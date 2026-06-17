Πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου: Οι απόρρητες συνομιλίες στην Αίθουσα Επιχειρήσεων

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δεξιά, κάθονται στην Αίθουσα Επιχειρήσεων

Συναγερμός έχει σημάνει στον Λευκό Οίκο μετά την πληροφορία ότι ευαίσθητες συζητήσεις εθνικής ασφαλείας από την Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) φέρονται να ηχογραφήθηκαν και να διέρρευσαν σε δημοσιογράφους των New York Times.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κορυφαίοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης βρίσκονται σε σοκ μετά την αναφορά του Axios, το οποίο επικαλείται πηγή της κυβέρνησης που δήλωσε: «Φοβόμαστε ότι κάποιες από τις πιο ευαίσθητες συζητήσεις μας ηχογραφήθηκαν και δεν ξέρουμε ποιες από αυτές».

Το Axios αναφέρει επίσης: «Μαθαίνουμε ότι ο πρόεδρος Donald Trump είναι εξαιρετικά ενοχλημένος για τις λεπτομερείς αναφορές που δημοσιεύτηκαν».

Οι συναντήσεις στην Αίθουσα Επιχειρήσεων είναι διαβαθμισμένες ως απόρρητες, και η πιθανότητα ότι λεπτομέρειες των συζητήσεων — συμπεριλαμβανομένων εκείνων σχετικά με τους στόχους και τη στρατηγική του πολέμου με το Ιράν — διαρρεύσαν σε δημοσιογράφους, απαιτεί άμεση ποινική διερεύνηση.

Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποιο σχόλιο από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, παρόλο ότι η Pam Bondi, τότε Γενικός Δικηγόρος, και ο Kash Patel, επικεφαλής του FBI, ήταν σε τηλεφωνική επικοινωνία κατά τη διάρκεια μιας από τις μυστικές συναντήσεις, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους των New York Times Maggie Haberman και Jonathan Swan.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου φαίνεται να συνδέεται με το γεγονός ότι το βιβλίο των Haberman και Swan κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα.

Τίτλος του βιβλίου είναι «Αλλαγή Καθεστώτος: Μέσα στην Αυταρχική Θητεία του Donald Trump» και εκδόθηκε από τον Simon & Schuster. Το βιβλίο διαφημίζεται στην ίδια ιστοσελίδα της Amazon με τρία ακόμα βιβλία που ασκούν σκληρή κριτική στον πρόεδρο Τραμπ.

Οι τρεις μυστικές συναντήσεις

Οι αποκαλύψεις των New York Times για την Αίθουσα Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν τρεις βασικές συναντήσεις. Η πρώτη έγινε στις 17 Ιουλίου 2025, περίπου 6:00 μ.μ., όταν συγκεντρώθηκαν οι στενοί συνεργάτες του Τραμπ, χωρίς την παρουσία του προέδρου προκειμένου να ελέγξουν την κρίση που προκάλεσε η δημοσιοποίηση των αρχείων του Jeffrey Epstein.

Ο Αντιπρόεδρος JD Vance που καθόταν στην κεφαλή του τραπεζιού στο John F. Kennedy Conference Room φέρεται να είπε στην ομάδα: «Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα».

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου Susie Wiles, ο νομικός σύμβουλος David Warrington, ο γραμματέας Τύπου Karoline Leavitt, ο εσώτερος επικεφαλής Taylor Budowich, ο επικεφαλής Επικοινωνίας Steven Cheung, ο τότε Υφυπουργός Δικαιοσύνης Todd Blanche, με τη Bondi και τον Patel σε τηλεφωνική γραμμή.

Όταν οι New York Times δημοσίευσαν λεπτομέρειες τον Απρίλιο για δύο συναντήσεις του Φεβρουαρίου σχετικά με την προετοιμασία της επίθεσης στο Ιράν, αρχισαν οι πρώτες ανησυχίες για τις διαρροές.

Αν ο Λευκός Οίκος επιχειρήσει να απαγορεύσει το βιβλίο, τότε, όπως σημειώνουν αναλυτές, οι πωλήσεις θα εκτοξεύσουν ως αντίδραση προς τον Τραμπ. Επιπλέον, όπως σημείωσε το Axios, «κανένα από τα στοιχεία δεν έχει αμφισβητηθεί».

Το άρθρο των Times περιγράφει την άφιξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu στο Λευκό Οίκο τον Φεβρουαρίου, όπου υποτίθεται ότι συναντήθηκε με τον Τραμπ, πριν συνεχίσουν τις συζητήσεις στην Αίθουσα Επιχειρήσεων.

Οι Times έγραψαν ότι «η συνάντηση είχε κρατηθεί μυστική ώστε να προστατευτεί από διαρροές».

Οι δημοσιογράφοι έγραψαν ότι ο Τραμπ δεν πήρε την κανονική θέση στην κεφαλή του τραπεζιού, αλλά πήρε θέση σε μια πλευρά, απέναντι από τις μεγάλες οθόνες στον τοίχο, και ακριβώς αντίθετα από τον ισραηλινό ηγέτη. Άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή του Mossad, κάθισαν πίσω από τον Netanyahu, καθώς παρουσίαζε το σχέδιο του για την αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν.

Οι αντιδράσεις της ομάδας του Τραμπ ήταν κυρίως αρνητικές σε μια δεύτερη συνάντηση την επόμενη ημέρα που περιλάμβανε μόνο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Παρόντες ήταν ως ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, ο υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, ο Διευθυντής της CIA John Ratcliffe, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Pete Hegseth και η Susie Wiles.

Ο Διευθυντής της CIA John Ratcliffe περιέγραψε την δήλωση του Netanyahu ότι μια επίθεση θα οδηγούσε σε γρήγορη αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη ως «απατηλή».

Ο στρατηγός Dan Caine, φέρεται να είπε στον πρόεδρο: «Κύριε, αυτό είναι, με την εμπειρία μου, ένα τυπικό λειτουργικό πρόγραμμα για τους Ισραηλινούς. Υπερβάλλουν, και τα σχέδια τους δεν είναι πάντα καλά αναπτυγμένα. Γνωρίζουν ότι μας χρειάζονται και γι' αυτό είναι πιεστικοί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ δήλωσε ότι ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την υλοποίηση δύο σημείων της παρουσίασης του Νετανιάχου, τα οποία περιγράφονται ως «η εξόντωση του Αγιατολάχ και των κορυφαίων ηγετών του Ιράν και η διάλυση του ιρανικού στρατού».

Όπως σημειώνεται «είναι σαφές ότι ο Τραμπ δεν έχει ολοκληρώσει την αποστολή του και ότι δεν έχουν πάει όλα σύμφωνα με το σχέδιο ή τις υποσχέσεις».

Διαβάστε επίσης