Κρανίο της αγνοούμενης επιστήμονος αποκαλύπτει νέο στοιχείο για τον θάνατό της - Η νέα θεωρία

Snapshot Τα σκελετικά λείψανα της Μελίσα Κάσιας βρέθηκαν στο Εθνικό Δάσος Κάρσον, μαζί με ένα πιστόλι που δεν της ανήκε.

Η αρχική αξονική τομογραφία δεν εντόπισε σφαίρα στο κρανίο, γεγονός που εγείρει αμφιβολίες για την αιτία θανάτου.

Ο πρώην πράκτορας του FBI Μπεν Χάνσεν θεωρεί πιθανότατη την εγκληματική ενέργεια και προτείνει τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας ή ενεργειακών όπλων.

Η συμπεριφορά της Κάσιας πριν την εξαφάνισή της ήταν ασυνήθιστη και ενδέχεται να επηρεάστηκε από εξωτερικούς παράγοντες.

Η οικογένεια της Κάσιας αρνείται τους ισχυρισμούς περί οικογενειακών προβλημάτων ως αιτία της εξαφάνισης και του θανάτου της. Snapshot powered by AI

Η αστυνομία αποκάλυψε ένα νέο στοιχείο στην υπόθεση θανάτου μιας αγνοούμενης εργαζόμενης σε πυρηνικό εργαστήριο, καθώς αναδύεται μια σοκαριστική και ανατριχιαστική θεωρία, την οποία κάποιοι θεωρούν ένδειξη εγκληματικής ενέργειας.

Η Αστυνομία της Πολιτείας του Νέου Μεξικού δήλωσε στη Daily Mail ότι οι ιατροδικαστές ανακατασκεύασαν το κρανίο της Μελίσα Κάσιας (Melissa Casias), της αγνοούμενης διοικητικής υπαλλήλου του Εθνικού Εργαστηρίου του Λος Άλαμος (Los Alamos National Laboratory), η οποία εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος στις 26 Ιουνίου 2025.

Τα σκελετικά της λείψανα εντοπίστηκαν στις 28 Μαΐου στο Εθνικό Δάσος Κάρσον (Carson National Forest) του Νέου Μεξικού, δίπλα σε ένα πιστόλι, το οποίο, σύμφωνα με την οικογένειά της, δεν της ανήκε.

Αν και ορισμένοι ειδικοί που εξετάζουν την υπόθεση έχουν εκτιμήσει ότι η Κάσιας ίσως έδωσε η ίδια τέλος στη ζωή της, η αστυνομία αποκάλυψε μια λεπτομέρεια που εγείρει αμφιβολίες για την αιτία θανάτου της.

Σε δήλωσή τους στη Daily Mail, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι «η αρχική αξονική τομογραφία δεν αποκάλυψε την ύπαρξη βλήματος στο κρανίο», πράγμα που σημαίνει ότι δεν βρέθηκε σφαίρα μαζί με τα θραύσματα του κρανίου που εντοπίστηκαν στο δάσος.

Αν και το νέο αυτό στοιχείο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο θανάτου από πυροβολισμό, ένας πρώην πράκτορας του FBI που εξετάζει την υπόθεση έκανε μια σειρά από ανατριχιαστικές δηλώσεις, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η γυναίκα δολοφονήθηκε.

Ο πρώην πράκτορας του FBI, Μπεν Χάνσεν (Ben Hansen), δήλωσε στο podcast «Brian Entin Investigates»:

«Μόνο με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η υπόθεση είναι εξαιρετικά ύποπτη. Δεν μπορώ να δώσω ακριβές ποσοστό, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει περίπου 80% πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας και όχι μιας καταθλιπτικής κατάστασης που οδήγησε σε αυτοκτονία».

Ο Χάνσεν προχώρησε ακόμη περισσότερο, διατυπώνοντας μια ακόμη πιο σοκαριστική θεωρία, σύμφωνα με την οποία η Κάσιας δολοφονήθηκε από κάποιον που είχε πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία, όπως ένα κατευθυνόμενο ενεργειακό όπλο, το οποίο εκτοξεύει δέσμες μικροκυμάτων ή φορτισμένα σωματίδια προς τον στόχο του.

