Συναγερμός στο Mετρό: Είσοδος ατόμου στη σήραγγα - Σταμάτησαν οι συρμοί στη γραμμή 2
Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις στα δρομολόγια της «κόκκινης γραμμής»
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- Η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό Αθηνών διεκόπη προσωρινά λόγω εισόδου ατόμου στη σήραγγα.
- Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις στα δρομολόγια της «κόκκινης γραμμής».
- Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση του ατόμου και την ολοκλήρωση της επιχείρησης.
- Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του συμβάντος.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (30/07) στο Μετρό της Αθήνας, καθώς διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2, έπειτα από αναφορά για είσοδο ατόμου στη σήραγγα.
Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις στα δρομολόγια της «κόκκινης γραμμής», έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης του ατόμου και αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία των συρμών.
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