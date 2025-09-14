Eurobasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία: Οι διαιτητές του «μικρού» τελικού

Η σύνθεση των διαιτητών παρουσιάζει διεθνές χρώμα, καθώς δύο εξ αυτών προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης. Συγκεκριμένα, τον αγώνα θα σφυρίξουν ο Πορτορικανός Χόρχε Βάσκες, ο Παναμέζος Χούλιο Ανάγια και ο Ισπανός Αντόνιο Κόντε.

Ο Χόρχε Βάσκες έχει ήδη πλούσια παρουσία στη διοργάνωση, καθώς ήταν διαιτητής στον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία, αλλά και σε δύο μεγάλες εκπλήξεις της φάσης των «16». Το Σερβία-Φινλανδία (86-92) και το Γαλλία-Γεωργία (70-80). Επιπλέον, διηύθυνε αγώνες της φάσης των ομίλων όπως το Ελλάδα-Ιταλία (75-66), Ελλάδα-Γεωργία (94-53), Ελλάδα-Ισπανία (90-86), καθώς και τα Ισπανία-Βοσνία (88-67) και Ιταλία-Ισπανία (67-63).

Ο Χούλιο Ανάγια έχει διαιτητεύσει δύο σημαντικά ματς της Φινλανδίας, τον προημιτελικό με τη Γεωργία (93-79) και τον αγώνα της φάσης των «16» με αντίπαλο τη Σλοβενία (77-84).

Τέλος, ο Ισπανός Αντόνιο Κόντε είχε ενεργό ρόλο σε κρίσιμες αναμετρήσεις, καθώς βρέθηκε στον προημιτελικό Ελλάδα-Λιθουανία (87-76), στον ημιτελικό Γερμανία-Φινλανδία (98-86), αλλά και στα παιχνίδια των «16» Γερμανία-Πορτογαλία (85-58) και Πολωνία-Βοσνία (80-72).