Ειδικοί προειδοποιούν για τα GLP-1 σε ακραία ζέστη: Πιθανή αφυδάτωση μέχρι και επιληπτικό επεισόδιο

Την προσοχή των ατόμων που λαμβάνουν αγωγή για την απώλεια βάρους με φάρμακα GLP-1 κατά τις ημέρες που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες καύσωνα, εφιστούν Αμερικανοί ειδικοί, που μίλησαν στην έκδοση Healthline. Καλούν τους πολίτες να παραμένουν επαρκώς ενυδατωμένοι, γιατί ο περιορισμός του αισθήματος της πείνας από τη μία, καθώς και κοινές ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούν αυτά τα φάρμακα, μπορεί να οδηγήσουν σε αφυδάτωση. Η αφυδάτωση, με τη σειρά της, μπορεί να προκαλέσει ζάλη, πονοκέφαλο και κόπωση, ενώ δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε κράμπες, ακόμα και επιληπτικά επεισόδια.

«Η αφυδάτωση είναι ένας σοβαρός κίνδυνος για αυτούς που λαμβάνουν αγωγή με GLP-1» υποστηρίζει o χειρουργός Βαριατρικής Kais Rona, στο Χειρουργικό Κέντρο Memorial Care του νοσοκομείου Orange Coast Medical Center, στην Καλιφόρνια.

«Η μείωση της πείνας μπορεί να συνοδεύεται και από μείωση της δίψας. Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αφυδάτωση αρκετά γρήγορα ενώ παίρνουν αυτά τα φάρμακα» προσθέτει. Ωστόσο επισημαίνει ότι η αφυδάτωση δεν είναι άμεση παρενέργεια αυτών των φαρμάκων, αλλά έμμεσο αποτέλεσμα του μηχανισμού που χρησιμοποιούν οι αγωνιστές GLP-1 για να μειώσουν την επιθυμία του οργανισμού για φαγητό και κατ’ επέκταση για υγρά.

Κοινές ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούνται από τα φάρμακα GLP-1 είναι η ναυτία, ο έμετος και η διάρροια, καταστάσεις που συμβάλλουν στην αφυδάτωση του οργανισμού. Ειδικά σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα, τα άτομα που λαμβάνουν αγωνιστές GLP-1 θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικά.

«Τα GLP-1 μπορούν να επηρεάσουν τα σήματα πείνας και δίψας του οργανισμού, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην αισθάνεστε διψασμένοι ακόμη και όταν το σώμα σας χρειάζεται υγρά», υποστηρίζει η διαιτολόγος Jessica Crandall Snyder, μιλώντας στο Healthline. «Μπορεί επίσης να επηρεάσουν τη θερμορύθμιση, καθιστώντας πιο δύσκολο για το σώμα να δροσιστεί αποτελεσματικά. Σε ζεστό καιρό, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης ή ακόμα και την εμφάνιση κάποιας ασθένειας που σχετίζεται με τη θερμότητα».

Η Zhaoping Li, MD, καθηγήτρια κλινικής ιατρικής και επικεφαλής του Τμήματος Κλινικής Διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, προσθέτει ότι τα φάρμακα GLP-1 μπορούν επίσης να προκαλέσουν στους ανθρώπους συχνότερη ούρηση. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αφυδάτωση. «Πρέπει να είστε προσεκτικοί», προειδοποιεί.

Τα συμπτώματα της αφυδάτωσης

Όταν το σώμα δεν αναπληρώνει επαρκώς τα υγρά που χάνει από τον ιδρώτα και την ούρηση, ο οργανισμός αφυδατώνεται. Ο πυρετός είναι, επίσης, μία ακόμη αιτία αφυδάτωσης. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Αυξημένο αίσθημα δίψας Στεγνό στόμα Κόπωση Ζάλη Ξηροδερμία Πονοκέφαλο.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει αυξημένο καρδιακό παλμό, ταχύπνοια, υπόταση. «Επιπλέον, κατά την ούρηση χάνουμε ασβέστιο και κάλιο» αναφέρει η Li.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε κράμπες, ακόμα και επιληπτικά επεισόδια, εάν διαταραχθεί η ισορροπία των ηλεκτρολυτών. «Η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική διαταραχή των ηλεκτρολυτών, που μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή σύγχυσης, μείωσης των επιπέδων ενέργειας, κόπωσης ή μυϊκών σπασμών» προσθέτει ο Rona και συνεχίζει:

«Η ανεπαρκής ενυδάτωση μπορεί επίσης να επιδεινώσει τη δυσκοιλιότητα, η οποία είναι μια συχνή παρενέργεια του φαρμάκου. Τέλος, η σοβαρή αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της αρτηριακής πίεσης καθώς και σε νεφρική βλάβη, η οποία μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε μόνιμη νεφρική βλάβη εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα».

Σύσταση για επαρκή ενυδάτωση

Οι ειδικοί κατατείνουν στο συμπέρασμα, ότι είναι σημαντικό τα άτομα που λαμβάνουν φάρμακα για την απώλεια βάρους, να παραμένουν επαρκώς ενυδατωμένα. «Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται προτεραιότητα στην ενυδάτωση κατά τη λήψη ενός φαρμάκου GLP-1» τονίζει ο Rona, ενώ ο επίσης χειρουργός Βαριατρικής Michael Snyder προσθέτει:

«Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις ανάγκες σας σε ενυδάτωση και να παρακολουθείτε την πρόσληψη υγρών. Αυτό συστήνουμε σε όποιον ακολουθεί ένα διατροφικό πρόγραμμα, αλλά πολύ περισσότερο σε όσους παίρνουν φάρμακα GLP-1, καθώς μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα επίπεδα ενυδάτωσης» του σώματος, καταλήγει.

