Eurobasket 2025: Η Εθνική σηκώνει κεφάλι για το μετάλλιο μετά από 16 χρόνια!

Όσο νωπές κι αν είναι οι μνήμες από την στενάχωρη ήττα κόντρα στην Τουρκία, αυτό το ματς πρέπει να ξεχαστεί. Ο στόχος είναι μπροστά και απέχει μερικές ώρες πλέον. Στις 17:00 στη Riga Arena της Λετονικής πρωτεύουσας, η Εθνική Ελλάδας δίνει τον τελευταίο της αγώνα στο φετινό Eurobasket. Και κρισιμότερο όλων!

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Φινλανδία στο ματς που είναι λεγόμενο κι ως «μικρός τελικός» ή «τελικός της παρηγοριάς». Μόνο έτσι δεν είναι στην προκειμένη περίπτωση όμως, καθώς διακυβεύεται και κάτι σπουδαίο και για την χώρα μας και για τους Σκανδιναβούς: Το χάλκινο μετάλλιο.

Για την Ελλάδα θα είναι η επιστροφή στο βάθρο μετά από 16 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που το πέτυχε ήταν το 2009. Για τους Φινλανδούς θα είναι η στιγμή της ιστορίας τους, καθώς ήδη έχουν… τρυπήσει το ταβάνι τους. Φαβορί είναι η γαλανόλευκη και αουτσάιντερ οι βορειοευρωπαίοι. Οι οποίοι χωρίς να έχουν τίποτα να χάσουν θα προσπαθήσουν να γράψουν τη δική τους ιστορία.

Τα «όπλα» της Εθνικής μας, είναι ξεκάθαρα. Η εμπειρία, η μπασκετική παράδοση, παιδιά… μπαρουτοκαπνισμένα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που είναι απ’ τους κορυφαίους του κόσμου. Ο Σλούκας και ο Παπανικολάου ίσως δίνουν τον τελευταίο τους αγώνα με το εθνόσημο, οπότε σε αυτό το last dance πρέπει να βοηθήσουν όλοι για να πάρουν τη χαρά του μεταλλίου.

Απέναντί μας μια σύγχρονη ομάδα με… τρελό αγωνιστικό στυλ. Transition παιχνίδι, πολλά τρίποντα, αθλητικότητα και απίστευτη ενέργεια. Με έφεση στο επιθετικό ριμπάουντ, παίκτες με ποιότητα και φυσικά έναν NBAer που ξεχωρίζει. Ο Λάουρι Μάρκανεν στην καλή του μέρα μπορεί να «σκοτώσει» κάθε αμυντικό πλάνο.

Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, οι δύο ομάδες έχουν δώσει άλλα 7 επίσημα ματς στην ιστορία τους. Η Ελλάδα έχει νικήσει μόλις το ένα (Eurobasket 2011 με 81-61) με τους Σκανδιναβούς να μετρούν 6 επικρατήσεις.

Γιάννης Αντετοκούνμπο με 26,8 και Λάουρι Μάρκανεν με 23,6 πόντους ανά αγώνα, οι πρώτοι σκόρερ των δύο ομάδων. Οι ίδιοι είναι στην κορυφή και των ριμπάουντ, με τον Greek Freak να έχει 9,5 και τον Σκανδιναβό 7,9. Στις ασίστ ο Σλούκας έχει 4,3 ανά αγώνα, ενώ οι Φινλανδοί έχουν τον Λιτλ με 4,4.

Οι «Σουόμι» είναι αυτοί που άφησαν εκτός στη φάση των «16» τη Σερβία, στη νίκη της διοργάνωσης ως τώρα. Στον ημιτελικό αποκλείστηκαν από τους Γερμανούς με ευκολία.

Ο μεγάλος αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο, αρχίζει στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.

Γερμανία-Τουρκία στον τελικό

Ο μεγάλος τελικός για τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης, θα διεξαχθεί στις 21:00. Εκεί η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία θέλει να κατακτήσει και αυτή την κορυφή, έχοντας απέναντι στην ισχυρή Τουρκία με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εύκολη νίκη της επί της Ελλάδας.

Η παρέα του Σρέντερ έχει πλήρες ρόστερ γεμάτο λύσεις και επιθετικό ταλέντο. Οι Τούρκοι διαθέτουν ενθουσιασμό και «δίψα», καθώς αναζητούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους το χρυσό μετάλλιο. Μέχρι τώρα έχουν το ασημένιο του 2001 στο τουρνουά που έγινε στην πατρίδα τους.

Το ματς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ευρώπης, αρχίζει στις 21:00. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start και την ERT1.

EUROBASKET – ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ - Φινλανδία 17:00 (Novasports Star & ΕΡΤ1)

ΤΕΛΙΚΟΣ

Τουρκία - Γερμανία 21:00 (Novasports Star & ΕΡΤ1)