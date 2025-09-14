Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: «Χάλκινη» η Εθνική στο Eurobasket 2025, πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια

Η Εθνική Ελλάδας λύγισε 92-89 τη Φινλανδία στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο, το οποίο είναι το πρώτο μετάλλιο μετά το 2009!

Βαγγέλης Πάτας

Γιάννης Αντετοκούνμπο Giannis Antetokounmpo
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
16 χρόνια ήταν πολλά! Η Ελλάδα επέστρεψε στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης, πανηγυρίζοντας το έκτο μετάλλιο της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη «έθαψαν» τη μεγάλη απογοήτευση που έφερε η «βαριά» ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό και για 38 λεπτά είχαν τον πλήρη έλεγχο του μικρού τελικού. Στο τέλος, όμως, χρειάστηκε να μας... βγει η ψυχή, ώστε να μην πετύχουν οι Φινλανδοί μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο Θεός του μπάσκετ είχε αποφασίσει ότι η Εθνική θα επιστρέψει στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια! Ο Γιάντουνεν αστόχησε εξ επαφής, 4 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, κι η Εθνική σφράγισε τη νίκη με δύο βολές του MVP της γαλανόλευκης, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα μετάλλια της Εθνικής στο Eurobasket

  1. Δύο χρυσά (1987, 2005)
  2. Ένα ασημένιο (1989)

  3. Δύο χάλκινα (1949, 2009, 2025)

Η εξέλιξη του Ελλάδα - Φινλανδία

Οι δύο ομάδες μπήκαν νευρικές στο παρκέ, με αποτέλεσμα στο πρώτο δίλεπτο να μην έχουμε σκορ. Στη συνέχεια, όμως, «ζεστάθηκαν» και άρχισαν τα τρίποντα, με την ελληνική ομάδα να είναι πιο εύστοχη. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη σούταραν με 64% εντός παιδιάς στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ παράλληλα ανάγκασαν τους Φινλανδούς να πετύχουν 15 πόντους με μόλις 5/17 σουτ.

Το έκτος εύστοχο τρίποντο (9 προσπάθειες) ήρθε δια χειρός Σλούκα κι έφερε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +10 (27-17), ωστόσο η ενέργεια και τα καρφώματα του Μούρινεν έδωσαν πνοή στην ομάδα του. Η Φινλανδία με σερί 9-0 «έσβησε» μέσα σε ένα δίλεπτο τη διψήφια διαφορά και πλησίασε στον πόντο (27-26 στο 13’), αλλά η αντίδραση της Εθνικής ήταν άμεση και με δικούς της 9 πόντους ξέφυγε εκ νέου στο +10 (36-26 στο 15’).

Οι παίκτες του Τουόβι βρήκαν 18 πόντους μέσα από το «ζωγραφιστό», αλλά η «γαλανόλευκοι» τους «χτύπησε» στο… δικό τους παιχνίδι, παίρνοντας 17 πόντους από τον αιφνιδιασμό. Παράλληλα, οι διεθνείς μέτρησαν 7/12 τρίποντα στα πρώτα 17 λεπτά του μικρού τελικού και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ιδιαίτερα κεφάτος (βλ. 16π, 8ριμπ., 4ασ.) πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, έχοντας εξασφαλίσει διαφορά 14 πόντων (48-34).

Στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, οι διεθνείς δεν άφησαν… τίποτα στην άμυνα, παγιώνοντας μια διαφορά 12-14 πόντων. Πλησιάζοντας στα μισά της τρίτης περιόδου οι Φινλανδοί βρήκαν ρυθμό στην επίθεση, ενώ στην άμυνα δοκίμασαν ζώνη, με αποτέλεσμα να… ανησυχήσουν κάπως τους παίκτες του Σπανούλη, καθώς πλησίασαν στο -6 (59-53 στο 27’)

Τα τρίποντα των Ντόρσεϊ και Τολιόπουλου, όμως, κράτησαν σε απόσταση ασφαλείας την Εθνική, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε η διαφορά να πάει στο +13 (66-53 στο 28’). Με αυτό τον τρόπο η ελληνική ομάδα έφερε ξανά το ματς στα μέτρα τους, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο με μια διαφορά που ήταν στα επίπεδα του ημιχρόνου.

Με τον Μήτογλου να έχει μπει στην επιθετική εξίσωση, η Ελλάδα προηγήθηκε με 73-59 (32’), η Φινλανδία έκανε την ύστατη προσπάθεια, μειώνοντας 73-63, αλλά ένα τρίποντο του Τολιόπουλου και μια ατομική προσπάθεια του Γιάννη, της… έκοψε τα πόδια. Ο Ντόρσεϊ με το πέμπτο του εύστοχο τρίποντο έκανε το 81-64 (36’).

Οι Φινλανδοί, βέβαια, δεν εγκατέλειψαν τη μάχη και πήγαν να πετύχουν μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του Eurobasket. Γενικότερα, στο τελευταίο δίλεπτο όλα λειτούργησαν λάθος για τη «γαλανόλευκη», η οποία έχασε τα ριμπάουντ κι επέτρεψε στους αντιπάλους της να μειώσουν σε 89-87.

Τα τελευταία 54 δευτερόλεπτα θα μπορούσαν να ήταν ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ! Ο Σλούκας είχε με 1/2 βολές έκανε το 90-87 στα 17’’, ενώ ο Βάλτονεν κέρδισε φάουλ από τον Παπανικολάου σε προσπάθεια για τρίποντο! Ο παίκτης της Γρανάδα είχε 2/3 βολές, ο Γιάντουνεν πήρε το επιθετικό, αλλά μπόρεσε να σκοράρει εξ επαφής! Ήταν γραφτό η Ελλάδα να επιστρέψει στα μετάλλια κι αυτό «σφραγίστηκε» με τις δύο βολές του MVP της ελληνικής ομάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

