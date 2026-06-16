Ο Τραμπ «αδειάζει» τον Νετανιάχου - Οργή στο Ισραήλ

Συνεχίζεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον - Ιερουσαλήμ, για την παρουσία των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε ένα ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς την ισραηλινή ηγεσία, υπενθυμίζοντας με απόλυτο τρόπο τον καθοριστικό ρόλο της χώρας του. «Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπήρχε Ισραήλ, χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της Ουάσιγκτον.

WATCH: Trump: "Without the United States there would be no Israel, without me, there would be no Israel ... I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon ...



I'm not happy with the way Israel has handled themselves with… pic.twitter.com/zmtwc9Skai — Open Source Intel (@Osint613) June 16, 2026

Παρά την παραδοσιακά στενή συμμαχία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν δίστασε να πάρει σαφείς αποστάσεις από την τρέχουσα στρατιωτική στρατηγική του Τελ Αβίβ. «Είχα μια εξαιρετική σχέση με τον Μπίμπι, αλλά τώρα ο Μπίμπι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσον αφορά τον Λίβανο. Δεν είμαι ικανοποιημένος με τον τρόπο που το Ισραήλ έχει χειριστεί την κατάσταση με τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ», συμπλήρωσε, δείχνοντας την έντονη δυσαρέσκειά του.

Ιρανικό τελεσίγραφο μέσω Χεζμπολάχ

Την ίδια ώρα, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο μετά τις επίσημες ανακοινώσεις από το γραφείο τύπου της Χεζμπολάχ. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση ισχυρίζεται ότι έχει λάβει ρητές διαβεβαιώσεις από την Τεχεράνη πως δεν πρόκειται να υπογραφεί καμία τελική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν προηγουμένως το Ισραήλ δεν αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του από τα εδάφη του Λιβάνου.

Το Reuters μετέδωσε τη συγκεκριμένη θέση, η οποία ουσιαστικά συνδέει άμεσα την πορεία των αμερικανοϊρανικών επαφών με τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών. Η Χεζμπολάχ έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων θα αποτελέσει το τελικό αποτέλεσμα και όχι κάποια προϋπόθεση για τη συνέχιση των συνομιλιών, οι οποίες πλέον βασίζονται στο μνημόνιο συναντίληψης που υπέγραψαν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη την περασμένη Παρασκευή.

Σύννεφα στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ

Όπως ανακοινώθηκε από το ισραηλινό δίκτυο N12 News, η καχυποψία ανάμεσα στο Ισραήλ και τους συμμάχους του στην Ουάσιγκτον μεγαλώνει. Ισραηλινοί αξιωματούχοι ζήτησαν επίσημα να μελετήσουν το πλήρες κείμενο του αμερικανοϊρανικού μνημονίου, όμως οι Αμερικανοί ομόλογοί τους αρνήθηκαν να τους το παραχωρήσουν.

According to Israel’s N12 News, Israeli officials requested to see the text of the U.S.-Iran MOU and were denied by their U.S. counterparts. U.S. officials had previously given Israeli decision-makers assurances that certain preconditions, as it relates to Iran’s nuclear program,… pic.twitter.com/5GufuISArs — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2026

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί εκνευρισμό στο Τελ Αβίβ, αν σκεφτεί κανείς ότι η αμερικανική πλευρά είχε δώσει στο παρελθόν εγγυήσεις στην ισραηλινή ηγεσία πως η συμφωνία θα περιλαμβάνει αυστηρούς όρους για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

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