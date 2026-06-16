Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

Snapshot Τις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται ήπια θερμότερη τάση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς παρατεταμένο καύσωνα στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με πιο έντονη ζέστη στα ηπειρωτικά και δυτικότερα στην Ευρώπη.

Υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων κυρίως στα ηπειρωτικά, ορεινά και βόρεια τμήματα, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα είναι μέτριοι έως 5 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες στις μεγάλες πόλεις θα κυμανθούν από 24 έως 33 βαθμούς στην Αθήνα και από 23 έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Snapshot powered by AI

Για την πορεία του καιρού το επόμενο 15ημερο έκανε λόγο ο Θοδωρής Κολυδάς με νέα ανάρτησή του στα social media.

Ο γνωστός μετεωρολόγος ανέφερε ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες δείχνουν μια ήπια θερμότερη τάση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς όμως σαφές σήμα γενικευμένου και παρατεταμένου καύσωνα στην Ελλάδα.

Στη χώρα μας οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με κατά διαστήματα υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά. Η πιο έντονη ζέστη φαίνεται να παραμένει δυτικότερα, προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη.

Από πλευράς υετού, η Ελλάδα δεν περνά σε πλήρως ξηρό μοτίβο, ενώ παραμένει η πιθανότητα τοπικών φαινομένων αστάθειας, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας και περισσότερο σε ηπειρωτικές, ορεινές και βόρειες περιοχές. Τα φαινόμενα θα έχουν συνήθως περιορισμένη διάρκεια και τοπικό χαρακτήρα, σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Συνολικά, η εικόνα παραπέμπει σε σχετικά ζεστό καιρό, αλλά όχι σε ακραία θερμή περίοδο, με κατά διαστήματα απογευματινές μπόρες ή καταιγίδες.

?ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

✅Οι επόμενες δύο εβδομάδες δείχνουν μια ήπια θερμότερη τάση στα κεντρικά και δυτικά Βαλκάνια, χωρίς όμως σαφές σήμα γενικευμένου και παρατεταμένου καύσωνα στην Ελλάδα.

✅Στη χώρα μας οι θερμοκρασίες αναμένεται να… pic.twitter.com/SCVEQpGa20 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) June 16, 2026

Η πρόγνωση του καιρού την Τετάρτη 17 Ιουνίου

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr, αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και απόγευμα θα είναι αυξημένες. Εξαίρεση αποτελεί το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο όπου θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως για τα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 32, στη Θεσσαλία από 19 έως 33, στην Ήπειρο από 15 έως 29, στη Δυτική Στερεά από 16 έως 32, στην Ανατολική Στερεά από 19 έως 33, στην Πελοπόννησο από 14 έως 32, στα νησιά του Ιονίου από 16 έως 30, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 34, στις Κυκλάδες από 15 έως 31, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 30 και στην Κρήτη από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως για τα βόρεια κατά το μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις αλλά και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

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