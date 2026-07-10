Άνοια: Αν κάνετε αυτά όταν μιλάτε, ίσως είναι ένδειξη πρώιμης γνωστικής εξασθένησης

Οι παύσεις και τα «Εεε» στην ομιλία μπορεί να λένε περισσότερα για την υγεία του εγκεφάλου απ' όσα νομίζετε.

Newsbomb

Άνοια: Αν κάνετε αυτά όταν μιλάτε, ίσως είναι ένδειξη πρώιμης γνωστικής εξασθένησης
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια μελέτη έδειξε ότι η καθημερινή ομιλία μπορεί να περιέχει ενδείξεις για την υγεία του εγκεφάλου, ειδικά οι ανεπαίσθητες παύσεις, οι “μικρο-λέξεις” που γεμίζουν τον λόγο και η δυσκολία εύρεσης λέξεων. Αυτά τα μοτίβα συνδέθηκαν με την εκτελεστική λειτουργία, τις νοητικές δεξιότητες που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την προσοχή, τον έλεγχο της μνήμης και την ευέλικτη σκέψη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το να λέτε «εεε» ή να κάνετε παύσεις κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σημαίνει ότι έχετε άνοια. Το εύρημα εκείνης της έρευνας είναι πιο λεπτεπίλεπτο: οι αλλαγές στη φυσική ομιλία μπορεί μια μέρα να βοηθήσουν τους γιατρούς να παρακολουθούν την πρώιμη γνωστική εξασθένηση παράλληλα με τις τυπικές κλινικές εξετάσεις.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές ζήτησαν από τους ενήλικες να περιγράψουν λεπτομερείς εικόνες με δικά τους λόγια, ενώ παράλληλα συμπλήρωναν τυπικές εξετάσεις εκτελεστικής λειτουργίας. Με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ανέλυσαν στη συνέχεια εκατοντάδες χαρακτηριστικά ομιλίας, συμπεριλαμβανομένων παύσεων, λέξεων συμπλήρωσης, χρονισμού ομιλίας και σημαδιών δυσκολίας εύρεσης λέξεων.

Η μελέτη περιελάμβανε δύο ομάδες: 67 υγιείς ηλικιωμένους ενήλικες ηλικίας 65-75 ετών και 174 υγιείς ενήλικες ηλικίας 18-90 ετών. Σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, οι δυσλειτουργίες στην ομιλία συνδέονταν με την απόδοση στις εκτελεστικές λειτουργίες, ακόμη και αφότου συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης.

Το ισχυρότερο σήμα δεν ήταν απλώς «η κακή ομιλία». Ήταν το μοτίβο του χρονισμού της ομιλίας:

  • περισσότερος δισταγμός
  • περισσότερες παύσεις και
  • μεγαλύτερη δυσκολία στην ανάκτηση λέξεων

συσχετίζονταν με ασθενέστερη γνωστική απόδοση.

Πώς η ομιλία θα μπορούσε να αποκαλύψει αλλαγές στον εγκέφαλο;

Η ομιλία είναι μια απαιτητική εγκεφαλική εργασία. Για να μιλήσει ομαλά, ο εγκέφαλος πρέπει να βρει λέξεις, να οργανώσει το νόημα, να εστιάσει σε ένα θέμα, να σχεδιάσει προτάσεις και να προσαρμοστεί σε πραγματικό χρόνο.

Η εκτελεστική λειτουργία βοηθά σε πολλά από αυτά τα βήματα. Εάν αυτά τα νοητικά συστήματα γίνουν λιγότερο αποτελεσματικά, η ομιλία μπορεί να δείξει μικρές αλλαγές πριν τα προβλήματα γίνουν εμφανή στην καθημερινή ζωή. Ένα άτομο μπορεί να κάνει παύσεις πιο συχνά, να χρησιμοποιεί περισσότερες λέξεις συμπλήρωσης, να μιλάει πιο αργά, να χάνει το νήμα μιας πρότασης ή να μιλάει γύρω από μια λέξη που δεν μπορεί να ανακτήσει.

