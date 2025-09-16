Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει το συναίσθημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου»

«Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει το συναίσθημα του να εκπροσωπείς τη χώρα σου». Αυτό είναι το νέο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δύο μόλις ημέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, άλλωστε, το είχε πει και στα αποδυτήρια, αμέσως μετά την κατάκτηση μεταλλίου της Εθνικής μας έπειτα από 16 χρόνια. «Δεν θέλω να τελειώσει η Εθνική, θέλω και άλλο παιχνίδι», έλεγε ο Greek Freak προς τους συμπαίκτες του σε ένα από τα live του μέσα από τα αποδυτήρια.

Το αγόρι από τα Σεπόλια που έχει κερδίσει τα πάντα στην καριέρα του δήλωσε συγκινημένος στις κάμερες «αυτό είναι το σημαντικότερο επίτευγμα της ζωής μου» και το αποδεικνύει με κάθε τρόπο.

Το πανηγύρισε έξαλλος με την ελληνική σημαία. Δήλωσε ότι «δεν μου αρέσουν τα μίντια, μου αρέσει το μπάσκετ» και τόνισε ότι «έκανα χαρούμενους 12 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ελλάδα». Χόρεψε συρτάκι στα μπουζούκια, πήρε αγκαλιά τον προπονητή της Εθνικής, Βασίλη Σπανούλη, για τον οποίο δήλωσε ότι «αν ο Βασίλης, αν ο κόουτς Σπανούλης θα είναι στην Εθνική, θα είμαι και εγώ» και τώρα ξαναχτύπησε με νέο βίντεο.

Ένα βίντεο γεμάτο γαλανόλευκο χρώμα, το χρώμα της Εθνικής μας που για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σημαίνει πολλά...

