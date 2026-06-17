Σπάνιο θέαμα στο Ιόνιο: Πέντε φάλαινες εμφανίστηκαν ανοιχτά της Λευκάδας - Δείτε βίντεο

Snapshot Πέντε φάλαι εμφανίστηκαν στο Ιόνιο μεταξύ Λευκάδας και Παξών, προσφέροντας σπάνιο θέαμα.

Τα θηλαστικά κινούνταν κοντά μεταξύ τους και ανέδυαν επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.

Ακούστηκαν ήχοι που πιθανότατα σχετίζονται με την επικοινωνία των φαλαινών.

Το Ιόνιο αποτελεί σημαντικό βιότοπο για κητώδη στη Μεσόγειο, με τακτικές εμφανίσεις φαλαινών και δελφινιών. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό σπάνιο θέαμα με πέντε φάλαινες που εμφανίστηκαν στο Ιόνιο και συγκεκριμένα, μεταξύ Λευκάδας και Παξών αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στην περιοχή.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αναδυόμενα επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν προκαλούν οι ήχοι που ακούγονται να παράγουν, που πιθανότατα συνδέονται με διαδικασίες επικοινωνίας.

Το Ιόνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα κητώδη στη Μεσόγειο, με περιστασιακές εμφανίσεις φαλαινών και δελφινιών να καταγράφονται κάθε χρόνο.

Δείτε το βίντεο:

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