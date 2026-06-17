Νέα άφιξη μεταναστών στη Γαύδο - Σχεδόν 8.000 αφίξεις από τις Αρχές του έτους στην Κρήτη

Snapshot Το Λιμενικό Σώμα διενήργησε επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών νοτιοανατολικά της Γαύδου, μεταφέροντάς τους με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου 2026, έχουν καταγραφεί πάνω από 7.900 αφίξεις μεταναστών σε 166 περιστατικά στην Ανατολική Κρήτη, αυξημένες σε σχέση με 5.756 άτομα και 120 περιστατικά το 2025.

Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών επιβαρύνει τις επιχειρησιακές ανάγκες του Λιμενικού και τις δομές υποδοχής, υγειονομικής φροντίδας και διοικητικής διαχείρισης.

Η Γαύδος παραμένει κρίσιμο σημείο εισόδου για σκάφη που προέρχονται από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι πολύωρες και επικίνδυνες, απαιτώντας ανταπόκριση από το Λιμενικό με περιορισμένα μέσα και προσωπικό. Snapshot powered by AI

Σε νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 38 μεταναστών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης το Λιμενικό Σώμα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου, μετά τον εντοπισμό λέμβου στην οποία επέβαιναν.

Ο συντονισμός της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι μετανάστες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη συνεχιζόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τη νότια Κρήτη και τη Γαύδο, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά σημεία άφιξης από τη θαλάσσια διαδρομή της ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έως τις 15 Ιουνίου 2026 έχουν καταγραφεί πάνω από 7.900 άτομα σε 166 περιστατικά διάσωσης ή άφιξης μεταναστευτικών ροών στην Ανατολική Κρήτη.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 είχαν καταγραφεί 120 περιστατικά με 5.756 άτομα, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβάντων όσο και στον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που φτάνουν στην περιοχή.

Η σύγκριση καταδεικνύει ότι μέσα σε έναν χρόνο καταγράφονται δεκάδες περισσότερα περιστατικά και πάνω από δύο χιλιάδες επιπλέον αφίξεις, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις για το Λιμενικό Σώμα, αλλά και οι ανάγκες για υποδοχή, υγειονομική φροντίδα και διοικητική διαχείριση.

Πίσω από κάθε περιστατικό βρίσκονται πολύωρες επιχειρήσεις στη θάλασσα, δύσκολες διασώσεις κάτω από αντίξοες συνθήκες και ανθρώπινες ζωές που χρειάζονται άμεση φροντίδα, ενώ τα στελέχη του Λιμενικού καλούνται να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλής επικινδυνότητας, πολλές φορές με περιορισμένα μέσα και προσωπικό.

Οι περισσότερες αφίξεις καταγράφονται στη νότια Κρήτη, ενώ η Γαύδος εξακολουθεί να αποτελεί κομβικό σημείο εισόδου για σκάφη που αναχωρούν από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

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