λήξη.

Στο Μουντιάλ του 2006, η Ακτή Ελεφαντοστού γύρισε το ματς από 0-2 σε 3-2 κόντρα στη Σερβία και Μαυροβούνιο, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη της σε τελική φάση.

Το 1954, στον αγώνα Αυστρίας-Ελβετίας, η Αυστρία πέτυχε ανατροπή από 0-3 σε 7-5, το ματς με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Στον τελικό του 1954, η Δυτική Γερμανία ανέτρεψε το 0-2 της Ουγγαρίας και νίκησε 3-2, σε ένα ιστορικό γεγονός γνωστό ως «Θαύμα της Βέρνης».

Ο ημιτελικός του 1982 μεταξύ Δυτικής Γερμανίας και Γαλλίας τελείωσε 3-3 και κρίθηκε στα πέναλτι με νίκη της Δυτικής Γερμανίας, μετά από ανατροπή στην παράταση. Snapshot powered by AI

Οι μεγάλες διοργανώσεις, όπως τα Μουντιάλ, έχουν χαρίσει αμέτρητες ποδοσφαιρικές στιγμές, όμως λίγες συγκρίνονται με μια πραγματικά μεγάλη ανατροπή. Είναι οι αγώνες που αλλάζουν μέσα σε λίγα λεπτά, εκεί όπου τα πάντα ανατρέπονται τα γέλια γίνονται κλάματα και οι μοιραίοι μετατρέπονται σε ήρωες μέσα σε λίγα λεπτά

Η χθεσινή ανατροπή της Αργεντινής του Μέσι απέναντι στην Αίγυπτο, από το 0-2 στο τελικό 3-2, αποτέλεσε μία ακόμα απόδειξη ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν τελειωμένοι αγώνες αν δεν σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής. Με αφορμή αυτό το παιχνίδι, θυμόμαστε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ανατροπές που σημάδεψαν την ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

2006: Ακτή Ελεφαντοστού – Σερβία και Μαυροβούνιο 3-2

Το παιχνίδι δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες είχαν ήδη αποκλειστεί. Αυτό, όμως, δεν εμπόδισε τους ποδοσφαιριστές να προσφέρουν ένα από τα πιο θεαματικά ματς του Μουντιάλ της Γερμανίας.

Η Σερβία και Μαυροβούνιο προηγήθηκε με 2-0 χάρη στα γκολ των Ζίγκιτς και Ίλιτς, όμως η Ακτή Ελεφαντοστού αρνήθηκε να παραδοθεί. Οι Ντιντάν και Καλού οδήγησαν τους Αφρικανούς στην ανατροπή, με το τελικό 3-2 να χαρίζει στην ομάδα του Ντιντιέ Ντρογκμπά την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση Μουντιάλ.

1970: Περού – Βουλγαρία 3-2

Η Βουλγαρία βρέθηκε να προηγείται με 2-0 και όλα έδειχναν ότι θα ξεκινούσε ιδανικά τη διοργάνωση. Το Περού, όμως, είχε διαφορετική άποψη.

Οι Νοτιοαμερικανοί ισοφάρισαν μέσα σε πέντε λεπτά και στη συνέχεια ο Τεόφιλο Κουμπίγιας υπέγραψε την πλήρη ανατροπή, χαρίζοντας στην ομάδα του μία νίκη που αποδείχθηκε καθοριστική για την πρόκριση.

1954: Αυστρία – Ελβετία 7-5

Ακόμη και σήμερα παραμένει ο αγώνας με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η διοργανώτρια Ελβετία μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 3-0 πριν συμπληρωθούν είκοσι λεπτά. Η συνέχεια, όμως, ήταν απρόβλεπτη. Η Αυστρία πέτυχε πέντε γκολ μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά, γύρισε το παιχνίδι και τελικά επικράτησε με το απίστευτο 7-5, σε έναν αγώνα που δύσκολα θα επαναληφθεί.

