Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος: Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο

Επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στήθηκε σήμερα Δευτέρα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Συγκεκριμένα, το άτομο απεγκλωβίστηκε από αυτοκίνητο το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.

Για τον απεγκλωβισμό του ατόμου επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση #απεγκλωβισμού τραυματισμένου ατόμου από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, συνεπεία τροχαίου, επί της Λ. Ποσειδώνος, στο δήμο Καλλιθέας Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 8, 2026

Διαβάστε επίσης