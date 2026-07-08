Μουντιάλ 2026: Οι Βέλγοι πανηγύρισαν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ με χορό Τραμπ - Βίντεο

Οι ποδοσφαιριστές του Βελγίου πανηγυρίζουν στα αποδυτήρια τον θρίαμβο επί των ΗΠΑ και πικάρουν τον Τραμπ

Η αναμέτρηση μεταξύ Βελγίου και ΗΠΑ στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου αναμφίβολα στιγματίστηκε από την παρέμβαση του προέδρου Τραμπ προκειμένου να «σβηστεί» η κόκκινη του σέντερ φορ των ΗΠΑ, Φαλορίν Μπάλογκαν. Ωστόσο εν τέλει φαίνεται πως δεν είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο εντός των τεσσάρων γραμμών με το Βέλγιο να σκορπίζει τη USMNT με τελικό σκορ 1-4 και να προκρίνεται στα προημιτελικά.

Μπορεί οι Βέλγοι ποδοσφαιριστές να κράτησαν χαμηλό προφίλ και να μην αναλώθηκαν σε δηλώσεις για την αμφιλεγόμενη παρέμβαση Τραμπ που άλλαξε τους κανόνες υπέρ της χώρας του, όμως εν τέλει αποδείχθηκε πως περίμεναν το τελικό σφύριγμα για να πουν την τελευταία τους λέξη.

Μετά την «τεσσάρα» και την πρόκριση στους προημιτελικούς οι Βέλγοι έστησαν το δικό τους πανηγύρι στα αποδυτήρια, ενώ δε δίστασαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα στον πλανητάρχη.

Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και γυρίστηκε μέσα στα αποδυτήρια των «Κόκκινων Διαβόλων» οι ποδοσφαιριστές του Βελγίου χόρεψαν τον ίδιο χορό που είχε καθιερώσει ο Τραμπ το 2024 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Belgium players did the Trump dance in the dressing room to mock the USMNT after their 4-1 win in the World Cup Round of 16. pic.twitter.com/zld9dwiUiv — USMNT Only (@usmntonly) July 7, 2026

Ο Ρομέλου Λουκάκου, ο Ντόντι Λουκεμπάκιο, ο Άξελ Βίτσελ και ο Αλέξις Σαελμαέκερς ήταν εκείνοι που έσυραν τον χορό, ενώ μέχρι και ο Αμαντού Ονάνα που υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στεκόταν στο ένα πόδι και κουνούσε ρυθμικά τις πατερίτσες του, συμμετέχοντας και αυτός στο χορευτικό.

Δεν ήταν η πρώτη φορά στη βραδιά που ο Τραμπ βρέθηκε στο στόχαστρο των ποδοσφαιριστών του Βελγίου καθώς μετά το 4ο γκολ που ήταν και το κερασάκι στην τούρτα του θριάμβου τους, ο Λουκάκου μαζί με άλλους συμπαίκτες πανηγύρισαν με τον χορό του Τραμπ.

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