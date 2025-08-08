Τελικά πόσα βήματα πρέπει να κάνουμε καθημερινά για να έχουμε καλή υγεία;

Τα οφέλη του τακτικού περπατήματος είναι και ψυχικά.

Δεν υπάρχει όμως λόγος να προσπαθείτε μανιωδώς να κάνετε 10.000 βήματα κάθε μέρα. Νέα δεδομένα προέκυψαν από μελέτη του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ.

Ο πλέον διάσημος στόχος των 10.000 βημάτων την ημέρα ξεκίνησε από μια διαφημιστική καμπάνια της δεκαετίας του 1960 για την πώληση βηματόμετρων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Όπως σημειώνει η ιταλική Corriere della Sera, αυτός ο αριθμός δεν είχε επιστημονική βάση, ωστόσο για πάνω από εξήντα χρόνια παρέμεινε το σημείο αναφοράς στον κόσμο της γυμναστικής.

Τώρα, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Lancet έριξε επιτέλους φως: αυτός ο αριθμός ήταν πάντα εντελώς αυθαίρετος. Η έρευνα δείχνει ότι για να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη για την υγεία, αρκεί ακόμη και το περπάτημα λίγο λιγότερο, δηλαδή, 7.000 βήματα. Φυσικά, η επίτευξη των 10.000 βημάτων δεν είναι κακό, αλλά σίγουρα δεν πολλαπλασιάζει τα οφέλη αναλογικά.

Τι λέει η έρευνα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ

Η ομάδα με επικεφαλής την καθηγήτρια Melody Ding ανέλυσε 57 διεθνείς μελέτες που διεξήχθησαν μεταξύ 2014 και 2025, εξετάζοντας δεδομένα από περισσότερες από δέκα χώρες. Το δείγμα περιελάμβανε από 62.000 έως 161.000 συμμετέχοντες, γεγονός που καθιστά τα αποτελέσματα ιδιαίτερα αξιόπιστα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα οφέλη παρατηρήθηκαν ήδη από τα 2.000 βήματα, αλλά περίπου στα 7.000, τα αποτελέσματα κατέστησαν πραγματικά σημαντικά . Σε αυτό το επίπεδο, το καθημερινό περπάτημα μείωσε τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 47%, τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας κατά 38% και τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 κατά 22%.

Γιατί 7.000 βήματα είναι αρκετά

«Το όριο των 7.000 βημάτων αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης για τη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας», εξήγησε στην Corriere della Sera ο καθηγητής Theodore J. Strange του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Staten Island Northwell στη Νέα Υόρκη. Για τους περισσότερους ανθρώπους, επτά χιλιάδες βήματα αντιστοιχούν σε περίπου μία ώρα καθημερινής άσκησης. Η προσθήκη τριών χιλιάδων επιπλέον βημάτων -ενώ παραμένουν υγιείς- δεν οδηγεί σε αναλογικά μεγαλύτερες βελτιώσεις . Ο στόχος δεν είναι να ενθαρρυνθεί η τεμπελιά, αλλά να γίνει η σωματική δραστηριότητα πιο προσιτή ακόμη και για όσους κάνουν καθιστική ζωή.

Μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην κίνηση

«Οι άνθρωποι που δεν ασκούνται τακτικά μπορεί να έχουν κίνητρο να επιδιώξουν έναν εφικτό στόχο», συνεχίζει ο Strange. Ο καθηγητής προτείνει πρακτικές λύσεις:

-να ανεβαίνουν τις σκάλες,

-να παρκάρουν πιο μακριά,

-να κάνουν μεγάλους περιπάτους με τον σκύλο.

Η άσκηση θα πρέπει να γίνει απαραίτητο μέρος της καθημερινής ρουτίνας, όπως το φαγητό και ο ύπνος . Η μείωση του ορίου έχει ως στόχο να ενθαρρύνει όσους βρίσκουν συνεχώς δικαιολογίες να μην ασκούνται.

Τα οφέλη για το σώμα και το μυαλό

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η άσκηση βελτιώνει επίσης την ψυχική υγεία διεγείροντας την παραγωγή σεροτονίνης, κορτιζόλης και ενδορφινών, οι οποίες «μειώνουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης και του άγχους », εξηγεί ο καθηγητής Strange.

