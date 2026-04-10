Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στην υποκριτική - «Βροχή» οι προτάσεις από το Χόλιγουντ

Ενθουσιασμό έχουν προκαλέσει στο Χόλιγουντ οι πληροφορίες ότι η δούκισσα του Σάσσεξ θα επιστρέψει στο επάγγελμά της

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Η Μέγκαν Μαρκλ φτάνει στο Paley Honors Fall Gala την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024, στο Beverly Wilshire Hotel στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Η Μέγκαν Μαρκλ δέχεται «βροχή» προτάσεων συνεργασίας από το Χόλιγουντ αφού πρώην συμπρωταγωνιστής της αποκάλυψε ότι η δούκισσα του Σάσσεξ σχεδιάζει να επιστρέψει στην υποκριτική.

Στούντιο και εταιρείες παραγωγής έχουν υποβάλει προσφορές στη δούκισσα του Σάσεξ για μια σειρά ρόλων, σε ταινίες τρόμου ακόμη και σαπουνόπερες, όπως αποκάλυψε στην ιστοσελίδα Ρage Six γνωστός ατζέντης από το Λος Άντζελες.

Οι προσφορές ξεκίνησαν αφού ο πρώην συμπρωταγωνιστής της στη τηλεοπτική σειρά «Suits», Έρικ Ρόμπερτς είπε σε εκδήλωση στο κόκκινο χαλί τον περασμένο μήνα, ότι η 44χρονη δούκισσα σχεδιάζει την επιστροφή της στο Χόλιγουντ.

Prince Harry,Meghan Markle

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Ο ατζέντης είπε ανώνυμα ότι σκηνοθέτες και παραγωγοί «αγωνίζονται τις τελευταίες δύο εβδομάδες» για να εξασφαλίσουν την ευκαιρία να προσλάβουν τη Μέγκαν Μαρκλ, η οποία έχει ήδη γυρίσει έναν ρόλο για μια ταινία της Amazon, που δεν έχει βγει ακόμη στην αγορά.

«Η Μέγκαν αποτελεί το πιο καυτό θέμα συζήτησης στους κύκλους του Χόλιγουντ τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Η απλή υπόδειξη ότι σχεδιάζει να επιστρέψει στην υποκριτική έχει προκαλέσει ενδιαφέρον που δεν έχω ξαναδεί στα τριάντα χρόνια που δραστηριοποιούμαι στον κλάδο», ανέφερε ο ατζέντης.

Και πρόσθεσε: «Είναι πολλές οι προσφορές για πρωταγωνιστικούς ρόλους και προτάσεις για νέα έργα. Μιλάμε για παραγωγούς διαφόρων ειδών, όπως ρομαντικές κωμωδίες, δράματα, κωμικές σειρές και ακόμη και σαπουνόπερες. Κάνουμε κάστινγκ σε όλα τα είδη και όλοι θέλουν να συμμετέχουν στη συζήτηση».

Ο ατζέντης χαρακτήρισε επίσης τη μητέρα δύο παιδιών ως «μοναδικό φαινόμενο», καθώς η συμμετοχή της σε οποιοδήποτε έργο θα προκαλούσε πολύ μεγάλη δημοσιότητα και θα γέμιζε τα πρωτοσέλιδα.

meghan-markle-reacts-when-prince-harry-prefers-her-moms-christmas-eve-gumbo.jpg

Prince Harry, Meghan Markle και Tom Colicchio στο «With Love, Meghan: Holiday Celebration» / Netflix

«Ο ενθουσιασμός αυτός οφείλεται στο γεγονός ότι η συμμετοχή της Μέγκαν σε ένα κινηματογραφικό έργο αποτελεί μεγάλη υπόθεση από πολλές απόψεις. Οι κύριες ευκαιρίες που βλέπουν τα στελέχη είναι το πόση προσοχή θα έφερνε η επιστροφή της Μέγκαν σε ένα έργο, κάτι που θα μπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις ύψους δεκάδων εκατομμυρίων», εξήγησε.

Ο ατζέντης τόνισε: «Και ο λόγος για αυτό είναι ότι το ενδιαφέρον και η δημοσιότητα για την επιστροφή της θα σήμαινε τεράστια νούμερα τηλεθέασης ή πωλήσεις εισιτηρίων για τον κινηματογράφο – όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά σε όλο τον κόσμο».

Ωστόσο, δεδομένου ότι η δούκισσα του Σάσσεξ «αποσύρθηκε» από την υποκριτική μετά τον αρραβώνα της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2017, ο ατζέντης σημείωσε ότι υπάρχει «ένα τεράστιο ερώτημα σχετικά με το ποιος εκπροσωπεί τα συμφέροντά της σήμερα».

