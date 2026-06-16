Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

Η αναλυτική πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται ήπια θερμότερη τάση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς παρατεταμένο καύσωνα στην Ελλάδα.
  • Στην Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με πιο έντονη ζέστη στα ηπειρωτικά και δυτικότερα στην Ευρώπη.
  • Υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων κυρίως στα ηπειρωτικά, ορεινά και βόρεια τμήματα, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.
  • Την Τετάρτη 17 Ιουνίου αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα είναι μέτριοι έως 5 μποφόρ.
  • Οι θερμοκρασίες στις μεγάλες πόλεις θα κυμανθούν από 24 έως 33 βαθμούς στην Αθήνα και από 23 έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
Snapshot powered by AI

Για την πορεία του καιρού το επόμενο 15ημερο έκανε λόγο ο Θοδωρής Κολυδάς με νέα ανάρτησή του στα social media.

Ο γνωστός μετεωρολόγος ανέφερε ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες δείχνουν μια ήπια θερμότερη τάση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς όμως σαφές σήμα γενικευμένου και παρατεταμένου καύσωνα στην Ελλάδα.

Στη χώρα μας οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με κατά διαστήματα υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά. Η πιο έντονη ζέστη φαίνεται να παραμένει δυτικότερα, προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη.

Από πλευράς υετού, η Ελλάδα δεν περνά σε πλήρως ξηρό μοτίβο, ενώ παραμένει η πιθανότητα τοπικών φαινομένων αστάθειας, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας και περισσότερο σε ηπειρωτικές, ορεινές και βόρειες περιοχές. Τα φαινόμενα θα έχουν συνήθως περιορισμένη διάρκεια και τοπικό χαρακτήρα, σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Συνολικά, η εικόνα παραπέμπει σε σχετικά ζεστό καιρό, αλλά όχι σε ακραία θερμή περίοδο, με κατά διαστήματα απογευματινές μπόρες ή καταιγίδες.

Η πρόγνωση του καιρού την Τετάρτη 17 Ιουνίου

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr, αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και απόγευμα θα είναι αυξημένες. Εξαίρεση αποτελεί το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο όπου θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως για τα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 32, στη Θεσσαλία από 19 έως 33, στην Ήπειρο από 15 έως 29, στη Δυτική Στερεά από 16 έως 32, στην Ανατολική Στερεά από 19 έως 33, στην Πελοπόννησο από 14 έως 32, στα νησιά του Ιονίου από 16 έως 30, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 34, στις Κυκλάδες από 15 έως 31, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 30 και στην Κρήτη από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως για τα βόρεια κατά το μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις αλλά και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:24ΥΓΕΙΑ

Γιατί είναι πιο δύσκολο να καταλάβουμε τις γυναίκες ψυχοπαθείς

17:19LIFESTYLE

«Θύελλα» αντιδράσεων κατά του Μπρούκλιν Μπέκαμ μετά το διαφημιστικό spot για το Μουντιάλ: «Σταμάτα να εκμεταλλεύεσαι τους γονείς σου»

17:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ – Κοινοβουλευτική ομάδα: Ο Φάμελλος αντικατέστησε Παππά και Ζαχαριάδη

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «αδειάζει» τον Νετανιάχου - Οργή στο Ισραήλ, οι Αμερικάνοι αρνήθηκαν να τους δώσουν το κείμενο του Μνημονίου με το Ιράν

17:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταναστευτικό: Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην Ελλάδα - Στα Χανιά ο Πλεύρης με την υπεύθυνη της Κομισιόν

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκπτωση 3%

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στην Εντατική του Νοσοκομείου Ηρακλείου 13χρονος και 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, δώσε μου τον λόγο σου ότι δεν θα παραιτηθείς όταν πεθάνω»: Η εξομολόγηση Μπάιντεν στον Tζει Λένο για την τελευταία επιθυμία του γιου του, Μπο

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στη Δράμα: Σκότωσε την Αντιγόνη με 7 μαχαιριές – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Συναγερμός για δύο εστίες φωτιάς σε κοντινή απόσταση

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Σύμβολο Διπλωματίας: O Μερτς δώρισε στον Τραμπ ένα μπλουζάκι με το λογότυπο «Trump 47» - Βίντεο

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο ανήλικοι μετά από ατυχήματα με πατίνια

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Γιατί αποτυγχάνουν οι ουκρανικοί πύραυλοι και τα drones απέναντι στη ρωσική αεράμυνα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα - Δημογλίδου: «Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία»

16:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Τι αλλάζει μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού - Πότε θα καταβληθεί

16:30LIFESTYLE

Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε με μπικίνι στα 47 της και εντυπωσίασε με την καλλίγραμμη σιλουέτα της

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος G7: Συνομιλίες για την εκεχειρία στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία με πρωταγωνιστή τον Τραμπ - Τι «έπιασαν» τα καυτά μικρόφωνα - «Όπως πέφτουν τα καύσιμα θα πέσουν τα πάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

15:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher έως €600 – Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια – Όλες οι αλλαγές του προγράμματος

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στη Δράμα: Σκότωσε την Αντιγόνη με 7 μαχαιριές – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Δράμα: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό» - Η αιχμηρή ανάρτηση της Λένας Διβάνη

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Συναγερμός για δύο εστίες φωτιάς σε κοντινή απόσταση

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: Δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά o θάνατος της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο μαθήτριες Γυμνασίου στην Εύβοια

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα γλέντησε με νταούλια και χορούς το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου, έξω από τα δικαστήρια

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Ο 50χρονος είχε απειλήσει με όπλο την Αντιγόνη δύο εβδομάδες πριν τη σκοτώσει

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Ζούσε με τους γονείς του ο 50χρονος δολοφόνος - Πώς σκότωσε την άτυχη Αντιγόνη

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Δαβαράκης για Γιωτόπουλο: «17 ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτίσει 25 χρόνια ποινή;»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέθηκε σε αργία ο Μητροπολίτης που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς στα Πετράλωνα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα - Δημογλίδου: «Ο δράστης παρακολουθούνταν από ψυχολόγο, δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία»

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, δώσε μου τον λόγο σου ότι δεν θα παραιτηθείς όταν πεθάνω»: Η εξομολόγηση Μπάιντεν στον Tζει Λένο για την τελευταία επιθυμία του γιου του, Μπο

06:52LIFESTYLE

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