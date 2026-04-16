Μέγκαν Μαρκλ: Επί 10 χρόνια δεχόμουν εκφοβισμό - Ήμουν το πιο τρολαρισμένο πρόσωπο στον κόσμο

Snapshot Ο πρίγκιπας Χάρι επαίνεσε την αυστραλιανή ηγεσία για την απαγόρευση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους κάτω των 16 ετών.

Η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε ότι δέχτηκε διαδικτυακό εκφοβισμό επί δέκα χρόνια, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της ως το πιο τρολαρισμένο πρόσωπο στον κόσμο.

Το ζευγάρι πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στην Αυστραλία, επικεντρωμένη σε αθλητισμό, ψυχική υγεία και ζητήματα βετεράνων.

Η Μέγκαν συμμετείχε ως προσκεκλημένη κριτής σε επεισόδιο του MasterChef Αυστραλίας και θα φιλοξενήσει retreat ευεξίας με υψηλό κόστος συμμετοχής.

Η υποδοχή τους στην Αυστραλία ήταν πιο συγκρατημένη σε σχέση με το 2018, ενώ το ζευγάρι έχει αποσυρθεί από τα βασιλικά καθήκοντα από το 2020. Snapshot powered by AI

Ο πρίγκιπας Χάρι εξήρε σήμερα τημ ηγεσία της Αυστραλίας για τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους ενώ η σύζυγός του, η Μέγκαν Μαρκλ, μίλησε για μια δεκαετία διαδικτυακής κακοποίησης.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ πραγματοποιούν τετραήμερη επίσκεψη που επικεντρώνεται στον αθλητισμό, την ψυχική υγεία και τα ζητήματα βετεράνων.

Τον Δεκέμβριο η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών μπλοκάροντάς τα από πλατφόρμες μεταξύ των οποίων οι TikTok, το YouTube της Alphabet και τα Instagram και Facebook της Meta με τη σχετική νομοθεσία να έχει στο μεταξύ υιοθετηθεί και από άλλες χώρες.

«Τώρα μπορούμε να καθόμαστε εδώ και να συζητάμε για τα υπέρ και τα κατά της απαγόρευσης. Δεν θα το κρίνω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι το θεωρώ μεγαλειώδες, από την άποψη της ευθύνης και της ηγεσίας», είπε ο Χάρι σε συζήτηση που είχε με νέους ανθρώπους, η οποία διοργανώθηκε σήμερα από την αυστραλιανή οργάνωση ψυχικής υγείας Batyr στη Μελβούρνη.

Στη διάρκεια της ίδιας συζήτησης η Μέγκαν είπε ότι υπήρξε στόχος ανελέητου διαδικτυακού εκφοβισμού. «Επί δέκα χρόνια, καθημερινά, δεχόμουν εκφοβισμό και επίθεση. Και ήμουν το πιο τρολαρισμένο πρόσωπο σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι έχει αποσυρθεί από τα ενεργά καθήκοντα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας από το 2020, επικαλούμενο επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία και προστασία της ιδιωτικής του ζωής. Η τελευταία τους επίσκεψη στην Αυστραλία ήταν το 2018, όταν είχαν ανακοινώσει την πρώτη εγκυμοσύνη της Μέγκαν λίγες ώρες μετά την άφιξή τους στο Σίδνεϊ.

Η εμφάνιση στο MasterChef Αυστραλίας

Η επίσκεψη του ζεύγους συγκέντρωσε την προσοχή του κοινού. Ωστόσο η υποδοχή ήταν σαφώς πιο συγκρατημένη σε σχέση με το ενθουσιώδες καλωσόρισμα του 2018. Ο βασιλιάς Κάρολος παραμένει αρχηγός του κράτους στην Αυστραλία, αν και ένα μέρος της κοινής γνώμης τάσσεται υπέρ της κατάργησης της μοναρχίας.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη επίσκεψή τους, το ζευγάρι αυτή τη φορά συμμετείχε και σε εμπορικές δραστηριότητες.

Χθες ο Χάρι είχε συνάντηση με βετεράνους του στρατού, ενώ η Μέγκαν γύρισε ένα επεισόδιο της διάσημης εκπομπής MasterChef Αυστραλίας, όπου εμφανίστηκε ως προσκεκλημένη κριτής.

Επίσης, θα είναι οικοδέσποινα σε retreat ευεξίας σε πολυτελές ξενοδοχείο παραθαλάσσιας περιοχής του Σίδνεϊ με τις τιμές συμμετοχής να ξεκινούν από 1.912 δολάρια το άτομο και με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μαθήματα γιόγκα, ηχοθεραπείας και συνεδρίες θεραπείας υλοποίησης.

