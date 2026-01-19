Αυτός είναι ο νεκρός βαρυποινίτης από την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού
Το θύμα της επίθεσης που δέχθηκε μαχαιριές από συγκρατούμενό του είχε βεντέτα στην Αλβανία από το 2016
Στυγνή δολοφονία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, περίπου στις 16:00 στις φυλακές Κορυδαλλού, όταν ένας βαρυποινίτης έπεσε νεκρός έπειτα από μαχαιριές που δέχθηκε από συγκρατούμενό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, υπήρχε συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του θύματος, ο οποίος είχε χρόνια βεντέτα στην Αλβανία που κρατούσε σχεδόν για περίπου μια δεκαετία, από το 2016.
Το περιστατικό διαδραματίστηκε στη Γ' Πτέρυγα των φυλακών, όταν ο Αλβανός κρατούμενος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από Έλληνα συγκρατούμενό του με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το θύμα βρέθηκε δολοφονημένο στο κελί του.
Σημειώνεται ότι και οι δύο άνδρες ήταν βαρυποινίτες εκτίοντας ποινές για ανθρωποκτονίες.