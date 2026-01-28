Έρευνα αποδεικνύει τη φαλαινοθηρία πριν από 5.000 χρόνια - Άνοιξαν σκονισμένα κουτιά στα μουσεία

Ισπανοί ερευνητές ταυτοποιούν αρχαία καμάκια από οστά φαλαινών, προσφέροντας νέα δεδομένα για την οικολογική εξέλιξη των κητοειδών

Μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη στη νότια Βραζιλία ανατρέπει τα όσα γνωρίζαμε για την ιστορία της φαλαινοθηρίας, αποδεικνύοντας ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί κατάφερναν να δαμάσουν τους γίγαντες των θαλασσών με απρόσμενα πρωτόγονα μέσα.

Ισπανοί και Βραζιλιάνοι ερευνητές, εξετάζοντας ξεχασμένα ευρήματα σε τοπικό μουσείο, διαπίστωσαν ότι πριν από 5.000 χρόνια —πολύ πριν από την εμφάνιση της μεταλλουργίας ή της ιστιοπλοΐας— οι τοπικές κοινότητες κυνηγούσαν μεγάλες φάλαινες, όπως η καμπουροφάλαινα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ξύλινες σχεδίες και χειροποίητα καμάκια από οστά ζώων.

Η μελέτη, η οποία ανέλυσε αντικείμενα από μουσειακές συλλογές, υποστηρίζει ότι οι ομάδες που κατοικούσαν στην περιοχή όχι μόνο εκτιμούσαν τις φάλαινες ως θηράματα, αλλά θεωρούσαν τη φαλαινοθηρία μια κορυφαία, ενδεχομένως ιερή, δραστηριότητα.

Οι θησαυροί των «Sambaquis»

Τα τεκμήρια προέρχονται από την περιοχή του κόλπου Babitonga στη Βραζιλία. Εκεί, εκατοντάδες τεχνητοί λόφοι από κοχύλια, απορρίμματα και οστά —γνωστοί ως «sambaquis»— διαλύθηκαν κατά τη διάρκεια της παράκτιας ανάπτυξης μεταξύ 1940 και 1960. Οι αρχαιολόγοι διέσωσαν τότε περίπου 9.000 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και οστά φαλαινών θαμμένα δίπλα σε ανθρώπινους σκελετούς.

Δεκαετίες αργότερα, μια ομάδα ερευνητών από την Ισπανία και τη Βραζιλία επανεξέτασε τη συλλογή. Μόλις ο André Carlo Colonese είδε τα οστά, αντιλήφθηκε τη σπουδαιότητα του ευρήματος. «Οι επιμελητές έφεραν σκονισμένα κουτιά από την αποθήκη. Μόλις τα άνοιξαν, είπα: "Παιδιά, αυτά είναι καμάκια"», δήλωσε ο ίδιος στο περιοδικό Science.

Τεχνολογία από οστό ενάντια σε γαλάζιες φάλαινες

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, οι ερευνητές από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης ταυτοποίησαν τα καμάκια. Διαπίστωσαν ότι είχαν σκαλιστεί από οστά διαφορετικών ειδών: από τη φάλαινα-φυσητήρα και την καμπουροφάλαινα, μέχρι και τον μεγαλύτερο οργανισμό του πλανήτη, τη γαλάζια φάλαινα. Το μέγεθος των όπλων ήταν εντυπωσιακό, με το μήκος τους να ξεπερνά το αντιβράχιο ενός ενήλικα.

kamakia.jpg

Η επικεφαλής της έρευνας Krista McGrath αναλύει ένα από τα καμάκια

Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης

«Τα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι αυτές οι κοινότητες διέθεταν τη γνώση, τα εργαλεία και τις στρατηγικές για να κυνηγούν μεγάλες φάλαινες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, Krista McGrath. Μέχρι σήμερα, θεωρούνταν ότι η φαλαινοθηρία ξεκίνησε στη Βόρεια Αμερική πολύ αργότερα, και ότι οι κάτοικοι των sambaquis απλώς εκμεταλλεύονταν νεκρές φάλαινες που εξόκειλαν στις ακτές.

Ένας πολύτιμος πόρος και οικολογικά συμπεράσματα

Για τις κοινωνίες αυτές, η θανάτωση μιας φάλαινας αποτελούσε γεγονός μνημειώδους σημασίας. «Φανταστείτε μια τεράστια γιορτή όπου όλοι τρώνε κρέας και λίπος, ενώ παράλληλα συλλέγουν λάδι, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί για πολύ καιρό και να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο», εξηγεί ο Colonese.

Πέρα από το ανθρωπολογικό ενδιαφέρον, η μελέτη προσφέρει και οικολογικές γνώσεις. Η αφθονία των λειψάνων καμπουροφάλαινας υποδηλώνει ότι η ιστορική τους εξάπλωση έφτανε πολύ νοτιότερα από τις σημερινές περιοχές αναπαραγωγής στη Βραζιλία. Όπως σημειώνει η Marta Cremer, συν-συγγραφέας της μελέτης, η ανασύνθεση της κατανομής των φαλαινών πριν από τη βιομηχανική φαλαινοθηρία είναι καθοριστική για την κατανόηση της ανάκαμψης των πληθυσμών τους σήμερα.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

