Καιρός: Μπόρες και καταιγίδες στην Αττική - Προϋποθέσεις για ισχυρά φαινόμενα

Snapshot Έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες αναμένεται το επόμενο 24ωρο στην Αττική και άλλες περιοχές, λόγω πτώσης ψυχρών αερίων μαζών και υψηλών θερμοκρασιών κοντά στο έδαφος.

Τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Αττικής και της ηπειρωτικής χώρας.

Από την Παρασκευή ενισχύονται οι άνεμοι στο Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών σε ευάλωτες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ στα ανατολικά και νότια τμήματα θα παραμείνει υψηλή έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες αναμένεται το επόμενο 24ωρο σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η πτώση ψυχρών αερίων μαζών από τα βόρεια σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες κοντά στο έδαφος δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ισχυρά καιρικά φαινόμενα έως την Πέμπτη.

Η αστάθεια σήμερα θα επικεντρωθεί κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι και μετά. Οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου θα επηρεαστούν σε μικρότερο βαθμό, εκτός από το βόρειο και βορειοδυτικό τμήμα, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρα φαινόμενα. Τοπικές χαλαζοπτώσεις είναι πιθανές σε αρκετά σημεία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ένταση των φαινομένων αναμένεται να μειωθεί, με βελτίωση του καιρού την επόμενη ημέρα.

Από την Παρασκευή και μετά, το καιρικό σκηνικό θα μεταβληθεί σημαντικά, με ενίσχυση των μελτεμιών στο Αιγαίο. Οι ισχυροί έως πολύ ισχυροί άνεμοι που θα πνέουν θα αυξήσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, καθιστώντας απαραίτητη την αυξημένη προσοχή σε ευάλωτες περιοχές.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση στην δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 32 και 34 βαθμών Κελσίου. Αντίθετα, στα ανατολικά και νότια τμήματα η ζέστη παραμένει υψηλή, με θερμοκρασίες έως και 36 βαθμούς. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για παροδικές βροχές.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 17 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά καταιγίδες . Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά ως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες όμβρους και κυρίως στα ορεινά, καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά όπου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Διαβάστε επίσης