Επειδή η ομιλία είναι φυσική και εύκολη στη συλλογή, οι ερευνητές ελπίζουν ότι θα μπορούσε να γίνει ένας τρόπος για την παρακολούθηση των γνωστικών αλλαγών με την πάροδο του χρόνου.

απορια αβεβαιοτητα

Ποια είναι η σύνδεση με τη διάγνωση της άνοιας;

Η σύνδεση είναι η πιθανή μελλοντική ανίχνευση, όχι η διάγνωση σήμερα. Η άνοια διαγιγνώσκεται μέσω ιατρικού ιστορικού, γνωστικών εξετάσεων, λειτουργικής αξιολόγησης, νευρολογικής εξέτασης και, όταν χρειάζεται, μέσω απεικονιστικών εξετάσεων εγκεφάλου και βιοδεικτών.

Η ανάλυση ομιλίας θα μπορούσε όμως κάποια μέρα να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων των οποίων η γνωστική λειτουργία αλλάζει ταχύτερα από το αναμενόμενο για την ηλικία τους. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τους γιατρούς να παρακολουθούν επανειλημμένα τις αλλαγές χωρίς το «φαινόμενο της εξάσκησης» που μπορεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι κάνουν τα ίδια γνωστικά τεστ πολλές φορές.

Αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο επειδή η εκτελεστική λειτουργία μπορεί να μειωθεί νωρίς σε ορισμένες μορφές άνοιας. Ωστόσο, η μελέτη δεν απέδειξε ότι η ανάλυση ομιλίας μπορεί να διαγνώσει την άνοια από μόνη της.

Πρέπει να σας ανησυχούν οι λέξεις συμπλήρωσης στην ομιλία σας;

Οι περιστασιακές λέξεις συμπλήρωσης είναι φυσιολογικές. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν «εμμ», «εεε» ή παύσεις κατά την οργάνωση της σκέψης τους. Το άγχος, η κόπωση, η απόσπαση της προσοχής, το άγχος, η έλλειψη ύπνου, τυχόν επιδράσεις φαρμάκων και η φυσιολογική γήρανση μπορούν να επηρεάσουν την ομιλία.

Το πιο ανησυχητικό σημάδι είναι μια σαφής αλλαγή από το συνηθισμένο πρότυπο κάποιου. Η νέα ή επιδεινούμενη δυσκολία στην εύρεση λέξεων, στην ολοκλήρωση σκέψεων, στην παρακολούθηση συζητήσεων, στην ανάμνηση ονομάτων, στη διαχείριση εργασιών ή στην αντιμετώπιση καθημερινών ευθυνών θα πρέπει να συζητηθεί με έναν επαγγελματία υγείας.

σκεψη ιδεα

Ποιοι ήταν οι περιορισμοί της μελέτης

Η μελέτη δεν ήταν μια δοκιμή ελέγχου άνοιας. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν υγιείς και η έρευνα εξέτασε τις συσχετίσεις μεταξύ της ομιλίας και της απόδοσης σε γνωστικά τεστ, όχι το αν οι συμμετέχοντες αργότερα εμφάνισαν άνοια.

Επίσης, κατέγραψε άτομα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για να αποδειχθεί η κλινική αξία, οι ερευνητές χρειάζονται μακροπρόθεσμες μελέτες που παρακολουθούν τα ίδια άτομα επί χρόνια, για να δουν εάν τυχόν αλλαγές στην ομιλία προβλέπουν μελλοντική γνωστική εξασθένηση ή διάγνωση άνοιας.

