Συναγερμός στο Mετρό: Είσοδος ατόμου στη σήραγγα - Σταμάτησαν οι συρμοί στη γραμμή 2

Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις στα δρομολόγια της «κόκκινης γραμμής»

Μίλτος Τσεκούρας

Συναγερμός στο Mετρό: Είσοδος ατόμου στη σήραγγα - Σταμάτησαν οι συρμοί στη γραμμή 2
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό Αθηνών διεκόπη προσωρινά λόγω εισόδου ατόμου στη σήραγγα.
  • Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις στα δρομολόγια της «κόκκινης γραμμής».
  • Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση του ατόμου και την ολοκλήρωση της επιχείρησης.
  • Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του συμβάντος.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (30/07) στο Μετρό της Αθήνας, καθώς διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2, έπειτα από αναφορά για είσοδο ατόμου στη σήραγγα.

Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις στα δρομολόγια της «κόκκινης γραμμής», έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης του ατόμου και αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία των συρμών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστας δεν κατάλαβε ότι αρκούδα στεκόταν δίπλα του και όταν την είδε άρχισε να τρέχει - Το βίντεο που έγινε viral

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι είναι δικαιούχοι

10:43WHAT THE FACT

Αγόρασε οικόπεδο με οικονομίες 9 ετών, αλλά δεν είχε χρήματα να χτίσει σπίτι: 800 εθελοντές έκαναν το όνειρό της πραγματικότητα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι σε φέρετρα και... πελάτες σε ξαπλώστρες και ψυγεία: Τα κόλπα των εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας

10:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική εκπαίδευση 1.700 παιδιών στη βιοποικιλότητα και την προστασία νερού

10:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Από την Ελλάδα στην Κύπρο για σπουδές Μηχανολογίας με προοπτική

10:28WHAT THE FACT

Η πιο καυτή πόλη στον κόσμο: Καθημερινές θερμοκρασίες άνω των 45°C και συχνές διακοπές ρεύματος

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινος εφιάλτης στη Βρετανία: Πυρκαγιές σε Σάφολκ και Λονδίνο - «Στο κόκκινο» η μισή χώρα λόγω καύσωνα και ξηρασίας

10:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το τελευταίο μήνυμα της Βρετανίδας πριν βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα - «Θέλω να μείνω λίγο μόνη»

10:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Η «Κοσμική Αγάπη» και ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στις 31 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αγωνία για τον 20χρονο κολυμβητή που αγνοείται - Ελικόπτερο «χτενίζει» την περιοχή

10:07LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε ένα εκατομμύριο στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος»

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Meteo: Ριπές έως 125 χλμ./ώρα στο νότιο Ρέθυμνο – Πώς οι άνεμοι τροφοδοτούν την πυρκαγιά

10:04ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Εκτός ελέγχου η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, δεν επιχειρούν εναέρια μέσα λόγω ισχυρών ανέμων – Όλα τα μέτωπα

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Ξύπνησαν μνήμες από την τραγωδία στη Μονή Βωσάκου το 2007 - Όταν η Κρήτη θρηνούσε ξανά νεκρούς πυροσβέστες

10:01ANNOUNCEMENTS

Σπουδές στην Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τον Οκτώβριο 2026

10:00ANNOUNCEMENTS

Το πράσινο στην Αθήνα: Οι αριθμοί που δείχνουν πόσο απέχει από τις πιο «πράσινες» ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί η Μεσογειακή Διατροφή είναι τόσο καλή για εσάς και 5 εύκολοι τρόποι για να τη δοκιμάσετε

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Τραγωδία στη Δωδώνη- Νεκρός 26χρονος στην επαρχιακή οδό Ψήνας – Πολυγύρου

09:56WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν γιατί η Ανδρομέδα δημιουργεί λιγότερα άστρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το τελευταίο μήνυμα της Βρετανίδας πριν βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα - «Θέλω να μείνω λίγο μόνη»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

09:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στοπ» στη ζέστη από το ECMWF - Ψυχρή μάζα από τη Ρωσία φέρνει δροσιά τον Αύγουστο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απειλεί να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις - Στη λίστα πιθανών χτυπημάτων Αλεξανδρούπολη, Κύπρος και Ρεβυθούσα

10:04ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Εκτός ελέγχου η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, δεν επιχειρούν εναέρια μέσα λόγω ισχυρών ανέμων – Όλα τα μέτωπα

10:07LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε ένα εκατομμύριο στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος»

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου με το πτώμα στη βαλίτσα - Πώς βρέθηκε η Βρετανίδα στη χώρα μας

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: «Ψέλλισε “συγγνώμη” πριν πεθάνει» - Τα τελευταία λόγια της 41χρονης Βάγγυς

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στα Χανιά: Νεκροί δύο νέοι μετά από τροχαίο με δίκυκλο στην εθνική οδό

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ανείπωτος θρήνος κι οδύνη στο Αμάρι για τον 25χρονο Παντελή και τον 58χρονο Μανώλη - Σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρεόπολη: Ο διευθυντής και γιατρός του Κέντρου Υγείας έσπευσε σε περιστατικό οδηγώντας ασθενοφόρο

08:44LIFESTYLE

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας, σβήστε τα καπνογόνα» - Βίντεο

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Μοναχοπαίδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο: Πώς έχασε τη ζωή του

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Κερδίζει τη μάχη η 7χρονη από τη Μολδαβία - Αποσωληνώθηκε και βγήκε από τη ΜΕΘ

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Καρπούζι εναντίον φράουλας: Ποιο κερδίζει σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά;

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 59χρονος πατέρας 3 παιδιών – Έπεσε από μεγάλο ύψος

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Ostreopsis ovata: Το τοξικό φύκι που έχει εισβάλει στη Μεσόγειο - Επιπτώσεις και κίνδυνοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