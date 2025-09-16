Γιάννης Αντετοκούνμπο: H FIBA αποθεώνει τον Greek Freak με ένα βίντεο 9 λεπτών

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τους τρέλανε στο Eurobasket και η FIBA συγκέντρωσε σε ένα βίντεο τις καλύτερες στιγμές του.

Τα νούμερα του Greek Feak στη διοργάνωση μιλούν από μόνα τους: 27,3 πόντους ανά αγώνα, 68,5% εντός πεδιάς, 10,6 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 0,9 μπλοκ.

Η FIBA μάζεψε όλες αυτές τις απίθανες στιγμές μέσα σε ένα βίντεο και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.