Η ομιλία μπορεί επίσης να επηρεαστεί από απώλεια ακοής, κατάθλιψη, άγχος, εγκεφαλικό επεισόδιο, νόσο του Πάρκινσον, αφασία, φάρμακα, εκπαίδευση, γλωσσικό υπόβαθρο και κοινωνικές συνήθειες. Οποιοδήποτε μελλοντικό εργαλείο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτούς τους παράγοντες.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί μια εφαρμογή σε smartphone να διαγνώσει άνοια από την ομιλία;

Δεν είναι αξιόπιστες τέτοιες εφαρμογές προς το παρόν. Η ανάλυση ομιλίας είναι πολλά υποσχόμενη για την έρευνα και την μελλοντική παρακολούθηση, αλλά η διάγνωση άνοιας εξακολουθεί να απαιτεί κλινική αξιολόγηση.

Ποιες αλλαγές στην ομιλία θα πρέπει να οδηγήσουν σε ιατρική συμβουλή;

Θα πρέπει να ελέγχονται νέα προβλήματα εύρεσης λέξεων, δυσκολία στην ολοκλήρωση προτάσεων, δυσκολία στην παρακολούθηση συνομιλιών, επαναλαμβανόμενη σύγχυση ή αλλαγές στην ομιλία που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή.

Είναι οι παύσεις πάντα ένδειξη γνωστικής εξασθένησης;

Όχι βέβαια. Οι παύσεις είναι συχνές και συχνά ακίνδυνες. Η ανησυχία έγκειται σε μια επίμονη, αισθητή αλλαγή από το συνηθισμένο πρότυπο ομιλίας ενός ατόμου, ειδικά αν συνοδεύεται από προβλήματα μνήμης ή καθημερινής λειτουργίας.

Συμπέρασμα

Μια μελέτη έδειξε ότι η καθημερινή ομιλία μπορεί να προσφέρει ένα πρώιμο παράθυρο στη γνωστική υγεία. Οι παύσεις, οι λέξεις συμπλήρωσης και η δυσκολία εύρεσης λέξεων συνδέθηκαν με την εκτελεστική λειτουργία, ένα βασικό νοητικό σύστημα, που συχνά επηρεάζεται από τη γνωστική εξασθένηση.

Το εύρημα είναι πολλά υποσχόμενο, αλλά δεν πρέπει να υπερεκτιμηθεί. Η ανάλυση της ομιλίας μπορεί κάποια μέρα να βοηθήσει στην ανίχνευση ή την παρακολούθηση του κινδύνου άνοιας νωρίτερα, αλλά δεν αποτελεί μια αυτόνομη διάγνωση. Προς το παρόν, το πρακτικό μήνυμα είναι να δίνεται προσοχή στις ουσιαστικές αλλαγές στην ομιλία, την μνήμη και την καθημερινή λειτουργία και να αναζητείται ιατρική αξιολόγηση, όταν αυτές οι αλλαγές επιμένουν.

Πηγές:
eurekalert.org
neurosciencenews.com
womenshealthmag.com
nhs.uk

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βιωσιμότητα με ουσία: Πώς η ΔΕΠΑ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο μιας σύγχρονης ενεργειακής εταιρείας

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στο Ίνι της Κρήτης

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Έρχεται η πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» - Το μήνυμα του Χαρδαλιά

13:17ANNOUNCEMENTS

Sold out η συναυλία του Robert Plant με τους Saving Grace και τη Suzi Dian στο Sani Festival

13:15ΑΠΟΨΕΙΣ

Φοιτητική Στέγη: Η μεγαλύτερη «υποτροφία» είναι μια θέση σε φοιτητική εστία

13:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! «Πράσινος» ο Μπόνγκα

13:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Γιατί δεν αποβλήθηκε παίκτης του Μαρόκο που μίλησε με καλυμμένο το στόμα σε αντίπαλο

13:09ANNOUNCEMENTS

Η Nova στηρίζει τον διεθνή κινηματογράφο μέσα από έξι μεγάλα Φεστιβάλ σε όλη τη χώρα

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος - μυστήριο για Βραζιλιάνα influencer στο Ντουμπάι - Πτώση από τον 27ο όροφο