Παρότι τα λείψανα της Κάσιας βρίσκονται στα χέρια των αρχών από την 1η Ιουνίου, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Νέου Μεξικού δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημη αιτία θανάτου.

Ο Χάνσεν υποστήριξε ότι όπλα του μέλλοντος, τα οποία η αμερικανική κυβέρνηση μόλις πρόσφατα έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχουν, ενδέχεται να έπαιξαν ρόλο όχι μόνο στον θάνατο της Κάσιας, αλλά και στην απόφασή της να εγκαταλείψει την οικογένειά της πριν από 11 μήνες.

Ο πρώην πράκτορας αναφέρθηκε σε συσκευές όπως η τεχνολογία «voice-to-skull», η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, επιτρέπει τη μετάδοση φωνών απευθείας στο κεφάλι ενός ανθρώπου, κάνοντάς τον να πιστεύει ότι ακούει θεϊκές εντολές. Ο ίδιος χαρακτήρισε αυτή την πρακτική ως μορφή «πλύσης εγκεφάλου».

Ο Χάνσεν περιέγραψε επίσης τη συμπεριφορά της Κάσιας το πρωί της εξαφάνισής της ως «εντελώς ξένη προς τον χαρακτήρα της», γεγονός που τον οδηγεί στην εκτίμηση ότι ενδεχομένως επηρεάστηκε από κάποιον ξένο παράγοντα, ο οποίος την ώθησε να εγκαταλείψει το σπίτι της χωρίς προειδοποίηση.

Η Κάσιας εξαφανίστηκε αφού άφησε τον σύζυγό της, επίσης εργαζόμενο στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, στις εγκαταστάσεις του κέντρου, περίπου 113 χιλιόμετρα από το σπίτι τους.

Εκείνο το πρωί η συμπεριφορά της φέρεται να έγινε ασυνήθιστη, καθώς υποστήριξε ότι έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι επειδή είχε ξεχάσει την κάρτα ασφαλείας που απαιτούνταν για την πρόσβαση στο εργαστήριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον σύζυγό της, Μαρκ Κάσιας, η Μελίσα είχε μαζί της την κάρτα όταν τον άφησε στο εργαστήριο, αφού τη χρειαζόταν για να περάσει από τα σημεία ελέγχου ασφαλείας.

Όταν η Κάσιας έφτασε στο Ράντσος ντε Τάος (Ranchos de Taos), η κόρη του ζευγαριού, Σιέρα, φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι η μητέρα της πέρασε από τον χώρο εργασίας της για να της αφήσει ένα σάντουιτς και στη συνέχεια ανέφερε πως θα εργαζόταν από το σπίτι επειδή είχε ξεχάσει την κάρτα πρόσβασης.

Παρά όσα είπε στον σύζυγο και την κόρη της, η Κάσιας επέστρεψε στο σπίτι μόνο για να αφήσει το επαγγελματικό και το προσωπικό της τηλέφωνο, τα οποία η οικογένεια βρήκε αργότερα πλήρως διαγραμμένα από κάθε δεδομένο.

Κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν για τελευταία φορά να περπατά μόνη της προς τα ανατολικά στην Πολιτειακή Οδό 518, περίπου πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι της, γύρω στις 2:20 το μεσημέρι, χωρίς κλειδιά, ταυτότητα ή τσάντα.

«Πιστεύω είτε ότι υπήρξε κάποια εξωτερική επιρροή – και δεν λέω απαραίτητα ότι πρόκειται για ενεργειακά όπλα – είτε κάποιας μορφής επιρροή από ξένο αντίπαλο», δήλωσε ο Χάνσεν.

«Η άλλη πιθανότητα είναι ότι παρασύρθηκε με κάποιον τρόπο. Σε όλες αυτές τις υποθέσεις, η συμπεριφορά δείχνει ότι τα άτομα πίστευαν πως θα επέστρεφαν σύντομα».

