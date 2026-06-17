Χαλκιδική: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων στα Νέα Ρόδα

Snapshot Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Ιερισσού – Νέων Ρόδων στη Χαλκιδική.

Ο οδηγός ενός από τα δύο συγκρουόμενα οχήματα τραυματίστηκε και απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα επιχείρησαν στο σημείο του ατυχήματος.

Ο τραυματίας, περίπου 40 ετών, μεταφέρθηκε στο τοπικό νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6) στην επαρχιακή οδό Ιερισσού – Νέων Ρόδων στον δήμο Αριστοτέλη στη Χαλκιδική.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει στις 1:30 τα ξημερώματα για σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου και χρειάστηκε να συνδράμει η Πυροσβεστική για να απεγκλωβιστεί από το όχημα του.

Ο άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Διαβάστε επίσης