Ο ράπερ Mystikal καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για βιασμό

Ο ράπερ Mystikal καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας γυναίκας το 2022.

Ο Mystikal, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Μάικλ Λόρενς Τάιλερ, είχε ομολογήσει την ενοχή του για βιασμό τρίτου βαθμού τον Μάρτιο, αφού αρχικά είχε κατηγορηθεί για βιασμό πρώτου βαθμού, φθορά ξένης περιουσίας, στραγγαλισμό, ληστεία και παράνομη κατακράτηση ενός ατόμου.

Αν καταδικαζόταν για τις αρχικές κατηγορίες, θα αντιμετώπιζε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Ωστόσο, καθώς ο 55χρονος ράπερ ομολόγησε και καταδικάστηκε για την κατηγορία του βιασμού τρίτου βαθμού, η μέγιστη ποινή που μπορούσε να του επιβληθεί ήταν τα 20 χρόνια φυλάκισης.

Μιλώντας στο δικαστήριο, η γυναίκα ζήτησε από τον δικαστή να επιβάλει στον Mystikal τη μέγιστη ποινή φυλάκισης, καταγγέλλοντας ότι το 2022 ο ράπερ την είχε στραγγαλίσει, την είχε ληστέψει και την είχε βιάσει στο σπίτι του στο Prairieville.

Απαντώντας στην γυναίκα ο ράπερ είπε: «Αν σου έκανα κάτι τέτοιο, τότε μου αξίζει η μέγιστη ποινή» όπως μεταδίδει το Associated Press.

Το 2003, ο ράπερ είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια φυλάκισης, αφού είχε ομολογήσει ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στην κομμώτρια του.

Το 2012, ο Mystikal συνελήφθη εκ νέου για ενδοοικογενιακή βία και καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκισης, ενώ το 2017 κατηγορήθηκε για βιασμό, αλλά αργότερα οι κατηγορίες αποσύρθηκαν.

ο οποίος είχε λάβει τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Grammy το 2003

Ο Mystikal, ο οποίος είχε λάβει τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Grammy το 2003, ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1990 και είναι γνωστός για το χιτ τραγούδι του 2000 «Shake Ya A**».