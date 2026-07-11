Επίσημο το «μπαμ» στη Euroleague: Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάικ Τζέιμς!

Η τουρκική ομάδα ολοκλήρωσε το μεγάλο «μπαμ», καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ.

Η Εφές επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Τζέιμς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνων και πλέον αποτελεί το νέο μεγάλο όνομα στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας του Πάμπλο Λάσο.

Ο χαρισματικός γκαρντ έρχεται στην Εφές μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Μονακό, με την οποία πραγματοποίησε μία ακόμη εξαιρετική σεζόν στην Euroleague. Ο 35χρονος άσος είχε κατά μέσο όρο 16,4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ, οδηγώντας τους Μονεγάσκους μέχρι τα playoffs της διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκαν από τον Ολυμπιακό.

Με την προσθήκη του Μάικ Τζέιμς, η Εφές βρίσκει τον παίκτη που θα ηγηθεί της περιφέρειάς της μετά την αποχώρηση του Σέιν Λάρκιν, επενδύοντας σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στην ανακοίνωσή της, η Αναντολού Εφές χαρακτήρισε τον Τζέιμς έναν από τους εμβληματικούς παίκτες της Euroleague, υπενθυμίζοντας πως ο Αμερικανός είχε αναδειχθεί MVP της διοργάνωσης το 2024, ενώ το 2025 συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τους 25 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της EuroLeague.

Η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές για τον Μάικ Τζέιμς

«Υπογράψαμε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 σεζόν με τον Μάικ Τζέιμς, έναν από τους εμβληματικούς παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP της EuroLeague το 2024.

Πέρα από τα πολλά πρωταθλήματα και κύπελλα που έχει κατακτήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Μάικ Τζέιμς είχε την τιμή να συμπεριληφθεί το 2025 στη λίστα με τους "25 καλύτερους παίκτες στην ιστορία της EuroLeague".

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας.

Καλώς ήρθες, Μάικ!»