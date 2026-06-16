Καιρός: Ξεπέρασε τους 35 °C ο υδράργυρος την Τρίτη - Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Θερμό ήταν το σκηνικό του καιρού την Τρίτη (16/6), με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 35 °C σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το meteo.gr, η μέγιστη τιμή καταγράφηκε στους μετεωρολογικούς σταθμούς της Θήβας της Στυλίδας και της Νέας Οδού Θήβας (35.3 °C). Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες που επίσης παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 °C σε 283 από τους 582 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό 49%).

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 29.6 °C, τιμή περίπου στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, και μόλις κατά 0.2 °C υψηλότερη αυτής της Δευτέρας 12/06 (29.4 °C).

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

Για την πορεία του καιρού το επόμενο 15ημερο έκανε λόγο ο Θοδωρής Κολυδάς με νέα ανάρτησή του στα social media.

Ο γνωστός μετεωρολόγος ανέφερε ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες δείχνουν μια ήπια θερμότερη τάση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς όμως σαφές σήμα γενικευμένου και παρατεταμένου καύσωνα στην Ελλάδα.

Στη χώρα μας οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με κατά διαστήματα υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά. Η πιο έντονη ζέστη φαίνεται να παραμένει δυτικότερα, προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη.

Από πλευράς υετού, η Ελλάδα δεν περνά σε πλήρως ξηρό μοτίβο, ενώ παραμένει η πιθανότητα τοπικών φαινομένων αστάθειας, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας και περισσότερο σε ηπειρωτικές, ορεινές και βόρειες περιοχές. Τα φαινόμενα θα έχουν συνήθως περιορισμένη διάρκεια και τοπικό χαρακτήρα, σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Συνολικά, η εικόνα παραπέμπει σε σχετικά ζεστό καιρό, αλλά όχι σε ακραία θερμή περίοδο, με κατά διαστήματα απογευματινές μπόρες ή καταιγίδες.

Η πρόγνωση του καιρού την Τετάρτη 17 Ιουνίου

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr, αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και απόγευμα θα είναι αυξημένες. Εξαίρεση αποτελεί το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο όπου θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως για τα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 32, στη Θεσσαλία από 19 έως 33, στην Ήπειρο από 15 έως 29, στη Δυτική Στερεά από 16 έως 32, στην Ανατολική Στερεά από 19 έως 33, στην Πελοπόννησο από 14 έως 32, στα νησιά του Ιονίου από 16 έως 30, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 34, στις Κυκλάδες από 15 έως 31, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 30 και στην Κρήτη από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

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