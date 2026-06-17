Κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό - Καθυστερήσεις έως 20 λεπτά και στην Αττική Οδό

Ποιούς δρόμους να αποφύγετε

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό - Καθυστερήσεις έως 20 λεπτά και στην Αττική Οδό
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κίνηση στον Κηφισό είναι πολύ περιορισμένη, ειδικά μεταξύ Λ. Αθηνών και Αττικής Οδού, λόγω τροχαίων ατυχημάτων.
  • Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά στην Αττική Οδό, κυρίως από Φυλής έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία.
  • Προβλήματα κυκλοφορίας καταγράφονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών (προς Σκαραμαγκά), στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Κηφισίας, στο παραλιακό μέτωπο και γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά.
  • Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από τη Λ. Αλίμου προς τον Πειραιά διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
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Ένα ακόμη δύσκολο πρωινό για τους οδηγούς που κινούνται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου καθώς παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Στο «κόκκινο» η κίνηση στον Κηφισό, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το πιο δύσκολο τμήμα εντοπίζεται και στα δύο ρεύματα μεταξύ της Λ. Αθηνών και της Αττικής Οδού όπου εξαιτίας τροχαίων η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Κίνηση παρατηρείται επίσης κατά τμήματα στη Λ. Αθηνών κυρίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Σκαραμαγκά. Δύσκολη η κατάσταση και στη Λεωφόρο Μεσογείων και την Κηφισίας καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά.

Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται και η κυκλοφορία στο παραλιακό μέτωπο και συγκεκριμένα στη Λ. Ποσειδώνος από τη συμβολή της με τη Λ. Αλίμου προς τον Πειραιά.

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Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 20 λεπτά παρατηρούνται στον Κηφισό. Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

  • 20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας,
  • 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

  • 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
  • 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

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