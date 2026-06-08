Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος: Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο
Το άτομο απεγκλωβίστηκε από αυτοκίνητο το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο επί της λεωφόρου Ποσειδώνος
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Επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στήθηκε σήμερα Δευτέρα στην περιοχή της Καλλιθέας.
Συγκεκριμένα, το άτομο απεγκλωβίστηκε από αυτοκίνητο το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.
Για τον απεγκλωβισμό του ατόμου επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με δύο οχήματα.
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