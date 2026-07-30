Τουρισμός για Όλους: Στις 7 Αυγούστου ανοίγουν οι αιτήσεις - Voucher από 200 έως 600 ευρώ

Snapshot Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» ανοίγει στις 7 Αυγούστου για ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω gov.gr και vouchers.gov.gr.

Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και χορηγείται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα.

Το πρόγραμμα αφορά δύο φάσεις: από Σεπτέμβριο 2026 έως Δεκέμβριο 2026 και από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2027, με την πρώτη φάση να επιλέγει δικαιούχους μέσω κλήρωσης.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται, αυξάνοντας το ανώτατο όριο από 19.000 σε 21.000 ευρώ για άγαμους και από 31.000 σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες το όριο φτάνει έως 58.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης προκύπτουν από τη λίστα επιλαχόντων της πρώτης φάσης, χωρίς νέα κλήρωση. Snapshot powered by AI

Στις 7 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», όπως ανακοίνωσε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω των ιστοσελίδων gov.gr και vouchers.gov.gr. Παράλληλα, όσοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Υπενθυμίζεται ότι η νέα φάση του προγράμματος αφορά το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως και τον Δεκέμβριο του 2027.

Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και θα καταβληθεί μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η πρώτη φάση του προγράμματος θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα προκύψουν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν οι τελικοί ωφελούμενοι του προγράμματος.

Για τη δεύτερη φάση δεν προβλέπεται νέα κλήρωση. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τη λίστα των επιλαχόντων που θα διαμορφωθεί κατά την πρώτη διαδικασία, διατηρώντας έτσι πιθανότητες ένταξης όσοι δεν επιλεγούν αρχικά.

Παράλληλα, το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» διευρύνει αισθητά τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα νοικοκυριά.

Ειδικότερα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 19.000 σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά. Για τις οικογένειες με περισσότερα τέκνα τα όρια διευρύνονται ακόμη περισσότερο, φτάνοντας έως και τις 58.000 ευρώ, με στόχο να ενταχθεί στο πρόγραμμα σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων.