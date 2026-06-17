Ο Αντώνης Μυλωνάκης γράφει με γνώμονα τον άνθρωπο για να πολεμήσει τη σκληρή πραγματικότητα

Snapshot Ο Αντώνης Μυλωνάκης εστιάζει στις ανθρώπινες ιστορίες και συναισθήματα μέσα από τη γραφή του για παιδιά και ενήλικες.

Τονίζει την ανάγκη για ειλικρίνεια και αυθεντικότητα στη λογοτεχνία για παιδιά, που απαιτεί καθαρότητα σκέψης και συναισθήματος.

Πιστεύει ότι το βιβλίο διατηρεί σημαντικό ρόλο παρά την ψηφιακή εποχή και την κυριαρχία των οθονών.

Η έννοια της ελευθερίας και η προσωπική αυτογνωσία αποτελούν κεντρικά θέματα στα έργα του.

Η έμπνευση προκύπτει από απλές καθημερινές στιγμές και η λογοτεχνία μπορεί να φωτίζει δύσκολες πλευρές της πραγματικότητας. Snapshot powered by AI

Σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, ο Αντώνης Μυλωνάκης εξακολουθεί να στρέφει το βλέμμα του στον άνθρωπο και στις ιστορίες που τον διαμορφώνουν. Με έργα που απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, ο συγγραφέας αναζητά πίσω από κάθε αφήγηση τα συναισθήματα, τις αγωνίες και τις ελπίδες που μας ενώνουν.

Οι ρίζες της αφήγησης και η επιρροή της οικογένειας

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsbomb.gr, μίλησε για τα πρώτα του ερεθίσματα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο βιβλία, για την επιρροή της οικογένειάς του στη συγγραφική του πορεία, αλλά και για τη σημασία που έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις στη δημιουργία των χαρακτήρων του.

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Η λογοτεχνία για παιδιά απαιτεί ειλικρίνεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη λογοτεχνία για παιδιά, τονίζοντας πως οι μικροί αναγνώστες απαιτούν ειλικρίνεια και αυθεντικότητα. Όπως εξηγεί, οι ιστορίες για παιδιά δεν είναι απλούστερες. Aντίθετα, συχνά απαιτούν μεγαλύτερη καθαρότητα σκέψης και συναισθήματος.

Υπάρχει χώρος για το βιβλίο στην εποχή της οθόνης;

Ο συγγραφέας στάθηκε ακόμη στον ρόλο του βιβλίου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το διάβασμα εξακολουθεί να έχει σημαντική θέση στη ζωή των ανθρώπων, παρά την κυριαρχία των οθονών και των κοινωνικών δικτύων.

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Σημαντικό κομμάτι της συζήτησης αποτέλεσε και η έννοια της ελευθερίας, ένα θέμα που διατρέχει πολλά από τα έργα του. Μέσα από τις απαντήσεις του αναδεικνύεται η ανάγκη για προσωπική αυτογνωσία, κριτική σκέψη και ουσιαστική επαφή με τον εαυτό μας, στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για να νιώσει κανείς πραγματικά ελεύθερος.

Η έμπνευση κρύβεται στην καθημερινότητα

Αναφερόμενος στη συγγραφική διαδικασία, ο Αντώνης Μυλωνάκης εξήγησε πως η έμπνευση μπορεί να προκύψει από τα πιο απλά πράγματα της καθημερινότητας. Μια εικόνα, μια φράση ή μια τυχαία συνάντηση αρκούν πολλές φορές για να αποτελέσουν τον πυρήνα μιας νέας ιστορίας.

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Όταν η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία

Ο Αντώνης Μυλωνάκης μιλά για τη σχέση της λογοτεχνίας με τη σύγχρονη πραγματικότητα, επισημαίνοντας πως συχνά η πραγματική ζωή ξεπερνά ακόμη και τα πιο τολμηρά σενάρια της φαντασίας. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να πιστεύει στη δύναμη των ιστοριών να φωτίζουν δύσκολες πλευρές της ανθρώπινης εμπειρίας και να λειτουργούν ως αντίβαρο σε μια σκληρή πραγματικότητα.

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

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