1966: Πορτογαλία – Βόρεια Κορέα 5-3

Η μεγαλύτερη στιγμή του Εουσέμπιο σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Βόρεια Κορέα αιφνιδίασε τους Πορτογάλους και μέσα σε μόλις 25 λεπτά είχε αποκτήσει προβάδισμα τριών τερμάτων. Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως, ο Εουσέμπιο πήρε την κατάσταση στα χέρια του.

Με τέσσερα προσωπικά γκολ, τα δύο από την άσπρη βούλα, οδήγησε την Πορτογαλία σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές στην ιστορία της διοργάνωσης, με το τελικό 5-3 να της χαρίζει την πρόκριση στα ημιτελικά.

1970: Δυτική Γερμανία – Αγγλία 3-2

Η Αγγλία κρατούσε στα χέρια της την πρόκριση στα ημιτελικά, καθώς είχε προηγηθεί με δύο γκολ.

Η Δυτική Γερμανία, ωστόσο, απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί απέκτησε τη φήμη της ομάδας που δεν εγκαταλείπει ποτέ. Ο Μπεκενμπάουερ μείωσε, ο Ζέελερ έφερε το παιχνίδι στα ίσα και στην παράταση ο Γκερντ Μίλερ ολοκλήρωσε μία από τις πιο γνωστές ανατροπές στην ιστορία των Μουντιάλ.

1938: Βραζιλία – Σουηδία 4-2 (Μικρός Τελικός)

Η Βραζιλία χρειάστηκε να ανατρέψει την κατάσταση για να κατακτήσει την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 1938. Στον μικρό τελικό απέναντι στη Σουηδία, οι Σκανδιναβοί μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν 2-0 πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, βάζοντας δύσκολα στους Νοτιοαμερικανούς.

Η απάντηση της «Σελεσάο» ήταν άμεση. Ο Ρομέου μείωσε λίγο πριν από την ανάπαυλα, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, ενώ στο δεύτερο μέρος η Βραζιλία κυριάρχησε πλήρως. Με πρωταγωνιστή τον Λεονίντας, που σημείωσε δύο γκολ, και ακόμη ένα τέρμα από τον Περασίο, οι Βραζιλιάνοι πέτυχαν τέσσερα διαδοχικά γκολ και έφτασαν στη νίκη με 4-2, ολοκληρώνοντας μία από τις πρώτες μεγάλες ανατροπές στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

1982: Δυτική Γερμανία – Γαλλία 3-3 (5-4 στα πέναλτι)

Ο ημιτελικός της Σεβίλλης θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα κορυφαία παιχνίδια όλων των εποχών.

Η Γαλλία βρέθηκε να προηγείται με 3-1 στην παράταση και έμοιαζε να έχει αγγίξει τον τελικό. Οι Γερμανοί, όμως, αντέδρασαν ξανά. Ο Ρουμενίγκε μείωσε, ο Φίσερ ισοφάρισε με εντυπωσιακό γυριστό και η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι, όπου η Δυτική Γερμανία επικράτησε με 5-4.

1954: Δυτική Γερμανία – Ουγγαρία 3-2 (Τελικός)

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το περίφημο «Θαύμα της Βέρνης».

Η αήττητη Ουγγαρία του Φέρεντς Πούσκας θεωρούνταν το απόλυτο φαβορί και επιβεβαίωσε τον τίτλο της παίρνοντας προβάδισμα 2-0 μέσα στα πρώτα οκτώ λεπτά του τελικού.

Η Δυτική Γερμανία, όμως, δεν κατέρρευσε. Μείωσε άμεσα, ισοφάρισε πριν συμπληρωθεί το πρώτο εικοσάλεπτο και στο 84ο λεπτό ο Χέλμουτ Ραν πέτυχε το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στους Γερμανούς το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας τους.

Επτά δεκαετίες αργότερα, το «Θαύμα της Βέρνης» εξακολουθεί να αποτελεί το σημείο αναφοράς κάθε συζήτησης για τις μεγαλύτερες ανατροπές που έχουν καταγραφεί σε Μουντιάλ.

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