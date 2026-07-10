Άνοια: Αν κάνετε αυτά όταν μιλάτε, ίσως είναι ένδειξη πρώιμης γνωστικής εξασθένησης

Μια μελέτη έδειξε ότι η καθημερινή ομιλία μπορεί να περιέχει ενδείξεις για την υγεία του εγκεφάλου, ειδικά οι ανεπαίσθητες παύσεις, οι “μικρο-λέξεις” που γεμίζουν τον λόγο και η δυσκολία εύρεσης λέξεων. Αυτά τα μοτίβα συνδέθηκαν με την εκτελεστική λειτουργία, τις νοητικές δεξιότητες που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την προσοχή, τον έλεγχο της μνήμης και την ευέλικτη σκέψη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το να λέτε «εεε» ή να κάνετε παύσεις κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σημαίνει ότι έχετε άνοια. Το εύρημα εκείνης της έρευνας είναι πιο λεπτεπίλεπτο: οι αλλαγές στη φυσική ομιλία μπορεί μια μέρα να βοηθήσουν τους γιατρούς να παρακολουθούν την πρώιμη γνωστική εξασθένηση παράλληλα με τις τυπικές κλινικές εξετάσεις.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές ζήτησαν από τους ενήλικες να περιγράψουν λεπτομερείς εικόνες με δικά τους λόγια, ενώ παράλληλα συμπλήρωναν τυπικές εξετάσεις εκτελεστικής λειτουργίας. Με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ανέλυσαν στη συνέχεια εκατοντάδες χαρακτηριστικά ομιλίας, συμπεριλαμβανομένων παύσεων, λέξεων συμπλήρωσης, χρονισμού ομιλίας και σημαδιών δυσκολίας εύρεσης λέξεων.

Η μελέτη περιελάμβανε δύο ομάδες: 67 υγιείς ηλικιωμένους ενήλικες ηλικίας 65-75 ετών και 174 υγιείς ενήλικες ηλικίας 18-90 ετών. Σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, οι δυσλειτουργίες στην ομιλία συνδέονταν με την απόδοση στις εκτελεστικές λειτουργίες, ακόμη και αφότου συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης.

Το ισχυρότερο σήμα δεν ήταν απλώς «η κακή ομιλία». Ήταν το μοτίβο του χρονισμού της ομιλίας:

περισσότερος δισταγμός

περισσότερες παύσεις και

μεγαλύτερη δυσκολία στην ανάκτηση λέξεων

συσχετίζονταν με ασθενέστερη γνωστική απόδοση.

Πώς η ομιλία θα μπορούσε να αποκαλύψει αλλαγές στον εγκέφαλο;

Η ομιλία είναι μια απαιτητική εγκεφαλική εργασία. Για να μιλήσει ομαλά, ο εγκέφαλος πρέπει να βρει λέξεις, να οργανώσει το νόημα, να εστιάσει σε ένα θέμα, να σχεδιάσει προτάσεις και να προσαρμοστεί σε πραγματικό χρόνο.

Η εκτελεστική λειτουργία βοηθά σε πολλά από αυτά τα βήματα. Εάν αυτά τα νοητικά συστήματα γίνουν λιγότερο αποτελεσματικά, η ομιλία μπορεί να δείξει μικρές αλλαγές πριν τα προβλήματα γίνουν εμφανή στην καθημερινή ζωή. Ένα άτομο μπορεί να κάνει παύσεις πιο συχνά, να χρησιμοποιεί περισσότερες λέξεις συμπλήρωσης, να μιλάει πιο αργά, να χάνει το νήμα μιας πρότασης ή να μιλάει γύρω από μια λέξη που δεν μπορεί να ανακτήσει.

Επειδή η ομιλία είναι φυσική και εύκολη στη συλλογή, οι ερευνητές ελπίζουν ότι θα μπορούσε να γίνει ένας τρόπος για την παρακολούθηση των γνωστικών αλλαγών με την πάροδο του χρόνου.

Ποια είναι η σύνδεση με τη διάγνωση της άνοιας;

Η σύνδεση είναι η πιθανή μελλοντική ανίχνευση, όχι η διάγνωση σήμερα. Η άνοια διαγιγνώσκεται μέσω ιατρικού ιστορικού, γνωστικών εξετάσεων, λειτουργικής αξιολόγησης, νευρολογικής εξέτασης και, όταν χρειάζεται, μέσω απεικονιστικών εξετάσεων εγκεφάλου και βιοδεικτών.

Η ανάλυση ομιλίας θα μπορούσε όμως κάποια μέρα να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων των οποίων η γνωστική λειτουργία αλλάζει ταχύτερα από το αναμενόμενο για την ηλικία τους. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τους γιατρούς να παρακολουθούν επανειλημμένα τις αλλαγές χωρίς το «φαινόμενο της εξάσκησης» που μπορεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι κάνουν τα ίδια γνωστικά τεστ πολλές φορές.

Αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο επειδή η εκτελεστική λειτουργία μπορεί να μειωθεί νωρίς σε ορισμένες μορφές άνοιας. Ωστόσο, η μελέτη δεν απέδειξε ότι η ανάλυση ομιλίας μπορεί να διαγνώσει την άνοια από μόνη της.

