Κέρκυρα: Φωτιά σε διώροφο σπίτι στο χωριό Καλαφατιώνες

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διώροφη κατοικία στο χωριό Καλαφατιώνες της Κέρκυρας το βράδυ της 29ης Ιουλίου.

Τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν άμεσα για την κατάσβεση.

Το διώροφο σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά.

Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως και δεν κινδύνευσε καμία ανθρώπινη ζωή.

Η επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια αποτράπηκε. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, 29 Ιουλίου, εξαιτίας φωτιάςπου εκδηλώθηκε σε διώροφη κατοικία στο χωριό Καλαφατιώνες της Κέρκυρας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, συνεπικουρούμενα από δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, με κύριο μέλημα την αποτροπή της επέκτασης των φλογών σε παρακείμενα κτίρια.

Βάσει των νεότερων πληροφοριών, το διώροφο οίκημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Παρά τη μεγάλη υλική καταστροφή, δεν κινδύνευσε καμία ανθρώπινη ζωή, καθώς οι ένοικοι του σπιτιού κατάφεραν να απομακρυνθούν με απόλυτη ασφάλεια εγκαίρως.

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