Μπορντό: Oι φλόγες φέρνουν και «οικονομική αποκάλυψη» - Φόβοι για τα οινοποιεία και τον τουρισμό

Snapshot Οι πυρκαγιές κοντά στο Μπορντό έχουν καταστρέψει μεγάλη έκταση, αναγκάζοντας 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και πλήττοντας την οικονομία της περιοχής.

Τα οινοποιεία της περιοχής αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω των πυρκαγιών, της μείωσης της κατανάλωσης κρασιού και των γεωπολιτικών προβλημάτων, όπως οι δασμοί των ΗΠΑ.

Ο τουρισμός, που είχε αναδειχθεί σε σημαντικό οικονομικό παράγοντα για το Μπορντό, πλήττεται σημαντικά από τις πυρκαγιές και τις εκκλήσεις αποφυγής της περιοχής.

Περίπου 39.000 επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές και το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, με αύξηση 37% στις χρεοκοπίες μέσα σε έναν χρόνο.

Ο δήμαρχος του Μπορντό τονίζει ότι η πόλη παραμένει ανοιχτή και λειτουργική, παρά τις δυσκολίες, και καλεί σε συνέχιση των δραστηριοτήτων. Snapshot powered by AI

Από τους αμπελώνες του στην οινοπαραγωγική περιοχή του Μπορντό, ο Edouard le Grix de la Salle μπορεί να μυρίσει τα φλεγόμενα δάση από μακριά, ένας ανησυχητικός προάγγελος βαθιών οικονομικών δυσκολιών για την περιοχή. Τεράστιες πυρκαγιές έχουν καταστρέψει μια περιοχή τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι, αναγκάζοντας 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και επηρεάζοντας σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα, απειλώντας να πλήξουν σοβαρά την ήδη πιεσμένη οικονομία της Γαλλίας.

«Είναι μια αποκάλυψη όταν βλέπεις όλα αυτά τα μέρη όπου δεν έχει απομείνει τίποτα εκτός από καμένα σπίτια και δάση, και μετά υπάρχει η οικονομική αποκάλυψη», δήλωσε ο Πάτρικ Σεγκίν, πρόεδρος του περιφερειακού εμπορικού επιμελητηρίου, με τη φωνή του να πνίγεται από συγκίνηση σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Θα είναι μαχαιριά στην πλάτη για ό,τι έχει απομείνει από την οικονομία μας».

Ο Le Grix de la Salle είναι μεταξύ των επιχειρηματιών που προετοιμάζονται για τα χειρότερα. Οι εκκλήσεις της γαλλικής κυβέρνησης προς τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή προκαλούν ανησυχία. Το οινοποιείο Grand Verdus της οικογένειας de la Salle απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα από τις πυρκαγιές που μαίνονται από την περασμένη εβδομάδα. «Είναι απίστευτο που είπαν κάτι τέτοιο, ειδικά όταν ο οινοτουρισμός γίνεται όλο και πιο σημαντικός», δήλωσε ο Le Grix de la Salle.

Το θρυλικό κρασί του Μπορντό έχει δει την κατανάλωσή του να μειώνεται κατακόρυφα, καθώς οι νέοι στρέφονται σε άλλα ποτά και ο ανταγωνισμός από αμπελώνες στο εξωτερικό έχει αυξηθεί. Οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει στους οινοποιούς - και σε μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας - έναν επιπλέον πονοκέφαλο.

«Η βιομηχανία οίνου βρίσκεται σε κρίση εδώ και αρκετά χρόνια και επιδεινώνεται με τα γεωπολιτικά προβλήματα, τα προβλήματα του πληθωρισμού και το γεγονός ότι το κρασί χάνει την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των νεότερων ανθρώπων», δήλωσε ο Grix de la Salle. «Ο τουρισμός ήταν στην πραγματικότητα το μόνο δυναμικό κομμάτι της επιχείρησης που εξακολουθούσε να αναπτύσσεται, τόσο για εμάς όσο και, γενικότερα, για τα κρασιά του Μπορντό», είπε. «Και τώρα αυτό έρχεται ως τροχοπέδη».

Η περιοχή Ζιρόντ του Μπορντό είναι η μεγαλύτερη σε έκταση στην ηπειρωτική Γαλλία και οι πυρκαγιές έχουν πλήξει μόνο ένα μικρό ποσοστό της. Αλλά το πλήγμα στη φήμη της είναι καθοριστικό. «Πώς δεν σκέφτηκαν να προστατεύσουν αυτόν τον τομέα; Και τον πολιτιστικό τομέα επίσης. Υπάρχουν τόσα πολλά να επισκεφτεί κανείς στο Μπορντό. Υπάρχουν τόσα πολλά μουσεία, κάστρα. Είναι απίστευτο», δήλωσε ο Le Grix de la Salle.

Η περιοχή στη νοτιοδυτική Γαλλία είναι γεμάτη με προορισμούς διακοπών για τουρίστες που προσελκύονται από παραλίες με μαλακή άμμο, κάστρα οινοποιίας, μερικά από τα μεγαλύτερα πευκοδάση της Γαλλίας και την ιστορική πόλη του Μπορντό, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο πλούσιος σε στρείδια κόλπος Αρκασόν προσελκύει λάτρεις του φαγητού. Αλλά η πυρκαγιά και οι εκκενώσεις έχουν αδειάσει ορισμένα εξαιρετικά μέρη.

Το εμπορικό επιμελητήριο αναφέρει ότι 39.000 επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί στην περιοχή, η οποία αποτελεί κόμβο αμυντικών και αεροδιαστημικών βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των Airbus, Dassault και Thales. Ακόμη και πριν από τις πυρκαγιές, το εμπορικό επιμελητήριο ανέφερε ότι το αυξανόμενο κόστος ενέργειας συμπιέζει τα κέρδη. Περίπου το 94% των επιχειρήσεων που απάντησαν σε δημοσκόπηση περιφερειακών επιχειρήσεων στα μέσα Ιουλίου δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

«Δεχόμαστε όλο και περισσότερα τηλεφωνήματα από επικεφαλής μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βιοτεχνιών που ζητούν βοήθεια και λένε: "Τι θα κάνω αύριο;"», είπε ο Seguin. Δύο εμπορικά δικαστήρια στις πόλεις Μπορντό και Λιβούρν ανέφεραν αύξηση 37% στις χρεοκοπίες επιχειρήσεων από τον Ιούνιο του 2025 έως τον ίδιο μήνα φέτος, σημείωσε.

Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τόμας Καζενάβ, δήλωσε ότι ορισμένοι εστιάτορες του είπαν πως οι κρατήσεις έχουν μειωθεί κατακόρυφα. Αντιτίθεται στις εκκλήσεις άλλων αξιωματούχων να αποφεύγουν οι άνθρωποι την περιοχή. Έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η πόλη δεν έχει εκκενωθεί και δεν είναι κλειστή για επαγγελματικούς λόγους. «Τα μουσεία είναι ανοιχτά, οι καφετέριες και τα εστιατόρια είναι ανοιχτά. Η ζωή συνεχίζεται στην όμορφη πόλη μας» είπε.