Οι άλλες υποθέσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο Χάνσεν αφορούν μια σειρά μυστηριωδών θανάτων και εξαφανίσεων επιστημόνων, εργαζομένων σε πυρηνικά εργαστήρια και στρατιωτικού προσωπικού στις ΗΠΑ, οι οποίοι είχαν κάποια σχέση με διαβαθμισμένη έρευνα ή ευαίσθητα δεδομένα.

Αναφέρθηκε επίσης σε όπλα που χρησιμοποιούν ηχητικά κύματα πολύ χαμηλής συχνότητας, κάτω από το επίπεδο που μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτί, και τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, μπορούν να προκαλέσουν αισθήματα φόβου, παράνοιας ή την αίσθηση ότι κάποιος παρακολουθείται.

Παράλληλα, έκανε λόγο για όπλα που μπορούν να προκαλέσουν το λεγόμενο «Σύνδρομο της Αβάνας» (Havana Syndrome), το οποίο συνδέθηκε με ένα κύμα μυστηριωδών ασθενειών που εμφάνισαν Αμερικανοί διπλωμάτες, στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών και οι οικογένειές τους στην Κούβα.

Μεταξύ των συμπτωμάτων που αποδόθηκαν σε πιθανή έκθεση σε κατευθυνόμενη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ήταν πονοκέφαλοι, αίσθημα πίεσης στο κεφάλι, ζαλάδες, ίλιγγος, ναυτία, παράξενοι ήχοι, προβλήματα όρασης, απώλεια μνήμης και διαταραχές ισορροπίας.

«Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αγόρασε μία παρόμοια συσκευή από τη μαύρη αγορά, η οποία φέρεται να είχε σχέση με τη Ρωσία», υποστήριξε ο Χάνσεν στο podcast της 14ης Ιουνίου.

«Αν αυτό είναι εφικτό, τότε πρέπει να εξετάσουμε αν ξένοι αντίπαλοι στοχοποιούν στρατιωτικούς, εργολάβους ή εργαζόμενους των ΗΠΑ με κάποιου είδους νέο όπλο».

Την ίδια στιγμή, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών και η τοπική αστυνομία συνεχίζουν να αναζητούν στοιχεία, ένας ιδιωτικός ερευνητής βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις από την οικογένεια της Κάσιας, αφού υποστήριξε ότι η εξαφάνιση και η υποτιθέμενη ψυχική της κατάρρευση προκλήθηκαν από προβλήματα στον γάμο της.

Δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι ο Μαρκ Κάσιας έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Τόμας ΜακΝάλι (Thomas McNally), κατηγορώντας τον για μια «κλιμακούμενη εκστρατεία δημόσιας παρενόχλησης, δυσφήμισης και εγκληματικών απειλών» εναντίον του ίδιου και των θυγατέρων του.

Ο ΜακΝάλι είχε δηλώσει παλαιότερα στη Daily Mail ότι η εξαφάνιση και ο θάνατος της Κάσιας δεν είχαν καμία σχέση με πιθανώς διαβαθμισμένα πυρηνικά μυστικά του Εθνικού Εργαστηρίου του Λος Άλαμος.

Τον Απρίλιο είχε αναφέρει:

«Η προσοχή θα έπρεπε να επικεντρώνεται στο γεγονός ότι μια 53χρονη γυναίκα αγνοείται και έχει μια οικογένεια που την αγαπά, την ώρα που ο σύζυγός της προσπαθεί να βγει ραντεβού με άλλες γυναίκες και δεν ενδιαφέρεται για εκείνη».

Η κόρη της Κάσιας, Σιέρα, έχει δηλώσει δημόσια ότι οι ισχυρισμοί περί καβγάδων των γονιών της για οικονομικά προβλήματα ή ότι προσωπικά αντικείμενα της μητέρας της απομακρύνθηκαν μετά την εξαφάνισή της είναι αναληθείς.

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