Γιάννης Αντετοκούνμπο: H FIBA αποθεώνει τον Greek Freak με ένα βίντεο 9 λεπτών
Η FIBA μάζεψε όλες τις απίθανες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket σε ένα βίντεο και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τους τρέλανε στο Eurobasket και η FIBA συγκέντρωσε σε ένα βίντεο τις καλύτερες στιγμές του.
Τα νούμερα του Greek Feak στη διοργάνωση μιλούν από μόνα τους: 27,3 πόντους ανά αγώνα, 68,5% εντός πεδιάς, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 0,9 μπλοκ.
Η FIBA μάζεψε όλες αυτές τις απίθανες στιγμές μέσα σε ένα βίντεο και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:55 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στην Credia Bank το 70% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ. ευρώ
19:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