Διακοπές νερού την Τετάρτη (17/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Τετάρτη (17/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
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ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π)
    Αιόλου και Δαιδάλου, επηρεάζεται ο Άλιμος
  • ΑΘΗΝΑ (ΚΥΨΕΛΗ)
    Ανάφης και Μεγίστης
  • ΜΑΡΟΥΣΙ
    Μεσογείων και Ειρήνης
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΑ)
    Θεάτρου και Ευαγγελιστρίας
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