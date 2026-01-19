Η Γη της ελιάς spoiler: Μία αυτοκτονία σοκάρει τη Μάνη

Η σειρά του MEGA, «Η Γη της ελιάς», επιστρέφει απόψε όμως τις επόμενες εβδομάδες οι εξελίξεις θα είναι ακόμη πιο «δυνατές».

Ο Κουράκος δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι ο Βαγιάκος ίσως να έδινε τόσα χρόνια πληροφορίες στον Δημοσθένη και τον υπόκοσμο. Ο Βαγιάκος, από την άλλη, φοβισμένος από τις εξελίξεις, πηγαίνει στο Δημαρχείο για να βρει την Αμαλία κι εκείνη, μόλις τον βλέπει, πανικοβάλλεται.

Ο Κουράκος, βασανισμένος από τις τύψεις για το σκάνδαλο με τον Βαγιάκο, φτάνει στο σημείο να σκεφτεί ακόμη και την παραίτηση από το Σώμα. Την ίδια ώρα, ο Βαγιάκος, πανικόβλητος, ζητά βοήθεια από την Αμαλία κι εκείνη τον φυγαδεύει, ενεργοποιώντας ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία. Σε μία κίνηση απελπισίας, η Μαργαρίτα βρίσκει τον Βαγιάκο κρεμασμένο στον ελαιώνα των Βρεττάκων.

Στο μεταξύ, ο Κωνσταντίνος με τη Φρύνη βρίσκουν συνεχώς δικαιολογίες προκειμένου να συναντηθούν και η ατμόσφαιρα μεταξύ τους είναι ηλεκτρισμένη. Το ζευγάρι ζει το παράνομο πάθος του και οι δύο τους εκμυστηρεύονται αυτό που τους συμβαίνει στον Τζον και στον Στέφανο.