Πρέπει να σας ανησυχούν οι λέξεις συμπλήρωσης στην ομιλία σας;

Οι περιστασιακές λέξεις συμπλήρωσης είναι φυσιολογικές. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν «εμμ», «εεε» ή παύσεις κατά την οργάνωση της σκέψης τους. Το άγχος, η κόπωση, η απόσπαση της προσοχής, το άγχος, η έλλειψη ύπνου, τυχόν επιδράσεις φαρμάκων και η φυσιολογική γήρανση μπορούν να επηρεάσουν την ομιλία.

Το πιο ανησυχητικό σημάδι είναι μια σαφής αλλαγή από το συνηθισμένο πρότυπο κάποιου. Η νέα ή επιδεινούμενη δυσκολία στην εύρεση λέξεων, στην ολοκλήρωση σκέψεων, στην παρακολούθηση συζητήσεων, στην ανάμνηση ονομάτων, στη διαχείριση εργασιών ή στην αντιμετώπιση καθημερινών ευθυνών θα πρέπει να συζητηθεί με έναν επαγγελματία υγείας.

Ποιοι ήταν οι περιορισμοί της μελέτης

Η μελέτη δεν ήταν μια δοκιμή ελέγχου άνοιας. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν υγιείς και η έρευνα εξέτασε τις συσχετίσεις μεταξύ της ομιλίας και της απόδοσης σε γνωστικά τεστ, όχι το αν οι συμμετέχοντες αργότερα εμφάνισαν άνοια.

Επίσης, κατέγραψε άτομα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για να αποδειχθεί η κλινική αξία, οι ερευνητές χρειάζονται μακροπρόθεσμες μελέτες που παρακολουθούν τα ίδια άτομα επί χρόνια, για να δουν εάν τυχόν αλλαγές στην ομιλία προβλέπουν μελλοντική γνωστική εξασθένηση ή διάγνωση άνοιας.

Η ομιλία μπορεί επίσης να επηρεαστεί από απώλεια ακοής, κατάθλιψη, άγχος, εγκεφαλικό επεισόδιο, νόσο του Πάρκινσον, αφασία, φάρμακα, εκπαίδευση, γλωσσικό υπόβαθρο και κοινωνικές συνήθειες. Οποιοδήποτε μελλοντικό εργαλείο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτούς τους παράγοντες.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί μια εφαρμογή σε smartphone να διαγνώσει άνοια από την ομιλία;

Δεν είναι αξιόπιστες τέτοιες εφαρμογές προς το παρόν. Η ανάλυση ομιλίας είναι πολλά υποσχόμενη για την έρευνα και την μελλοντική παρακολούθηση, αλλά η διάγνωση άνοιας εξακολουθεί να απαιτεί κλινική αξιολόγηση.

Ποιες αλλαγές στην ομιλία θα πρέπει να οδηγήσουν σε ιατρική συμβουλή;

Θα πρέπει να ελέγχονται νέα προβλήματα εύρεσης λέξεων, δυσκολία στην ολοκλήρωση προτάσεων, δυσκολία στην παρακολούθηση συνομιλιών, επαναλαμβανόμενη σύγχυση ή αλλαγές στην ομιλία που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή.

Είναι οι παύσεις πάντα ένδειξη γνωστικής εξασθένησης;

Όχι βέβαια. Οι παύσεις είναι συχνές και συχνά ακίνδυνες. Η ανησυχία έγκειται σε μια επίμονη, αισθητή αλλαγή από το συνηθισμένο πρότυπο ομιλίας ενός ατόμου, ειδικά αν συνοδεύεται από προβλήματα μνήμης ή καθημερινής λειτουργίας.

Συμπέρασμα

Μια μελέτη έδειξε ότι η καθημερινή ομιλία μπορεί να προσφέρει ένα πρώιμο παράθυρο στη γνωστική υγεία. Οι παύσεις, οι λέξεις συμπλήρωσης και η δυσκολία εύρεσης λέξεων συνδέθηκαν με την εκτελεστική λειτουργία, ένα βασικό νοητικό σύστημα, που συχνά επηρεάζεται από τη γνωστική εξασθένηση.

Το εύρημα είναι πολλά υποσχόμενο, αλλά δεν πρέπει να υπερεκτιμηθεί. Η ανάλυση της ομιλίας μπορεί κάποια μέρα να βοηθήσει στην ανίχνευση ή την παρακολούθηση του κινδύνου άνοιας νωρίτερα, αλλά δεν αποτελεί μια αυτόνομη διάγνωση. Προς το παρόν, το πρακτικό μήνυμα είναι να δίνεται προσοχή στις ουσιαστικές αλλαγές στην ομιλία, την μνήμη και την καθημερινή λειτουργία και να αναζητείται ιατρική αξιολόγηση, όταν αυτές οι αλλαγές επιμένουν.

Πηγές:

eurekalert.org

neurosciencenews.com

womenshealthmag.com

nhs.uk