Κόπα Άφρικα: Απαρηγόρητος ο Μπραχίμ Ντίας - «Πονάει η καρδιά μου, είναι δύσκολο να το ξεπεράσω»

Ο Μπραχίμ Ντίας δημοσίευσε μια ανάρτηση με την οποία ζητά συγγνώμη, για το χαμένο πέναλτι στον τελικό, στην ήττα του Μαρόκου από τη Σενεγάλη στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έχασε το πέναλτι που θα μπορούσε να δώσει στο Μαρόκο τον τίτλο, αναγνώρισε το λάθος του και εξέφρασε τον πόνο του για το αποτέλεσμα.

«Πονάει η καρδιά μου. Χθες απέτυχα και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και ζητώ συγγνώμη από τα βάθη της καρδιάς μου», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο διεθνής Μαροκινός παραδέχτηκε ότι αυτό θα είναι κάτι που θα τον συνοδεύει για αρκετό καιρό:

«Θα είναι δύσκολο να το ξεπεράσω, γιατί αυτή η πληγή δεν επουλώνεται εύκολα».

Ο Μπραχίμ Ντίας ευχαρίστησε επίσης όλους για την υποστήριξή τους σε όλο το τουρνουά.

«Ονειρευόμουν αυτόν τον τίτλο χάρη σε όλη την αγάπη που μου δώσατε, σε κάθε μήνυμα, σε κάθε ένδειξη υποστήριξης».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μπραχίμ Ντίας στο Instagram:

«Πονάει η καρδιά μου. Ονειρευόμουν αυτόν τον τίτλο χάρη σε όλη την αγάπη που μου δώσατε, σε κάθε μήνυμα, σε κάθε ένδειξη υποστήριξης που με έκανε να νιώθω ότι δεν ήμουν μόνος. Πάλεψα με ό,τι είχα, με την καρδιά μου πάνω απ' όλα.

Χθες απέτυχα, και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη.

Θα είναι δύσκολο να το ξεπεράσω, γιατί αυτή η πληγή δεν επουλώνεται εύκολα, αλλά θα προσπαθήσω. Όχι για τον εαυτό μου, αλλά για όλους όσους πίστεψαν σε μένα και για όλους όσους υπέφεραν μαζί μου.

Θα συνεχίσω μέχρι... κάποια μέρα να μπορέσω να ανταποδώσω όλη αυτή την αγάπη και να είμαι πηγή υπερηφάνειας για τον μαροκινό λαό».

Ο Μπραχίμ Ντίας αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του τουρνουά.

