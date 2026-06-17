Διακοπές νερού την Τετάρτη (17/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π)
Αιόλου και Δαιδάλου, επηρεάζεται ο Άλιμος
- ΑΘΗΝΑ (ΚΥΨΕΛΗ)
Ανάφης και Μεγίστης
- ΜΑΡΟΥΣΙ
Μεσογείων και Ειρήνης
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΑ)
Θεάτρου και Ευαγγελιστρίας
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