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Οι αδερφές Λόπεζ «τρέλαναν» το Παρίσι: Ποια είναι η βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος Λίντα

13:03ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει νέο κανόνα για τα αυτοκίνητα και δεν θα αρέσει σε πολλούς οδηγούς

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Τι μπορεί να διδαχθεί η Βρετανία από την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

12:46WHAT THE FACT

Η Ιταλία ανακαλύπτει τον υπόγειο «γαλάζιο χρυσό» της - Η χαρτογράφηση που αλλάζει την πορεία της

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Στον ανακριτή οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο - «Μη αναστρέψιμη η κατάστασή του» λέει η δικηγόρος του νεαρού

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Βίντεο δείχνει την στιγμή της κατάρρευσης εργοστασίου – Καταστράφηκαν στην φωτιά 70.000 ζευγάρια παπούτσια

12:35LIFESTYLE

Από το Μουντιάλ στη Μύκονο ο Γιώργος Δώνης

12:30ΥΓΕΙΑ

Άνοια: Αν κάνετε αυτά όταν μιλάτε, ίσως είναι ένδειξη πρώιμης γνωστικής εξασθένησης

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απολογισμός Ευθύνης: Εκδήλωση Χαρδαλιά για τους 30 πρώτους μήνες στην Περιφέρεια Αττικής

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει ζωή εκεί έξω, έχουμε εικόνες: Ο επικεφαλής της NASA μόλις επιβεβαίωσε ότι δεν είμαστε μόνοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:51ΕΛΛΑΔΑ

Πτήση Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο: «Ήταν 5 λεπτά κρεμασμένος έξω από το σπασμένο παράθυρο του αεροσκάφους, τον κρατούσε η σύζυγος»

11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό στιγμιότυπο: Πατέρας κλωτσάει στο πρόσωπο την τρίχρονη κόρη του

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νέστορα: Έτοιμος να διαφύγει από τη Θεσσαλονίκη ο ένας από τους δύο νεαρούς, είχε ζητήσει άδεια από τη δουλειά του -Αναζητούνται ακόμα 3

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στη Marfin το 2010

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παίδων: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος από τη Ρόδο που είχε πνιγεί με την τροφή του

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Στα Χανιά η μία από τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία Νέστορα - Έχει κάνει φυλακή το 2022 - Έδρασαν δύο ομάδες, το λάθος που τους πρόδωσε

09:17ΥΓΕΙΑ

Εφιαλτική πρόβλεψη από τον ΠΟΥ: Αυτοί είναι οι 2 τύποι καρκίνου που θα είναι συχνότεροι στο μέλλον

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Συγκλονιστικό βίντεο με εργαζόμενο να βγαίνει καμένος μέσα από το φλεγόμενο κτήριο

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή αέρια μάζα «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η επίμονη δίνη στη Βαλτική φέρνει αλλαγές στην Ευρώπη – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

12:30ΥΓΕΙΑ

Άνοια: Αν κάνετε αυτά όταν μιλάτε, ίσως είναι ένδειξη πρώιμης γνωστικής εξασθένησης

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Στριπτίζ σε κηδεία: Χορεύτρια pole dance πάνω από τα φέρετρα ζευγαριού στο Άμστερνταμ

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος - μυστήριο για Βραζιλιάνα influencer στο Ντουμπάι - Πτώση από τον 27ο όροφο

23:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νυχτερινό χάος στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου πήρε το «100» και ζήτησε σύλληψη βουλευτών της ΝΔ

07:08ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Αγρότης έγινε viral χρησιμοποιώντας drone για... μεταφορικό μέσο

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έσπασε παράθυρο αεροσκάφους της Ryanair εν πτήσει προς Μόναχο - Επιβάτης κινδύνευσε να εκτιναχθεί εκτός του αεροπλάνου

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση - Άνοιξε το αεροδρόμιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